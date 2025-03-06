OpenAI выпустила GPT-4.5 — самую совершенную языковую модель с улучшенным пониманием контекста

OpenAI представила новую языковую модель, которая не просто генерирует тексты, а действительно понимает ваши намерения. Разбираемся, какие возможности открывает эта технология и почему эксперты называют ее «магической».

«Как разговор с внимательным человеком»: что умеет GPT-4.5

27 февраля 2025 года OpenAI выпустила GPT-4.5 — свою самую совершенную языковую модель на сегодняшний день. По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, общение с новым ИИ напоминает диалог с внимательным собеседником, который не только слышит, но и действительно понимает вас. Главное достижение — модель стала значительно точнее и реже выдает недостоверную информацию (так называемые «галлюцинации»).

GPT-4.5 превосходит предшественников в распознавании шаблонов, творческом мышлении и решении практических задач — от написания текстов до программирования. Основой такого прогресса стало обучение на суперкомпьютерах Microsoft Azure AI, что обеспечило модели глубокие знания и высокую надежность.

Пять ключевых преимуществ, которые изменят вашу работу с ИИ

Новая модель GPT-4.5 предлагает прорывные улучшения, которые выводят взаимодействие человека с ИИ на новый уровень:

Интуитивное понимание контекста: Система лучше распознает намерения пользователей, делая ее особенно эффективной для создания текстов и программирования Точность вместо «галлюцинаций»: Модель значительно реже выдает недостоверную информацию, что повышает доверие к ее ответам Эмоциональный интеллект: GPT-4.5 демонстрирует способность считывать эмоциональный подтекст запросов, делая диалог более естественным и человечным Обработка сложных запросов: Система лучше справляется с многоуровневыми задачами и нестандартными вопросами Креативное мышление: Модель генерирует более оригинальные и нестандартные идеи для творческих задач

Несмотря на эти достижения, GPT-4.5 все еще не владеет полноценной «цепочкой рассуждений» — технологией, позволяющей разбивать сложные задачи на последовательные логические шаги.

«Магия, которой не было раньше»: реакция экспертного сообщества

Профессионалы в области ИИ единодушны в оценке новой модели как революционного шага. Сэм Альтман охарактеризовал GPT-4.5 как обладающую «магией», которую он не чувствовал в предыдущих системах искусственного интеллекта. При этом он не скрывает, что GPT-4.5 — «огромная и дорогая модель», что может ограничить ее применение в некоторых сценариях.

Игорь Мацулевич, директор по маркетингу Flamp.io в Hybrid Ecosystem, прогнозирует, что GPT-4.5 и будущая GPT-5 обеспечат значительный прирост производительности в областях, требующих быстрой обработки больших объемов данных и генерации осмысленного контента: программировании, медицине и юриспруденции.

Как GPT-4.5 может помочь вам в смене карьеры

Для тех, кто рассматривает возможность профессиональной переориентации, GPT-4.5 открывает принципиально новые возможности. Ее углубленное понимание языка и способность генерировать высококачественный контент становятся незаменимыми при освоении новых навыков — от программирования и анализа данных до контент-маркетинга.

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Освоить востребованные IT-специальности с использованием возможностей GPT-4.5

Научиться эффективно формулировать запросы для получения максимальной пользы от искусственного интеллекта

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Технологический прорыв с оговорками

Выпуск GPT-4.5 от OpenAI — несомненно, важная веха в развитии искусственного интеллекта. Улучшенные возможности и повышенная точность делают эту модель ценным инструментом для профессионалов самых разных отраслей.

Однако важно помнить, что, несмотря на впечатляющий прогресс, искусственный интеллект все еще имеет ограничения. И хотя GPT-4.5 приближает нас к эре по-настоящему человекоподобных ИИ-помощников, осознанное и ответственное использование этой технологии остается ключевым принципом для получения максимальной пользы [kod.ru].

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