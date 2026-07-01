Когда вы в последний раз открывали больше трёх ссылок из поиска? Большинство россиян уже этого не делают. По данным масштабного исследования агентства «импульс.гуру», 90,2% пользователей обращаются к нейросетям — и всё чаще именно там заканчивается их путь к ответу. Не на сайте, не в поисковой выдаче. Прямо в диалоге с ИИ.

Поиск больше не ведёт на сайты — он даёт ответ сразу

Привычная цепочка «запрос → десять ссылок → несколько вкладок → вывод» ломается. Исследование «импульс.гуру», представленное в июне 2026 года, охватывает итоги 2025 года и начало 2026-го: данные Similarweb за 15 месяцев, опрос 3000 пользователей и интервью с 12 экспертами рынка.

Главный сдвиг: 42,8% пользователей начинают поиск сложной информации именно с нейросети. 58,9% используют ИИ при выборе товаров и услуг. И самое неудобное — 50,9% не перепроверяют ответы ИИ вообще: для них это уже финальный источник.

«Яндекс» растёт, Google теряет, но главное — не доли

На рынке поисковиков происходит предсказуемое: «Яндекс» укрепляется до 73,34% (+2,6 п.п. за год), Google опускается до 24,95%. Впервые за долгое время трафик Google сократился в годовом выражении — на 0,89%.

Но сами по себе эти цифры объясняют только часть картины. Куда важнее, что нейросети стали отдельным каналом поиска — параллельным, а не вспомогательным. Пользователь задаёт вопрос, уточняет, сравнивает варианты и принимает решение, так и не перейдя на сайт.

По данным Pew Research Center (июль 2025 года), пользователи Google, увидевшие AI summary, кликали по обычным результатам в 8% случаев — против 15% у тех, кто его не видел. Ahrefs в феврале 2026 года оценивал снижение кликов по топовым страницам при наличии AI Overviews в 58%. Similarweb в июне 2026-го: 68% поисков Google заканчиваются без клика.

Почему популярная нейросеть — не лучшая для бизнеса

ChatGPT знают все. Но именно «Алиса AI», по данным исследования, генерирует примерно в пять раз больше переходов на российские сайты — при значительно меньшей известности.

Логика простая: ChatGPT удерживает пользователя внутри диалога. Человек получает ответ, уточняет детали — и остаётся там. «Алиса AI» сильнее связана с инфраструктурой «Яндекса» и внешними сайтами, поэтому чаще становится источником реального трафика.

По данным ВЦИОМ за октябрь 2025 года, среди популярных ИИ-сервисов: ChatGPT — 27%, YandexGPT — 23%, DeepSeek — 20%, GigaChat — 15%.

Что это значит для бизнеса

Генеральный директор «импульс.гуру» Илья Русаков формулирует прямо: «Пользовательский путь всё чаще заканчивается внутри ответа нейросет. Раньше было достаточно бороться за позицию в выдаче. Теперь нужно попадать в источники, которые нейросеть цитирует и использует при формировании ответа.»

Это означает переход от классического SEO к значительно более широкому подходу: GEO (генеративная оптимизация), AEO (оптимизация для голосовых ассистентов и ИИ-ответов), PR, экспертный контент, структурированные данные, цитируемость бренда, работа с репутацией.

Кого это касается лично — и какие профессии выигрывают

Для тех, кто выбирает новую карьеру в digital, эта новость — не абстрактный тренд. Это сигнал: рынок уже переписывает список нужных навыков.

Если раньше вход в профессию начинался с SMM, таргета или классического SEO, то теперь к базовым компетенциям добавляются: промптинг и работа с ИИ-инструментами, аналитика поискового спроса, оптимизация контента под нейроответы, понимание пользовательского пути в ИИ-среде.

По данным того же исследования, 92% интернет-активных россиян заявили об интересе к ИИ и нейросетям (ВЦИОМ, декабрь 2025 года). Интерес есть у всех. Профессиональные навыки — пока у немногих.

Тем, кто хочет войти в digital-профессии быстро и с пониманием нового рынка, стоит искать курсы по интернет-маркетингу, SEO, аналитике данных и работе с нейросетями — где учат не просто «пользоваться ChatGPT», а встраивать ИИ в реальные рабочие процессы: от анализа спроса до создания контента и проверки фактов. Именно такие специалисты окажутся на пересечении маркетинга, данных и технологий — там, где сейчас формируется новая зона роста.

Что делать прямо сейчас

Если вы специалист: не ждите, пока SEO «умрёт» — оно не умирает, оно усложняется. Добавляйте к базовым навыкам понимание того, как ИИ формирует ответы, какой контент он цитирует и почему.

Если вы бизнес: контент должен отвечать на конкретные вопросы, содержать факты, даты, источники и экспертные комментарии. Алгоритм выбирает структурированное и авторитетное — так же, как и человек.

Если вы пока выбираете профессию: именно сейчас открывается карьерный вход, которого не было три года назад — на стыке маркетинга, аналитики, контента и ИИ.