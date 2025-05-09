Практическая конференция для аналитиков и BI-специалистов пройдет в Санкт-Петербурге

28 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится практическая конференция Data & BI Bridge — масштабное мероприятие для аналитиков, BI-специалистов и руководителей, заинтересованных в реальном применении искусственного интеллекта в аналитике данных. Организаторы события — компании Conteq и Visiology, признанные эксперты в сфере BI-решений.

О чём мероприятие: от трендов до практики

Конференция Data & BI Bridge — это не только теоретический обзор, но и насыщенная практическая программа. Основной фокус — использование ИИ в бизнес-аналитике, автоматизация ETL-процессов, кейсы внедрения платформы Visiology и создание аналитических панелей в реальном времени.

Участники смогут:

узнать о трендах и прогнозах развития BI с применением ИИ;

познакомиться с возможностями платформы Visiology;

получить практические навыки на воркшопе по созданию аналитических дашбордов;

обсудить рабочие кейсы с представителями бизнеса;

поучаствовать в розыгрыше и выиграть бесплатный BI-проект.

Программа включает выступления экспертов из Conteq, Visiology и Evermount Capital Group, а также интерактивную сессию, в которой участники собственноручно создадут ИИ-драйв аналитическую панель под руководством практиков.

Для кого предназначена конференция

Мероприятие будет полезно:

ИТ-директорам и руководителям BI-отделов, которые ищут новые подходы к использованию данных;

бизнес- и системным аналитикам, стремящимся повысить эффективность аналитических процессов;

специалистам по BI и автоматизации, заинтересованным в практическом применении ИИ;

тем, кто только начинает осваивать направление BI, и хочет понять, как строится аналитика на практике.

Формат, участие и особенности

Конференция Data & BI Bridge пройдёт в очном формате без онлайн-трансляции. Мероприятие состоится 28 мая с 15:30 до 20:00 в зале «Амфитеатр» на территории Ленполиграфмаша (Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5). Участников ждёт насыщенная офлайн-программа: живое общение, практический воркшоп, демонстрации и нетворкинг. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация с последующим подтверждением от организаторов. Вход на площадку осуществляется по билету с QR-кодом.

Программа мероприятия

Ключевые темы и сессии:

ИИ в BI: от хайпа к бизнес-ценности

Обзор платформы Visiology и её ключевых возможностей

Оптимизация ETL-процессов с помощью ИИ

Кейсы использования Visiology в бизнесе

Воркшоп по созданию аналитических панелей

Нетворкинг и розыгрыш BI-проекта среди участников

Среди спикеров:

Юлия Соловей (Conteq)

Никита Ильин (Visiology)

Дмитрий Позняков (Evermount Capital Group)

Максим Губин (Visiology)

Елизавета Матрёнина (Conteq)

Софья Худакова (Conteq)

Почему стоит участвовать

Пять причин посетить конференцию:

Актуальные знания о применении ИИ в BI. Возможность опробовать инструменты Visiology на практике. Нетворкинг с коллегами из отрасли. Участие в розыгрыше профессионального BI-проекта. Погружение в реальные кейсы от лидеров цифровой аналитики.

Чтобы глубже разобраться в теме и системно изучить подходы к применению ИИ в аналитике, вы можете воспользоваться подборкой проверенных онлайн-курсов по искусственному интеллекту. На этой странице собраны лучшие программы обучения — от основ до продвинутых практик для специалистов в сфере данных.