Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

Perplexity запускает доступный ИИ-инструмент Deep Research

В феврале 2025 года Perplexity выпустила Deep Research — инструмент для создания аналитических отчётов на базе ИИ. Главное отличие от аналогов OpenAI и Google — демократичная цена, которая может существенно повлиять на весь рынок ИИ-сервисов.

монитор

Доступность как преимущество: сравнение цен

В то время как Anthropic и OpenAI запрашивают тысячи долларов ежемесячно, Perplexity предлагает:

  • 5 бесплатных запросов в день для всех пользователей
  • 500 запросов в сутки по подписке Pro за $20 в месяц

Такой подход может заставить лидеров рынка пересмотреть свою ценовую политику, ведь их услуги дороже в 100 раз.

Впечатляющие показатели производительности

Deep Research демонстрирует высокую эффективность:

  • 93,9% точности в тесте SimpleQA
  • 20,5% в Humanity’s Last Exam (выше, чем у Google Gemini Thinking)
  • Менее 3 минут на анализ сотен источников

Инструмент доступен через веб-платформу Perplexity с возможностью экспорта отчётов в PDF и публикации через Perplexity Pages. Планируется выпуск приложений для iOS, Android и Mac.

Мнение профессионалов и перспективы рынка

По данным VentureBeat, несмотря на скромный рост IT-бюджетов (менее 2%), компании планируют увеличить расходы на ИИ на 5,7% в 2025 году. Средний бюджет на ИИ-технологии составит $3,4 млн, при этом некоторые организации готовы повысить затраты более чем на 10%.

Стивен Леви, главный редактор Wired, отмечает: «доступность таких инструментов снижает барьеры для входа в сферу ИИ-исследований, позволяя небольшим компаниям и независимым исследователям конкурировать наравне с крупными корпорациями».

Аналитики TechCrunch подчеркивают скорость и точность Deep Research как ключевые преимущества для профессионалов, нуждающихся в оперативных и достоверных данных.

Новые возможности для карьерного роста

Появление доступных ИИ-инструментов открывает широкие перспективы для тех, кто планирует войти в сферу искусственного интеллекта или использовать его в своей работе. Низкая стоимость и простота использования Deep Research делают технологии ИИ доступными для освоения широкой аудиторией.

Если вы заинтересованы в освоении ИИ-технологий, включая работу с подобными инструментами, рекомендуем ознакомиться с подборкой курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете образовательные программы разного уровня сложности, которые помогут вам освоить как базовые принципы работы с ИИ, так и продвинутые техники использования современных инструментов вроде Deep Research.

Дата: 17 февраля 2025
Читайте также
Новости
11 ноября 2024
Каждый пятый россиянин выбирает IT для дополнительного образования

Каждый пятый россиянин выбирает IT для допобразования, особенно для смены карьеры. Интерес растет благодаря высоким перспективам и стабильности отрасли.

Новости
10 октября 2024
Крупные компании и высокие зарплаты определяют будущее специалистов в России

Исследование «Работа.ру» показало: наличие крупных компаний и высокие зарплаты — ключи к карьерному успеху в России.

Новости
12 сентября 2024
Яндекс представил бесплатную альтернативу Miro

Яндекс запустил Концепт — бесплатную альтернативу Miro, позволяющую командам эффективно управлять проектами с помощью интерактивных досок.

Новости
16 октября 2024
Нейросеть DIAMOND генерирует геймплей CS:GO в реальном времени

В октябре 2024 года исследователи из Женевы и Эдинбурга с поддержкой Microsoft представили DIAMOND — нейросеть для генерации геймплея в CS
в реалтайме, что открывает новую эру в игровой индустрии.

Новости
13 июня 2024
Apple представила Apple Intelligence: искусственный интеллект нового поколения!

Apple Intelligence меняет будущее Siri, Face ID, переводчика и многих других функций Apple. Узнайте больше о Apple Intelligence и его потенциале изменить мир!

Новости
18 апреля 2024
Шедеврум и Kandinsky вошли в ТОП-5 самых популярных нейронных сетей

Рейтинг популярности нейронных сетей, опубликованный мониторинговой системой Brand Analytics, показывает: позиции ChatGPT и Midjourney слабеют, а интерес к отечественным разработкам растет.

Новости
22 октября 2024
IBM представила Granite 3.0: бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым кодом

IBM представила Granite 3.0 — бизнес-ориентированные ИИ-модели с открытым исходным кодом, обеспечивающие высокую производительность и безопасность для корпоративного сектора.

Новости
20 января 2025
Код первого в мире чат-бота восстановлен спустя 60 лет

ELIZA, первый чат-бот в истории, снова в строю спустя 60 лет! Узнайте, как восстановление уникального кода подчеркивает эволюцию искусственного интеллекта и что это значит для современных технологий.

Новости
26 марта 2024
VK полностью интегрирует SkillFactory в свою образовательную экосистему

В ключевом стратегическом ходе VK полностью консолидировала SkillFactory, обещая новые перспективы в сфере онлайн-образования.

Категории курсов
Отзывы о школах