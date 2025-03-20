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Первый в мире выпуск газеты, созданный искусственным интеллектом

18 марта 2025 года итальянская газета Il Foglio совершила прорыв в медиаиндустрии, выпустив номер, полностью созданный искусственным интеллектом. Экспериментальное четырехстраничное издание Il Foglio AI доступно как в печатном виде, так и онлайн. Главный редактор Клаудио Чераса заявил, что цель проекта — показать реальное влияние ИИ-технологий на современную журналистику.

рука робота

Нейросеть вместо редколлегии: как работал уникальный эксперимент

В специальном выпуске Il Foglio AI абсолютно все материалы — от аналитических статей до заголовков и даже ироничных замечаний — были сгенерированы нейросетью. Роль журналистов свелась к формулировке запросов и проверке полученных от ИИ текстов.

Результат оказался неоднозначным: статьи получились грамматически правильными и хорошо структурированными, но в них отсутствовали прямые цитаты, личные мнения, глубокая аналитика и живые интервью.

От политики до экономики: что писал искусственный журналист

Первый выпуск Il Foglio AI получился тематически разнообразным:

  • На первой полосе вышла статья о «парадоксе итальянских сторонников Трампа», анализирующая их отношение к «культуре отмены» и поведению бывшего президента США
  • Материал под заголовком «Путин: 10 предательств» рассматривал «20 лет невыполненных обещаний, разорванных соглашений и преданных слов» российского президента
  • В экономическом разделе была опубликована позитивная статья об итальянской экономике, основанная на последнем отчете национального статистического агентства Istat. Согласно данным, в стране происходит положительное перераспределение доходов, включая повышение зарплат примерно 750 000 работников

Человек против машины: что говорят эксперты о будущем журналистики

Использование ИИ в медиа вызывает противоречивые оценки профессионального сообщества. С одной стороны, искусственный интеллект способен молниеносно обрабатывать массивы данных и генерировать тексты, повышая эффективность работы редакций.

С другой стороны, машинным алгоритмам пока не хватает глубины анализа и уникальных инсайтов, которые может предложить опытный журналист. Как отмечает главный редактор Il Foglio Клаудио Чераса, этот эксперимент помогает понять не только возможности, но и ограничения ИИ в создании медиаконтента.

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Дата: 20 марта 2025
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