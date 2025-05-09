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Практическая конференция для аналитиков и BI-специалистов пройдет в Санкт-Петербурге

#Новости

28 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится практическая конференция Data & BI Bridge — масштабное мероприятие для аналитиков, BI-специалистов и руководителей, заинтересованных в реальном применении искусственного интеллекта в аналитике данных. Организаторы события — компании Conteq и Visiology, признанные эксперты в сфере BI-решений.

О чём мероприятие: от трендов до практики

Конференция Data & BI Bridge — это не только теоретический обзор, но и насыщенная практическая программа. Основной фокус — использование ИИ в бизнес-аналитике, автоматизация ETL-процессов, кейсы внедрения платформы Visiology и создание аналитических панелей в реальном времени.

Участники смогут:

  • узнать о трендах и прогнозах развития BI с применением ИИ;
  • познакомиться с возможностями платформы Visiology;
  • получить практические навыки на воркшопе по созданию аналитических дашбордов;
  • обсудить рабочие кейсы с представителями бизнеса;
  • поучаствовать в розыгрыше и выиграть бесплатный BI-проект.

Программа включает выступления экспертов из Conteq, Visiology и Evermount Capital Group, а также интерактивную сессию, в которой участники собственноручно создадут ИИ-драйв аналитическую панель под руководством практиков.

Для кого предназначена конференция

Мероприятие будет полезно:

  • ИТ-директорам и руководителям BI-отделов, которые ищут новые подходы к использованию данных;
  • бизнес- и системным аналитикам, стремящимся повысить эффективность аналитических процессов;
  • специалистам по BI и автоматизации, заинтересованным в практическом применении ИИ;
  • тем, кто только начинает осваивать направление BI, и хочет понять, как строится аналитика на практике.

Формат, участие и особенности

Конференция Data & BI Bridge пройдёт в очном формате без онлайн-трансляции. Мероприятие состоится 28 мая с 15:30 до 20:00 в зале «Амфитеатр» на территории Ленполиграфмаша (Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5). Участников ждёт насыщенная офлайн-программа: живое общение, практический воркшоп, демонстрации и нетворкинг. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация с последующим подтверждением от организаторов. Вход на площадку осуществляется по билету с QR-кодом.

Программа мероприятия

Ключевые темы и сессии:

  • ИИ в BI: от хайпа к бизнес-ценности
  • Обзор платформы Visiology и её ключевых возможностей
  • Оптимизация ETL-процессов с помощью ИИ
  • Кейсы использования Visiology в бизнесе
  • Воркшоп по созданию аналитических панелей
  • Нетворкинг и розыгрыш BI-проекта среди участников

Среди спикеров:

  • Юлия Соловей (Conteq)
  • Никита Ильин (Visiology)
  • Дмитрий Позняков (Evermount Capital Group)
  • Максим Губин (Visiology)
  • Елизавета Матрёнина (Conteq)
  • Софья Худакова (Conteq)

Почему стоит участвовать

Пять причин посетить конференцию:

  1. Актуальные знания о применении ИИ в BI.
  2. Возможность опробовать инструменты Visiology на практике.
  3. Нетворкинг с коллегами из отрасли.
  4. Участие в розыгрыше профессионального BI-проекта.
  5. Погружение в реальные кейсы от лидеров цифровой аналитики.

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