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Почему мужчины чаще меняют работу в России?
Недавнее исследование SuperJob раскрыло интересную тенденцию на российском рынке труда: мужчины вдвое чаще ищут работу, чем женщины. Давайте разберемся, почему так происходит и какие факторы влияют на этот процесс.
Цифры говорят сами за себя
По данным SuperJob за 2023 год, мужчины проявляют значительно большую активность в поиске новых карьерных возможностей. Это может быть связано с несколькими факторами:
- Склонность к риску: мужчины чаще готовы сменить работу ради более высокой зарплаты или должности.
- Гендерные роли: общественные ожидания по-прежнему влияют на карьерные решения.
- Отраслевые особенности: «мужские» отрасли демонстрируют более высокий рост зарплат.
Зарплатный разрыв: неприятная реальность
Несмотря на некоторые улучшения, разница в оплате труда остается существенной:
- Женщины зарабатывают в среднем на 25% меньше мужчин.
- В IT и других высокооплачиваемых сферах доминируют мужчины.
- Женщины чаще выбирают профессии с ограниченным карьерным ростом и невысокой оплатой.
Причины неравенства: мнение экспертов
Елена Мезенцева, консультант по вопросам гендерного равенства, отмечает:
«Горизонтальная сегрегация начинается еще на этапе образования. Женщины реже выбирают технические специальности, что в будущем ограничивает их возможности в высокооплачиваемых секторах».
Наталья Данина, главный эксперт hh.ru, добавляет:
«Российский рынок труда по-прежнему сложен для привлечения женщин на высокооплачиваемые должности. Это комплексная проблема, требующая изменений как в корпоративной культуре, так и в общественном сознании».
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