Почему мужчины чаще меняют работу в России?

Недавнее исследование SuperJob раскрыло интересную тенденцию на российском рынке труда: мужчины вдвое чаще ищут работу, чем женщины. Давайте разберемся, почему так происходит и какие факторы влияют на этот процесс.

Цифры говорят сами за себя

По данным SuperJob за 2023 год, мужчины проявляют значительно большую активность в поиске новых карьерных возможностей. Это может быть связано с несколькими факторами:

Склонность к риску: мужчины чаще готовы сменить работу ради более высокой зарплаты или должности.

Гендерные роли: общественные ожидания по-прежнему влияют на карьерные решения.

Отраслевые особенности: «мужские» отрасли демонстрируют более высокий рост зарплат.

Зарплатный разрыв: неприятная реальность

Несмотря на некоторые улучшения, разница в оплате труда остается существенной:

Женщины зарабатывают в среднем на 25% меньше мужчин.

В IT и других высокооплачиваемых сферах доминируют мужчины.

Женщины чаще выбирают профессии с ограниченным карьерным ростом и невысокой оплатой.

Причины неравенства: мнение экспертов

Елена Мезенцева, консультант по вопросам гендерного равенства, отмечает:

«Горизонтальная сегрегация начинается еще на этапе образования. Женщины реже выбирают технические специальности, что в будущем ограничивает их возможности в высокооплачиваемых секторах».

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru, добавляет:

«Российский рынок труда по-прежнему сложен для привлечения женщин на высокооплачиваемые должности. Это комплексная проблема, требующая изменений как в корпоративной культуре, так и в общественном сознании».

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