Product Fest 2025: встреча продуктового комьюнити в Москве
26 июля в Москве состоится Product Fest — офлайн-мероприятие от Яндекса, ориентированное на продуктовых менеджеров, дизайнеров и исследователей цифровых сервисов. Фестиваль объединит в себе образовательную программу, практические активности, живое общение и вечернюю неформальную часть. Участников ждёт насыщенный день, посвящённый идеям, практике и обмену опытом внутри профессионального сообщества.
Организаторы заявляют о формате, который позволяет одновременно слушать вдохновляющие кейсы, разбирать реальные задачи и отдыхать вместе с коллегами из индустрии. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.
Темы и программа мероприятия
Основной фокус Product Fest — обсуждение практических подходов к продуктовой разработке. Программа охватывает работу с интерфейсами, AI в исследовательской практике, эмоциональный дизайн, взаимодействие с пользователями и командные процессы. Участники получат не только теоретические знания, но и смогут задать вопросы, обсудить свои кейсы и поучаствовать в практических форматах.
Основные блоки программы:
- 11:00 — Регистрация
- 11:30 — Утренний кофе-рейв
- 12:30 — Открытие. Продуктовые инсайты от команды Яндекса
- 13:15 — Пользовательские исследования с AI: как оптимизировать процесс принятия решений
Спикеры: Светлана Ивахненко, Юлия Литвиненко
- 14:30 — Обед и неформальное общение
- 15:30 — Эмоциональный продуктовый дизайн для Яндекс Станций
Спикер: Анастасия Вишневская
- 15:50 — Интерфейсы, которых нет: как не мешать пользователю
Спикер: Илья Скопин
- 16:30 — Перерыв
- 17:00 — AI-first-подход в логистике Яндекс Доставки
Спикер: Дмитрий Логвин
- 19:00 — Разбор пострелизных кейсов в live-формате
Спикер: Антон Юхневич
- 20:00 — Завершение вещания и афтерпати
Параллельно с основной программой будут организованы воркшопы, мини-дискуссии и неформальные активности от продуктовых и городских сервисов Яндекса. Участникам предложат решать реальные задачки, обсуждать кейсы в мини-группах и отдыхать в летнем лаунж-пространстве.
Спикеры
Среди приглашённых экспертов — представители ключевых продуктовых направлений Яндекса:
- Светлана Ивахненко — руководитель международных маркетинговых исследований в Яндекс Плюс Финтех
- Дмитрий Логвин — CPO Яндекс Доставки
- Анастасия Вишневская — арт-директор дизайна умных устройств с Алисой
- Илья Скопин — дизайн-директор Яндекс Путешествий
- Антон Юхневич — директор по продукту Авто.ру
- Юлия Литвиненко — руководитель исследований Яндекс Плюс
Также планируются дополнительные выступления, информация о которых будет появляться по мере приближения события.
Кому подойдёт
Product Fest будет полезен:
- продакт-менеджерам, работающим над запуском и развитием цифровых сервисов
- дизайнерам интерфейсов и продуктов, интересующимся пользовательским опытом и визуальными практиками
- аналитикам и исследователям, применяющим данные в принятии продуктовых решений
- тем, кто рассматривает карьеру в digital и хочет ближе познакомиться с индустрией
Мероприятие ориентировано на специалистов с опытом, но будет интересно и тем, кто только начинает путь в продуктовой разработке.
Формат участия
Фестиваль проходит в гибридном формате: очно в Москве и онлайн для зарегистрированных участников. Все выступления будут доступны в трансляции, вопросы спикерам можно будет задать через специальную форму. Оффлайн-гости получат доступ ко всем активностям, включая воркшопы, обсуждения и вечернюю программу.
Что предусмотрено:
- очный и онлайн форматы
- живое общение и Q&A с экспертами
- доступ к материалам после события
- возможность получить подтверждение об участии
Product Fest пройдёт по адресу: Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, корп. 6, клуб Bounce.
Product Fest — это день, когда можно выйти из привычного ритма релизов и задач, чтобы посмотреть на продуктовую работу с другой стороны. Это возможность обсудить важные темы, познакомиться с коллегами по цеху, обменяться опытом и просто хорошо провести время в кругу профессионального комьюнити.
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