Т-Банк представляет Unidraw: новый бесплатный инструмент для визуализации и командной работы, альтернатива Miro. Онлайн-доска с богатым функционалом теперь доступна пользователям.
От дефицита кадров к новым возможностям: как изменился рынок труда в логистике России
В третьем квартале 2024 года сфера логистики в России переживает значительный рост спроса на специалистов. Особенно востребованными стали водители грузового транспорта, упаковщики и кладовщики. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», количество вакансий в логистике увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а зарплатные предложения в этой сфере также выросли. В некоторых регионах спрос на водителей удвоился, что подтверждают данные рекрутинговых компаний и аналитические отчеты.
Цифры говорят сами за себя: 52% рост и зарплаты до 139 000 рублей
По данным исследования платформы «Работа.ру», число вакансий в транспортно-логистической сфере увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наиболее востребованы водители грузовиков, операторы складов и логисты. Зарплаты тоже не отстают: средний уровень оплаты труда водителей вырос на 55%, достигая 106-139 тысяч рублей в зависимости от региона и квалификации.
К середине 2024 года общее число вакансий в секторе достигло внушительной цифры – 312,5 тысяч позиций.
Почему растет спрос: экономика меняется, склады растут
Главными причинами роста спроса на логистов и водителей стали:
- Увеличение объема грузоперевозок;
- Ускоренное развитие складской инфраструктуры;
- Стремление компаний оптимизировать процессы доставки и хранения.
Эти факторы создают дополнительное давление на рынок труда, особенно в сегменте высококвалифицированных специалистов.
Дефицит квалифицированных кадров: основные причины и последствия
Эксперты отмечают несколько ключевых проблем:
- Недостаточное количество автошкол, обучающих категориям С и Е;
- Сложность подготовки водителей для управления современными тягачами с прицепом;
- Высокий средний возраст водителей-экспедиторов (более 50 лет).
Игорь Чернышев из SOTA Logistic подчеркивает:
«Особенно остро ощущается нехватка водителей, имеющих право управлять транспортом с прицепом. Это создает давление на рынок и влияет на рост зарплат”.
Как войти в профессию: советы для соискателей
Если вы рассматриваете карьеру в логистике, сейчас самое время действовать:
- Изучите актуальные вакансии на сайтах «Работа.ру», HeadHunter, Superjob
- Инвестируйте в получение категорий С и Е – это значительно повысит ваши шансы на трудоустройство
Мария Шиповалова, директор по персоналу FM Logistic, отмечает:
«В наших регионах присутствия постоянно требуются операторы механизированных складов и водители ричтраков».
Взгляд в будущее: перспективы рынка логистики
Текущие тенденции указывают на то, что спрос на специалистов в сфере логистики и транспорта продолжит расти. Это создает уникальные возможности как для опытных профессионалов, так и для тех, кто только планирует войти в отрасль.
Надежда Комиссарова из фулфилмент-оператора «Бета ПРО» подчеркивает:
«Наибольшую сложность вызывает привлечение линейного персонала — водителей, грузчиков и комплектовщиков». Это значит, что даже начинающие специалисты могут рассчитывать на хорошие перспективы трудоустройства.
Рост спроса на логистов и водителей в России открывает новые горизонты для карьерного развития. Будьте в курсе тенденций, инвестируйте в свое образование, и вы сможете воспользоваться преимуществами этого динамично развивающегося рынка.
Если вы заинтересованы в углублении своих знаний в области логистики или хотите начать карьеру в этой сфере, рекомендуем ознакомиться с нашей подборкой лучших курсов по логистике. Там вы найдете разнообразные программы обучения, которые помогут вам освоить ключевые аспекты управления цепочками поставок и логистическими процессами.
Все больше россиян выбирают дополнительное образование для карьерного роста. IT, финансы, психология – какие курсы популярны сегодня и действительно ли обучение помогает увеличить зарплату?
Новый сервис «VK Доска» заменит популярные зарубежные платформы для визуализации и совместной работы. Он предлагает пользователям широкие возможности для работы над проектами и проведения онлайн-встреч.
С 2025 года Россия вводит полный запрет на использование услуг и продуктов в области кибербезопасности от компаний из недружественных стран. Усилен контроль за отечественными провайдерами услуг, что обещает повысить уровень национальной безопасности и расширить рынок для местных разработчиков.
Яндекс запустил Концепт — бесплатную альтернативу Miro, позволяющую командам эффективно управлять проектами с помощью интерактивных досок.
19 сентября Naumen проведет бесплатный онлайн-митап для начинающих Java-разработчиков. В программе — обсуждение ошибок при создании REST-сервисов, паттернов проектирования и методов отладки ПО
Компания R-Style Softlab приглашает на бесплатный онлайн-семинар, посвященный цифровизации HR-процессов. Мероприятие состоится 22 августа и будет полезно для всех, кто хочет повысить эффективность управления персоналом в своей компании.
Технологический гигант Google делает решительный шаг в гонке искусственного интеллекта, разрабатывая ИИ, способный рассуждать подобно человеку.
ВТБ стал партнером Всероссийской олимпиады по ИИ для школьников 8-11 классов. Олимпиада включает задачи по геоаналитике и машинному обучению, а победители получат льготы при поступлении в вузы и приглашения на стажировки.