Как подготовить бизнес к осени: бесплатные практикумы IMExpert

IMExpert запускает серию летних практикумов по digital-маркетингу для представителей пяти ключевых отраслей. Участие бесплатное, формат онлайн. Главный акцент — живые кейсы, конкретные инструменты и отраслевая специфика.

Что получат участники летней школы

Летняя школа IMExpert — онлайн-практикумы для маркетологов из образования, медицины, производства, digital и B2B-сферы. Программа включает живые вебинары, выступления практикующих экспертов и детальные разборы реальных кейсов.

Каждое занятие фокусируется на конкретной проблеме отрасли. Спикеры — основатели агентств, руководители digital-направлений, специалисты с многолетним опытом. Они показывают работающие инструменты, рассказывают о своих ошибках и делятся аналитикой из реальных проектов.

Условия участия: всё онлайн и бесплатно

Формат: онлайн-вебинары с записью для повторного просмотра.

Длительность: 1,5–2 часа каждый практикум.

Стоимость: бесплатно.

Доступ: по регистрации, записи остаются навсегда.

Бонус: возможность подать кейс на публичный разбор.

Сертификат: не выдается

Практикумы проходят в прямом эфире, но каждый участник получает доступ к записям. Самое интересное — можно подать заявку на разбор собственного проекта. Лучшие кейсы разбирают в прямом эфире: анализируют сайты, рекlamные кампании, тексты и другие маркетинговые активности.

Для кого эти практикумы

Программа создана для маркетологов и собственников малого и среднего бизнеса, а также специалистов по продвижению и лидогенерации. Особенно полезна тем, кто:

работает в образовании, медицине, производстве, digital или B2B.

готовится усилить маркетинг перед осенним бизнес-сезоном.

ищет конкретные инструменты вместо теории.

хочет адаптировать digital-стратегии под свою отрасль.

Уровень подготовки не важен — от новичков до опытных специалистов. Главное — нацеленность на практический результат.

Если после практикумов захочется углубиться в тему, стоит рассмотреть полноценное обучение. На лучших курсах обучения интернет-маркетингу собраны программы по всем направлениям — от контекстной рекламы до email-маркетинга. Там можно найти как базовые курсы для новичков, так и продвинутые программы для экспертов.

Программа августа: конкретные даты и темы

12 августа, 14:00–15:30 (образование). Лидогенерация для образовательных проектов Спикеры: Никита Камышников (Text.ru), Светлана Ковалева и Ксения Шумакова (Студия экспертного контента)

Разберут:

ИИ в текстовой аналитике образовательного контента.

Масштабирование образовательного проекта через экспертный контент.

Контент-маркетинг: от охватов до лидов — реальный кейс образовательного центра.

26 августа, 14:00–15:30 (медицина). Продвижение медицинских услуг: инструменты и кейсы Спикеры: Александр Шишмарев (AdvertMed), Евгения Кикило (Magnetto.pro)

В программе:

Как загрузить медицинскую клинику клиентами без многомиллионных вложений.

Telegram в продвижении медуслуг: форматы, воронки, кейсы.

Запреты и правила рекламы в медицине в 2025 году.

Чему уже научили: примеры прошедших встреч

Битва нейросети против копирайтера — сравнение текстов, написанных человеком и ИИ.

Системный маркетинг для digital-агентств — рост агентства от одного клиента до команды.

Как увеличить B2B-заявки без роста бюджета — кейсы из производственного сектора.

Три главные выгоды участия

Практика без воды. Только кейсы, разборы, конкретные инструменты и разбор ошибок — никакой теории ради теории.

Отраслевая точность. Каждый практикум заточен под специфику конкретной сферы — от медицинских ограничений до особенностей B2B-продаж.

Удобство формата. Участвуйте онлайн или смотрите записи в удобное время — даже в отпуске.

Как зарегистрироваться

Регистрация проходит на официальной странице IMExpert. При записи можно:

выбрать интересующее направление (образование, медицина и другие).

подать заявку на разбор своего кейса.

подписаться на уведомления об изменениях расписания.

Почему стоит участвовать

Летняя школа IMExpert — возможность получить актуальные знания без продаж и саморекламы. В условиях, когда digital-маркетинг требует точных решений под каждую отрасль, такой практический подход особенно ценен.

Если хотите использовать лето с пользой и подготовить маркетинг компании к активному осеннему сезону — присоединяйтесь.