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Почему в России мужчины больше доверяют ИИ, чем женщины?
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно меняют нашу жизнь. Свежий опрос SuperJob от 16 февраля 2025 года показал: большинство россиян готовы к этим переменам. 55% экономически активных граждан не боятся развития ИИ, и только 12% высказывают опасения. В исследовании участвовали 1600 человек из всех федеральных округов страны.
Кто больше доверяет ИИ?
Данные SuperJob выявили интересную закономерность: мужчины относятся к ИИ с большим доверием, чем женщины (60% против 50%). Молодёжь до 34 лет также демонстрирует меньше страхов перед новыми технологиями по сравнению со старшим поколением.
От бытовых помощников до госуправления: где россияне готовы довериться ИИ
Октябрьское исследование ВЦИОМ 2024 года показало разное отношение к ИИ в зависимости от сферы применения:
- 44% доверяют виртуальным помощникам
- 40% положительно относятся к робототехнике
- 24% готовы принять ИИ в образовании
- 13% одобряют использование ИИ в госуправлении
Знать — не значит использовать
К концу 2024 года, согласно данным ВЦИОМ:
- 94% россиян знают об ИИ (+7% за год)
- 52% воспринимают его как помощника
- Только 5% готовы обращаться к ИИ с новыми вопросами
Мнение эксперта: почему мы боимся того, что знаем
«Высокий уровень осведомленности о технологиях ИИ не всегда коррелирует с глубоким пониманием их принципов и возможностей. Это создает почву для страхов и недоверия», — объясняет директор по исследованиям ВЦИОМ Алексей Фирсов.
По его мнению, ключ к преодолению этого разрыва — развитие образовательных программ по цифровой грамотности.
ИИ как трамплин для карьеры
Для специалистов 18-40 лет, задумывающихся о смене профессии, навыки работы с ИИ могут стать решающим преимуществом. Растущий спрос на специалистов, владеющих ИИ-технологиями, открывает новые карьерные перспективы.
Преодолеть барьер недоверия к ИИ помогает качественное обучение. Для тех, кто хочет разобраться в технологиях искусственного интеллекта, мы подготовили подборку актуальных курсов. Здесь собраны программы разного уровня — от базового знакомства с ИИ до углубленного изучения нейросетей.
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