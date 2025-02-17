Каждый пятый россиянин выбирает IT для допобразования, особенно для смены карьеры. Интерес растет благодаря высоким перспективам и стабильности отрасли.
Perplexity запускает доступный ИИ-инструмент Deep Research
В феврале 2025 года Perplexity выпустила Deep Research — инструмент для создания аналитических отчётов на базе ИИ. Главное отличие от аналогов OpenAI и Google — демократичная цена, которая может существенно повлиять на весь рынок ИИ-сервисов.
Доступность как преимущество: сравнение цен
В то время как Anthropic и OpenAI запрашивают тысячи долларов ежемесячно, Perplexity предлагает:
- 5 бесплатных запросов в день для всех пользователей
- 500 запросов в сутки по подписке Pro за $20 в месяц
Такой подход может заставить лидеров рынка пересмотреть свою ценовую политику, ведь их услуги дороже в 100 раз.
Впечатляющие показатели производительности
Deep Research демонстрирует высокую эффективность:
- 93,9% точности в тесте SimpleQA
- 20,5% в Humanity’s Last Exam (выше, чем у Google Gemini Thinking)
- Менее 3 минут на анализ сотен источников
Инструмент доступен через веб-платформу Perplexity с возможностью экспорта отчётов в PDF и публикации через Perplexity Pages. Планируется выпуск приложений для iOS, Android и Mac.
Мнение профессионалов и перспективы рынка
По данным VentureBeat, несмотря на скромный рост IT-бюджетов (менее 2%), компании планируют увеличить расходы на ИИ на 5,7% в 2025 году. Средний бюджет на ИИ-технологии составит $3,4 млн, при этом некоторые организации готовы повысить затраты более чем на 10%.
Стивен Леви, главный редактор Wired, отмечает: «доступность таких инструментов снижает барьеры для входа в сферу ИИ-исследований, позволяя небольшим компаниям и независимым исследователям конкурировать наравне с крупными корпорациями».
Аналитики TechCrunch подчеркивают скорость и точность Deep Research как ключевые преимущества для профессионалов, нуждающихся в оперативных и достоверных данных.
Новые возможности для карьерного роста
Появление доступных ИИ-инструментов открывает широкие перспективы для тех, кто планирует войти в сферу искусственного интеллекта или использовать его в своей работе. Низкая стоимость и простота использования Deep Research делают технологии ИИ доступными для освоения широкой аудиторией.
Если вы заинтересованы в освоении ИИ-технологий, включая работу с подобными инструментами, рекомендуем ознакомиться с подборкой курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете образовательные программы разного уровня сложности, которые помогут вам освоить как базовые принципы работы с ИИ, так и продвинутые техники использования современных инструментов вроде Deep Research.
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