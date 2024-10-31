Почти половина россиян не готовы снижать зарплатные ожидания

Соискатели стали увереннее в своей ценности: за два года доля «несговорчивых» кандидатов выросла на 10%. Согласно исследованию SuperJob за октябрь, 48% россиян не готовы снижать зарплатные ожидания даже в текущих условиях рынка труда. Это на 10 процентных пунктов больше, чем два года назад. В опросе участвовали 3000 экономически активных граждан старше 18 лет из различных регионов России.

География и демография зарплатных амбиций

Самые непреклонные — жители Северо-Западного федерального округа, включая Москву и Санкт-Петербург, где высокие зарплатные ожидания часто связаны с высокой стоимостью жизни и инфляционными тенденциями последних лет. Наиболее гибкими в вопросах заработной платы остаются соискатели с Дальнего Востока, где экономические условия и потребности в специалистах несколько отличаются от столичных реалий.

Чаще всего отказываются снижать ожидания:

Мужчины

Специалисты в возрасте 35-45 лет

Работники IT, строительства и закупок

Только 21% опрошенных готовы снизить зарплатные требования на 5% при гарантированном трудоустройстве. В частности, растущий спрос на IT-специалистов и развитие гибких условий работы поддерживают уверенность в возможности сохранить высокие зарплатные требования.

Почему соискатели стали увереннее?

Аналитики SuperJob связывают рост уверенности соискателей с несколькими факторами. Во-первых, пандемия стимулировала массовую цифровизацию, что привело к увеличению спроса на квалифицированные кадры, особенно в сфере информационных технологий, где требования и ожидания от специалистов неизменно высоки. Во-вторых, переход к удаленной работе дал соискателям более гибкие условия, усилив их уверенность в способности настаивать на высоких зарплатах. Это, в свою очередь, подталкивает компании к повышению зарплатных предложений, чтобы конкурировать за лучших специалистов на рынке.

Ожидания на будущее

СберАналитика прогнозирует, что рынок труда в ближайшие месяцы останется перегретым. Это означает, что спрос на квалифицированных сотрудников будет продолжать превышать предложение, особенно в быстроразвивающихся сферах, таких как IT и строительство. В результате высокий уровень зарплатных ожиданий соискателей, вероятно, сохранится, что в долгосрочной перспективе может привести к коррекции рынка или росту интереса к региональным рынкам труда.

Растущая уверенность соискателей создает новые возможности для HR-специалистов. Понимание современных тенденций рынка труда, умение работать с высокими зарплатными ожиданиями и навыки проведения эффективных переговоров становятся ключевыми компетенциями рекрутеров. Если вы хотите развиваться в этом направлении, изучите подборку курсов по HR и рекрутингу — они помогут освоить востребованные навыки работы с современными соискателями.