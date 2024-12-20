Зарплаты молодых специалистов в России выросли на 20% за год. Причина — острая нехватка кадров, особенно в IT-сфере, и стремление работодателей компенсировать инфляцию.
Почти каждый второй россиянин планирует сменить работу в 2025 году
47% россиян задумываются о смене работы в 2025 году, показало исследование Работа.ру. При этом 3% уже приняли окончательное решение об уходе, а 44% готовы рассмотреть новые предложения, если они окажутся достаточно привлекательными.
Что важнее: деньги или коллектив?
Исследование выявило пять ключевых факторов, влияющих на выбор нового места работы:
- Зарплата остается главным приоритетом — 84% соискателей ставят её на первое место. Это неудивительно: по данным Get experts, именно недостаточный уровень дохода заставляет 57% работников искать новое место.
- Хороший коллектив и грамотное руководство важны для 56% опрошенных — этот фактор уверенно занимает второе место в рейтинге приоритетов.
- Удобное расположение офиса интересует 43% соискателей — транспортная доступность по-прежнему играет существенную роль при выборе работы.
- Гибкий график и возможность работать удаленно привлекают 36% и 31% респондентов соответственно — тренд на свободу в организации рабочего времени укрепляется.
- Профессиональный и карьерный рост замыкают топ-5: их отметили 31% и 26% опрошенных. Интересно, что по данным Get experts, отсутствие карьерных перспектив становится причиной увольнения для 35% работников.
С какими сложностями сталкиваются соискатели
Поиск работы в 2024 году сопряжен с четырьмя основными проблемами:
- 54% соискателей не находят вакансий, соответствующих их ожиданиям
- 46% жалуются на дефицит подходящих предложений в своей сфере
- 31% не получают обратной связи от работодателей после отправки резюме
- 26% столкнулись с увеличением числа мошеннических предложений о работе
Во сколько обойдется смена профессии
По данным образовательной платформы Clevers, россияне готовы инвестировать в освоение новой профессии:
- 47% могут выделить 100–300 тысяч рублей в год
- 29% располагают бюджетом до 100 тысяч рублей
Как подготовиться к смене работы: пять шагов
- Проведите ревизию навыков: оцените, каких компетенций не хватает для перехода в новую сферу
- Исследуйте рынок: изучите спрос на специалистов и реальный уровень зарплат
- Выберите программу обучения: найдите курсы, которые дадут необходимые знания
- Обновите документы: адаптируйте резюме и портфолио под требования новой профессии
- Расширяйте сеть контактов: общайтесь с профессионалами из выбранной отрасли
Тренды рынка труда
Результаты исследований Get experts и Работа.ру показывают: более половины россиян (54%) хотят сменить работу уже в 2024 году. Это говорит о том, что работники стали активнее искать лучшие условия труда и возможности для развития. При этом они готовы вкладывать время и деньги в освоение новых навыков, понимая, что качественная подготовка — ключ к успешной смене профессии.
Для тех, кто готов вложиться в своё развитие, важно выбрать качественную программу обучения. На рынке представлено множество образовательных продуктов, и чтобы не потеряться в этом многообразии, стоит обратиться к подборкам лучших курсов по саморазвитию. Такие обзоры помогут сориентироваться в предложениях разных платформ и выбрать программу, соответствующую вашим целям и бюджету.
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