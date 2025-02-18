Почему в России мужчины больше доверяют ИИ, чем женщины?

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно меняют нашу жизнь. Свежий опрос SuperJob от 16 февраля 2025 года показал: большинство россиян готовы к этим переменам. 55% экономически активных граждан не боятся развития ИИ, и только 12% высказывают опасения. В исследовании участвовали 1600 человек из всех федеральных округов страны.

Кто больше доверяет ИИ?

Данные SuperJob выявили интересную закономерность: мужчины относятся к ИИ с большим доверием, чем женщины (60% против 50%). Молодёжь до 34 лет также демонстрирует меньше страхов перед новыми технологиями по сравнению со старшим поколением.

От бытовых помощников до госуправления: где россияне готовы довериться ИИ

Октябрьское исследование ВЦИОМ 2024 года показало разное отношение к ИИ в зависимости от сферы применения:

44% доверяют виртуальным помощникам

40% положительно относятся к робототехнике

24% готовы принять ИИ в образовании

13% одобряют использование ИИ в госуправлении

Знать — не значит использовать

К концу 2024 года, согласно данным ВЦИОМ:

94% россиян знают об ИИ (+7% за год)

52% воспринимают его как помощника

Только 5% готовы обращаться к ИИ с новыми вопросами

Мнение эксперта: почему мы боимся того, что знаем

«Высокий уровень осведомленности о технологиях ИИ не всегда коррелирует с глубоким пониманием их принципов и возможностей. Это создает почву для страхов и недоверия», — объясняет директор по исследованиям ВЦИОМ Алексей Фирсов.

По его мнению, ключ к преодолению этого разрыва — развитие образовательных программ по цифровой грамотности.

ИИ как трамплин для карьеры

Для специалистов 18-40 лет, задумывающихся о смене профессии, навыки работы с ИИ могут стать решающим преимуществом. Растущий спрос на специалистов, владеющих ИИ-технологиями, открывает новые карьерные перспективы.

Преодолеть барьер недоверия к ИИ помогает качественное обучение. Для тех, кто хочет разобраться в технологиях искусственного интеллекта, мы подготовили подборку актуальных курсов. Здесь собраны программы разного уровня — от базового знакомства с ИИ до углубленного изучения нейросетей.