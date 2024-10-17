От дефицита кадров к новым возможностям: как изменился рынок труда в логистике России

В третьем квартале 2024 года сфера логистики в России переживает значительный рост спроса на специалистов. Особенно востребованными стали водители грузового транспорта, упаковщики и кладовщики. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», количество вакансий в логистике увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а зарплатные предложения в этой сфере также выросли. В некоторых регионах спрос на водителей удвоился, что подтверждают данные рекрутинговых компаний и аналитические отчеты.

Цифры говорят сами за себя: 52% рост и зарплаты до 139 000 рублей

По данным исследования платформы «Работа.ру», число вакансий в транспортно-логистической сфере увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наиболее востребованы водители грузовиков, операторы складов и логисты. Зарплаты тоже не отстают: средний уровень оплаты труда водителей вырос на 55%, достигая 106-139 тысяч рублей в зависимости от региона и квалификации.

К середине 2024 года общее число вакансий в секторе достигло внушительной цифры – 312,5 тысяч позиций.

Почему растет спрос: экономика меняется, склады растут

Главными причинами роста спроса на логистов и водителей стали:

Увеличение объема грузоперевозок;

Ускоренное развитие складской инфраструктуры;

Стремление компаний оптимизировать процессы доставки и хранения.

Эти факторы создают дополнительное давление на рынок труда, особенно в сегменте высококвалифицированных специалистов.

Дефицит квалифицированных кадров: основные причины и последствия

Эксперты отмечают несколько ключевых проблем:

Недостаточное количество автошкол, обучающих категориям С и Е;

Сложность подготовки водителей для управления современными тягачами с прицепом;

Высокий средний возраст водителей-экспедиторов (более 50 лет).

Игорь Чернышев из SOTA Logistic подчеркивает:

«Особенно остро ощущается нехватка водителей, имеющих право управлять транспортом с прицепом. Это создает давление на рынок и влияет на рост зарплат”.

Как войти в профессию: советы для соискателей

Если вы рассматриваете карьеру в логистике, сейчас самое время действовать:

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Инвестируйте в получение категорий С и Е – это значительно повысит ваши шансы на трудоустройство

Мария Шиповалова, директор по персоналу FM Logistic, отмечает:

«В наших регионах присутствия постоянно требуются операторы механизированных складов и водители ричтраков».

Взгляд в будущее: перспективы рынка логистики

Текущие тенденции указывают на то, что спрос на специалистов в сфере логистики и транспорта продолжит расти. Это создает уникальные возможности как для опытных профессионалов, так и для тех, кто только планирует войти в отрасль.

Надежда Комиссарова из фулфилмент-оператора «Бета ПРО» подчеркивает:

«Наибольшую сложность вызывает привлечение линейного персонала — водителей, грузчиков и комплектовщиков». Это значит, что даже начинающие специалисты могут рассчитывать на хорошие перспективы трудоустройства.

Рост спроса на логистов и водителей в России открывает новые горизонты для карьерного развития. Будьте в курсе тенденций, инвестируйте в свое образование, и вы сможете воспользоваться преимуществами этого динамично развивающегося рынка.

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