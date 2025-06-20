Акции и промокоды Отзывы о школах

Product Fest 2025: встреча продуктового комьюнити в Москве

#Новости

26 июля в Москве состоится Product Fest — офлайн-мероприятие от Яндекса, ориентированное на продуктовых менеджеров, дизайнеров и исследователей цифровых сервисов. Фестиваль объединит в себе образовательную программу, практические активности, живое общение и вечернюю неформальную часть. Участников ждёт насыщенный день, посвящённый идеям, практике и обмену опытом внутри профессионального сообщества.

Организаторы заявляют о формате, который позволяет одновременно слушать вдохновляющие кейсы, разбирать реальные задачи и отдыхать вместе с коллегами из индустрии. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция.

Содержание
  1. Темы и программа мероприятия
  2. Спикеры
  3. Кому подойдёт
  4. Формат участия
Свернуть Развернуть

Темы и программа мероприятия

Основной фокус Product Fest — обсуждение практических подходов к продуктовой разработке. Программа охватывает работу с интерфейсами, AI в исследовательской практике, эмоциональный дизайн, взаимодействие с пользователями и командные процессы. Участники получат не только теоретические знания, но и смогут задать вопросы, обсудить свои кейсы и поучаствовать в практических форматах.

Основные блоки программы:

  • 11:00 — Регистрация
  • 11:30 — Утренний кофе-рейв
  • 12:30 — Открытие. Продуктовые инсайты от команды Яндекса
  • 13:15 — Пользовательские исследования с AI: как оптимизировать процесс принятия решений
    Спикеры: Светлана Ивахненко, Юлия Литвиненко
  • 14:30 — Обед и неформальное общение
  • 15:30 — Эмоциональный продуктовый дизайн для Яндекс Станций
    Спикер: Анастасия Вишневская
  • 15:50 — Интерфейсы, которых нет: как не мешать пользователю
    Спикер: Илья Скопин
  • 16:30 — Перерыв
  • 17:00 — AI-first-подход в логистике Яндекс Доставки
    Спикер: Дмитрий Логвин
  • 19:00 — Разбор пострелизных кейсов в live-формате
    Спикер: Антон Юхневич
  • 20:00 — Завершение вещания и афтерпати

Параллельно с основной программой будут организованы воркшопы, мини-дискуссии и неформальные активности от продуктовых и городских сервисов Яндекса. Участникам предложат решать реальные задачки, обсуждать кейсы в мини-группах и отдыхать в летнем лаунж-пространстве.

Спикеры

Среди приглашённых экспертов — представители ключевых продуктовых направлений Яндекса:

  • Светлана Ивахненко — руководитель международных маркетинговых исследований в Яндекс Плюс Финтех
  • Дмитрий Логвин — CPO Яндекс Доставки
  • Анастасия Вишневская — арт-директор дизайна умных устройств с Алисой
  • Илья Скопин — дизайн-директор Яндекс Путешествий
  • Антон Юхневич — директор по продукту Авто.ру
  • Юлия Литвиненко — руководитель исследований Яндекс Плюс

Также планируются дополнительные выступления, информация о которых будет появляться по мере приближения события.

Кому подойдёт

Product Fest будет полезен:

  • продакт-менеджерам, работающим над запуском и развитием цифровых сервисов
  • дизайнерам интерфейсов и продуктов, интересующимся пользовательским опытом и визуальными практиками
  • аналитикам и исследователям, применяющим данные в принятии продуктовых решений
  • тем, кто рассматривает карьеру в digital и хочет ближе познакомиться с индустрией

Мероприятие ориентировано на специалистов с опытом, но будет интересно и тем, кто только начинает путь в продуктовой разработке.

Формат участия

Фестиваль проходит в гибридном формате: очно в Москве и онлайн для зарегистрированных участников. Все выступления будут доступны в трансляции, вопросы спикерам можно будет задать через специальную форму. Оффлайн-гости получат доступ ко всем активностям, включая воркшопы, обсуждения и вечернюю программу.

Что предусмотрено:

  • очный и онлайн форматы
  • живое общение и Q&A с экспертами
  • доступ к материалам после события
  • возможность получить подтверждение об участии

Product Fest пройдёт по адресу: Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, корп. 6, клуб Bounce.

Product Fest — это день, когда можно выйти из привычного ритма релизов и задач, чтобы посмотреть на продуктовую работу с другой стороны. Это возможность обсудить важные темы, познакомиться с коллегами по цеху, обменяться опытом и просто хорошо провести время в кругу профессионального комьюнити.

Если вы хотите глубже изучить профессию продакт-менеджера или систематизировать текущие знания, обратите внимание на подборку лучших курсов по продакт-менеджменту — здесь собраны онлайн-программы разного уровня, от базовых до продвинутых, с разбором кейсов, практикой и поддержкой наставников.

Читайте также
Пример маркировки рекламы от Яндекса
#Новости

Искусственный интеллект в рекламе: Яндекс первым начал использовать маркировку ИИ-контента

Яндекс стал первым на отечественном рынке, кто начал маркировать рекламу, созданную искусственным интеллектом, используя пометку в креативах Яндекс.Директа. По мнению специалистое, использование нейросетей увеличивает эффективность рекламных кампаний и снижает затраты на их создание. Маркировка ИИ-контента является важным шагом к прозрачности и этичности в рекламе.

Категории курсов
Отзывы о школах