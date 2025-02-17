Perplexity запускает доступный ИИ-инструмент Deep Research

В феврале 2025 года Perplexity выпустила Deep Research — инструмент для создания аналитических отчётов на базе ИИ. Главное отличие от аналогов OpenAI и Google — демократичная цена, которая может существенно повлиять на весь рынок ИИ-сервисов.

Доступность как преимущество: сравнение цен

В то время как Anthropic и OpenAI запрашивают тысячи долларов ежемесячно, Perplexity предлагает:

5 бесплатных запросов в день для всех пользователей

500 запросов в сутки по подписке Pro за $20 в месяц

Такой подход может заставить лидеров рынка пересмотреть свою ценовую политику, ведь их услуги дороже в 100 раз.

Впечатляющие показатели производительности

Deep Research демонстрирует высокую эффективность:

93,9% точности в тесте SimpleQA

20,5% в Humanity’s Last Exam (выше, чем у Google Gemini Thinking)

Менее 3 минут на анализ сотен источников

Инструмент доступен через веб-платформу Perplexity с возможностью экспорта отчётов в PDF и публикации через Perplexity Pages. Планируется выпуск приложений для iOS, Android и Mac.

Мнение профессионалов и перспективы рынка

По данным VentureBeat, несмотря на скромный рост IT-бюджетов (менее 2%), компании планируют увеличить расходы на ИИ на 5,7% в 2025 году. Средний бюджет на ИИ-технологии составит $3,4 млн, при этом некоторые организации готовы повысить затраты более чем на 10%.

Стивен Леви, главный редактор Wired, отмечает: «доступность таких инструментов снижает барьеры для входа в сферу ИИ-исследований, позволяя небольшим компаниям и независимым исследователям конкурировать наравне с крупными корпорациями».

Аналитики TechCrunch подчеркивают скорость и точность Deep Research как ключевые преимущества для профессионалов, нуждающихся в оперативных и достоверных данных.

Новые возможности для карьерного роста

Появление доступных ИИ-инструментов открывает широкие перспективы для тех, кто планирует войти в сферу искусственного интеллекта или использовать его в своей работе. Низкая стоимость и простота использования Deep Research делают технологии ИИ доступными для освоения широкой аудиторией.

Если вы заинтересованы в освоении ИИ-технологий, включая работу с подобными инструментами, рекомендуем ознакомиться с подборкой курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете образовательные программы разного уровня сложности, которые помогут вам освоить как базовые принципы работы с ИИ, так и продвинутые техники использования современных инструментов вроде Deep Research.