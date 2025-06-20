Product Fest 2025: встреча продуктового комьюнити в Москве

26 июля в Москве состоится Product Fest — офлайн-мероприятие от Яндекса, ориентированное на продуктовых менеджеров, дизайнеров и исследователей цифровых сервисов. Фестиваль объединит в себе образовательную программу, практические активности, живое общение и вечернюю неформальную часть. Участников ждёт насыщенный день, посвящённый идеям, практике и обмену опытом внутри профессионального сообщества.

Организаторы заявляют о формате, который позволяет одновременно слушать вдохновляющие кейсы, разбирать реальные задачи и отдыхать вместе с коллегами из индустрии. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.

Темы и программа мероприятия

Основной фокус Product Fest — обсуждение практических подходов к продуктовой разработке. Программа охватывает работу с интерфейсами, AI в исследовательской практике, эмоциональный дизайн, взаимодействие с пользователями и командные процессы. Участники получат не только теоретические знания, но и смогут задать вопросы, обсудить свои кейсы и поучаствовать в практических форматах.

Основные блоки программы:

11:00 — Регистрация

11:30 — Утренний кофе-рейв

12:30 — Открытие. Продуктовые инсайты от команды Яндекса

13:15 — Пользовательские исследования с AI: как оптимизировать процесс принятия решений

Спикеры: Светлана Ивахненко, Юлия Литвиненко

Спикеры: Светлана Ивахненко, Юлия Литвиненко 14:30 — Обед и неформальное общение

15:30 — Эмоциональный продуктовый дизайн для Яндекс Станций

Спикер: Анастасия Вишневская

Спикер: Анастасия Вишневская 15:50 — Интерфейсы, которых нет: как не мешать пользователю

Спикер: Илья Скопин

Спикер: Илья Скопин 16:30 — Перерыв

17:00 — AI-first-подход в логистике Яндекс Доставки

Спикер: Дмитрий Логвин

Спикер: Дмитрий Логвин 19:00 — Разбор пострелизных кейсов в live-формате

Спикер: Антон Юхневич

Спикер: Антон Юхневич 20:00 — Завершение вещания и афтерпати

Параллельно с основной программой будут организованы воркшопы, мини-дискуссии и неформальные активности от продуктовых и городских сервисов Яндекса. Участникам предложат решать реальные задачки, обсуждать кейсы в мини-группах и отдыхать в летнем лаунж-пространстве.

Спикеры

Среди приглашённых экспертов — представители ключевых продуктовых направлений Яндекса:

Светлана Ивахненко — руководитель международных маркетинговых исследований в Яндекс Плюс Финтех

Дмитрий Логвин — CPO Яндекс Доставки

Анастасия Вишневская — арт-директор дизайна умных устройств с Алисой

Илья Скопин — дизайн-директор Яндекс Путешествий

Антон Юхневич — директор по продукту Авто.ру

Юлия Литвиненко — руководитель исследований Яндекс Плюс

Также планируются дополнительные выступления, информация о которых будет появляться по мере приближения события.

Кому подойдёт

Product Fest будет полезен:

продакт-менеджерам, работающим над запуском и развитием цифровых сервисов

дизайнерам интерфейсов и продуктов, интересующимся пользовательским опытом и визуальными практиками

аналитикам и исследователям, применяющим данные в принятии продуктовых решений

тем, кто рассматривает карьеру в digital и хочет ближе познакомиться с индустрией

Мероприятие ориентировано на специалистов с опытом, но будет интересно и тем, кто только начинает путь в продуктовой разработке.

Формат участия

Фестиваль проходит в гибридном формате: очно в Москве и онлайн для зарегистрированных участников. Все выступления будут доступны в трансляции, вопросы спикерам можно будет задать через специальную форму. Оффлайн-гости получат доступ ко всем активностям, включая воркшопы, обсуждения и вечернюю программу.

Что предусмотрено:

очный и онлайн форматы

живое общение и Q&A с экспертами

доступ к материалам после события

возможность получить подтверждение об участии

Product Fest пройдёт по адресу: Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, корп. 6, клуб Bounce.

Product Fest — это день, когда можно выйти из привычного ритма релизов и задач, чтобы посмотреть на продуктовую работу с другой стороны. Это возможность обсудить важные темы, познакомиться с коллегами по цеху, обменяться опытом и просто хорошо провести время в кругу профессионального комьюнити.

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