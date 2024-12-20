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Почти каждый второй россиянин планирует сменить работу в 2025 году

47% россиян задумываются о смене работы в 2025 году, показало исследование Работа.ру. При этом 3% уже приняли окончательное решение об уходе, а 44% готовы рассмотреть новые предложения, если они окажутся достаточно привлекательными.

люди

Что важнее: деньги или коллектив?

Исследование выявило пять ключевых факторов, влияющих на выбор нового места работы:

  • Зарплата остается главным приоритетом — 84% соискателей ставят её на первое место. Это неудивительно: по данным Get experts, именно недостаточный уровень дохода заставляет 57% работников искать новое место.
  • Хороший коллектив и грамотное руководство важны для 56% опрошенных — этот фактор уверенно занимает второе место в рейтинге приоритетов.
  • Удобное расположение офиса интересует 43% соискателей — транспортная доступность по-прежнему играет существенную роль при выборе работы.
  • Гибкий график и возможность работать удаленно привлекают 36% и 31% респондентов соответственно — тренд на свободу в организации рабочего времени укрепляется.
  • Профессиональный и карьерный рост замыкают топ-5: их отметили 31% и 26% опрошенных. Интересно, что по данным Get experts, отсутствие карьерных перспектив становится причиной увольнения для 35% работников.

С какими сложностями сталкиваются соискатели

Поиск работы в 2024 году сопряжен с четырьмя основными проблемами:

  • 54% соискателей не находят вакансий, соответствующих их ожиданиям
  • 46% жалуются на дефицит подходящих предложений в своей сфере
  • 31% не получают обратной связи от работодателей после отправки резюме
  • 26% столкнулись с увеличением числа мошеннических предложений о работе

Во сколько обойдется смена профессии

По данным образовательной платформы Clevers, россияне готовы инвестировать в освоение новой профессии:

  • 47% могут выделить 100–300 тысяч рублей в год
  • 29% располагают бюджетом до 100 тысяч рублей

Как подготовиться к смене работы: пять шагов

  1. Проведите ревизию навыков: оцените, каких компетенций не хватает для перехода в новую сферу
  2. Исследуйте рынок: изучите спрос на специалистов и реальный уровень зарплат
  3. Выберите программу обучения: найдите курсы, которые дадут необходимые знания
  4. Обновите документы: адаптируйте резюме и портфолио под требования новой профессии
  5. Расширяйте сеть контактов: общайтесь с профессионалами из выбранной отрасли

Тренды рынка труда

Результаты исследований Get experts и Работа.ру показывают: более половины россиян (54%) хотят сменить работу уже в 2024 году. Это говорит о том, что работники стали активнее искать лучшие условия труда и возможности для развития. При этом они готовы вкладывать время и деньги в освоение новых навыков, понимая, что качественная подготовка — ключ к успешной смене профессии.

Для тех, кто готов вложиться в своё развитие, важно выбрать качественную программу обучения. На рынке представлено множество образовательных продуктов, и чтобы не потеряться в этом многообразии, стоит обратиться к подборкам лучших курсов по саморазвитию. Такие обзоры помогут сориентироваться в предложениях разных платформ и выбрать программу, соответствующую вашим целям и бюджету.

Дата: 20 декабря 2024
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