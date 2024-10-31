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Почти половина россиян не готовы снижать зарплатные ожидания
Соискатели стали увереннее в своей ценности: за два года доля «несговорчивых» кандидатов выросла на 10%. Согласно исследованию SuperJob за октябрь, 48% россиян не готовы снижать зарплатные ожидания даже в текущих условиях рынка труда. Это на 10 процентных пунктов больше, чем два года назад. В опросе участвовали 3000 экономически активных граждан старше 18 лет из различных регионов России.
География и демография зарплатных амбиций
Самые непреклонные — жители Северо-Западного федерального округа, включая Москву и Санкт-Петербург, где высокие зарплатные ожидания часто связаны с высокой стоимостью жизни и инфляционными тенденциями последних лет. Наиболее гибкими в вопросах заработной платы остаются соискатели с Дальнего Востока, где экономические условия и потребности в специалистах несколько отличаются от столичных реалий.
Чаще всего отказываются снижать ожидания:
- Мужчины
- Специалисты в возрасте 35-45 лет
- Работники IT, строительства и закупок
Только 21% опрошенных готовы снизить зарплатные требования на 5% при гарантированном трудоустройстве. В частности, растущий спрос на IT-специалистов и развитие гибких условий работы поддерживают уверенность в возможности сохранить высокие зарплатные требования.
Почему соискатели стали увереннее?
Аналитики SuperJob связывают рост уверенности соискателей с несколькими факторами. Во-первых, пандемия стимулировала массовую цифровизацию, что привело к увеличению спроса на квалифицированные кадры, особенно в сфере информационных технологий, где требования и ожидания от специалистов неизменно высоки. Во-вторых, переход к удаленной работе дал соискателям более гибкие условия, усилив их уверенность в способности настаивать на высоких зарплатах. Это, в свою очередь, подталкивает компании к повышению зарплатных предложений, чтобы конкурировать за лучших специалистов на рынке.
Ожидания на будущее
СберАналитика прогнозирует, что рынок труда в ближайшие месяцы останется перегретым. Это означает, что спрос на квалифицированных сотрудников будет продолжать превышать предложение, особенно в быстроразвивающихся сферах, таких как IT и строительство. В результате высокий уровень зарплатных ожиданий соискателей, вероятно, сохранится, что в долгосрочной перспективе может привести к коррекции рынка или росту интереса к региональным рынкам труда.
Растущая уверенность соискателей создает новые возможности для HR-специалистов. Понимание современных тенденций рынка труда, умение работать с высокими зарплатными ожиданиями и навыки проведения эффективных переговоров становятся ключевыми компетенциями рекрутеров. Если вы хотите развиваться в этом направлении, изучите подборку курсов по HR и рекрутингу — они помогут освоить востребованные навыки работы с современными соискателями.
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