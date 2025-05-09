Практическая конференция для аналитиков и BI-специалистов пройдет в Санкт-Петербурге
28 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится практическая конференция Data & BI Bridge — масштабное мероприятие для аналитиков, BI-специалистов и руководителей, заинтересованных в реальном применении искусственного интеллекта в аналитике данных. Организаторы события — компании Conteq и Visiology, признанные эксперты в сфере BI-решений.
О чём мероприятие: от трендов до практики
Конференция Data & BI Bridge — это не только теоретический обзор, но и насыщенная практическая программа. Основной фокус — использование ИИ в бизнес-аналитике, автоматизация ETL-процессов, кейсы внедрения платформы Visiology и создание аналитических панелей в реальном времени.
Участники смогут:
- узнать о трендах и прогнозах развития BI с применением ИИ;
- познакомиться с возможностями платформы Visiology;
- получить практические навыки на воркшопе по созданию аналитических дашбордов;
- обсудить рабочие кейсы с представителями бизнеса;
- поучаствовать в розыгрыше и выиграть бесплатный BI-проект.
Программа включает выступления экспертов из Conteq, Visiology и Evermount Capital Group, а также интерактивную сессию, в которой участники собственноручно создадут ИИ-драйв аналитическую панель под руководством практиков.
Для кого предназначена конференция
Мероприятие будет полезно:
- ИТ-директорам и руководителям BI-отделов, которые ищут новые подходы к использованию данных;
- бизнес- и системным аналитикам, стремящимся повысить эффективность аналитических процессов;
- специалистам по BI и автоматизации, заинтересованным в практическом применении ИИ;
- тем, кто только начинает осваивать направление BI, и хочет понять, как строится аналитика на практике.
Формат, участие и особенности
Конференция Data & BI Bridge пройдёт в очном формате без онлайн-трансляции. Мероприятие состоится 28 мая с 15:30 до 20:00 в зале «Амфитеатр» на территории Ленполиграфмаша (Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5). Участников ждёт насыщенная офлайн-программа: живое общение, практический воркшоп, демонстрации и нетворкинг. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация с последующим подтверждением от организаторов. Вход на площадку осуществляется по билету с QR-кодом.
Программа мероприятия
Ключевые темы и сессии:
- ИИ в BI: от хайпа к бизнес-ценности
- Обзор платформы Visiology и её ключевых возможностей
- Оптимизация ETL-процессов с помощью ИИ
- Кейсы использования Visiology в бизнесе
- Воркшоп по созданию аналитических панелей
- Нетворкинг и розыгрыш BI-проекта среди участников
Среди спикеров:
- Юлия Соловей (Conteq)
- Никита Ильин (Visiology)
- Дмитрий Позняков (Evermount Capital Group)
- Максим Губин (Visiology)
- Елизавета Матрёнина (Conteq)
- Софья Худакова (Conteq)
Почему стоит участвовать
Пять причин посетить конференцию:
- Актуальные знания о применении ИИ в BI.
- Возможность опробовать инструменты Visiology на практике.
- Нетворкинг с коллегами из отрасли.
- Участие в розыгрыше профессионального BI-проекта.
- Погружение в реальные кейсы от лидеров цифровой аналитики.
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