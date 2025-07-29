Как подготовить бизнес к осени: бесплатные практикумы IMExpert
IMExpert запускает серию летних практикумов по digital-маркетингу для представителей пяти ключевых отраслей. Участие бесплатное, формат онлайн. Главный акцент — живые кейсы, конкретные инструменты и отраслевая специфика.
Что получат участники летней школы
Летняя школа IMExpert — онлайн-практикумы для маркетологов из образования, медицины, производства, digital и B2B-сферы. Программа включает живые вебинары, выступления практикующих экспертов и детальные разборы реальных кейсов.
Каждое занятие фокусируется на конкретной проблеме отрасли. Спикеры — основатели агентств, руководители digital-направлений, специалисты с многолетним опытом. Они показывают работающие инструменты, рассказывают о своих ошибках и делятся аналитикой из реальных проектов.
Условия участия: всё онлайн и бесплатно
Формат: онлайн-вебинары с записью для повторного просмотра.
Длительность: 1,5–2 часа каждый практикум.
Стоимость: бесплатно.
Доступ: по регистрации, записи остаются навсегда.
Бонус: возможность подать кейс на публичный разбор.
Сертификат: не выдается
Практикумы проходят в прямом эфире, но каждый участник получает доступ к записям. Самое интересное — можно подать заявку на разбор собственного проекта. Лучшие кейсы разбирают в прямом эфире: анализируют сайты, рекlamные кампании, тексты и другие маркетинговые активности.
Для кого эти практикумы
Программа создана для маркетологов и собственников малого и среднего бизнеса, а также специалистов по продвижению и лидогенерации. Особенно полезна тем, кто:
- работает в образовании, медицине, производстве, digital или B2B.
- готовится усилить маркетинг перед осенним бизнес-сезоном.
- ищет конкретные инструменты вместо теории.
- хочет адаптировать digital-стратегии под свою отрасль.
Уровень подготовки не важен — от новичков до опытных специалистов. Главное — нацеленность на практический результат.
Если после практикумов захочется углубиться в тему, стоит рассмотреть полноценное обучение. На лучших курсах обучения интернет-маркетингу собраны программы по всем направлениям — от контекстной рекламы до email-маркетинга. Там можно найти как базовые курсы для новичков, так и продвинутые программы для экспертов.
Программа августа: конкретные даты и темы
12 августа, 14:00–15:30 (образование). Лидогенерация для образовательных проектов Спикеры: Никита Камышников (Text.ru), Светлана Ковалева и Ксения Шумакова (Студия экспертного контента)
Разберут:
- ИИ в текстовой аналитике образовательного контента.
- Масштабирование образовательного проекта через экспертный контент.
- Контент-маркетинг: от охватов до лидов — реальный кейс образовательного центра.
26 августа, 14:00–15:30 (медицина). Продвижение медицинских услуг: инструменты и кейсы Спикеры: Александр Шишмарев (AdvertMed), Евгения Кикило (Magnetto.pro)
В программе:
- Как загрузить медицинскую клинику клиентами без многомиллионных вложений.
- Telegram в продвижении медуслуг: форматы, воронки, кейсы.
- Запреты и правила рекламы в медицине в 2025 году.
Чему уже научили: примеры прошедших встреч
- Битва нейросети против копирайтера — сравнение текстов, написанных человеком и ИИ.
- Системный маркетинг для digital-агентств — рост агентства от одного клиента до команды.
- Как увеличить B2B-заявки без роста бюджета — кейсы из производственного сектора.
Три главные выгоды участия
- Практика без воды. Только кейсы, разборы, конкретные инструменты и разбор ошибок — никакой теории ради теории.
- Отраслевая точность. Каждый практикум заточен под специфику конкретной сферы — от медицинских ограничений до особенностей B2B-продаж.
- Удобство формата. Участвуйте онлайн или смотрите записи в удобное время — даже в отпуске.
Как зарегистрироваться
Регистрация проходит на официальной странице IMExpert. При записи можно:
- выбрать интересующее направление (образование, медицина и другие).
- подать заявку на разбор своего кейса.
- подписаться на уведомления об изменениях расписания.
Почему стоит участвовать
Летняя школа IMExpert — возможность получить актуальные знания без продаж и саморекламы. В условиях, когда digital-маркетинг требует точных решений под каждую отрасль, такой практический подход особенно ценен.
Если хотите использовать лето с пользой и подготовить маркетинг компании к активному осеннему сезону — присоединяйтесь.
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