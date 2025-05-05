QA Meetup в Москве: митап о метриках, автотестах и практиках в тестировании

28 мая в Москве состоится открытая встреча сообщества QA-специалистов — QA Meetup, посвящённая ключевым подходам к обеспечению качества и практическому опыту в автоматизированном тестировании. Организатором выступает компания «СберЗдоровье», одна из крупнейших digital health платформ в России. К участию приглашаются не только опытные специалисты, но и начинающие тестировщики, а также все, кто работает с процессами контроля качества цифровых продуктов.

Что обсуждают на митапе

Программа построена вокруг реальных кейсов, технических решений и обсуждения подходов, которые действительно работают на практике. Участников ждут три содержательных доклада от инженеров и руководителей QA-команд:

Программа встречи:

18:10 — Сокращение времени на написание автотестов

Спикер: Антон Нечаев, ведущий инженер по качеству

Расскажут о том, как ускорить написание автотестов с помощью собственного плагина для IntelliJ IDEA.

Спикер: Антон Нечаев, ведущий инженер по качеству Расскажут о том, как ускорить написание автотестов с помощью собственного плагина для IntelliJ IDEA. 18:40 — Метрики в QA: как они помогают решать проблемы в тестировании

Спикер: Анна Опарина, руководитель QA-группы мобильной платформы

Доклад о метриках: как выбрать релевантные, встроить их в процессы и использовать для улучшения качества.

Спикер: Анна Опарина, руководитель QA-группы мобильной платформы Доклад о метриках: как выбрать релевантные, встроить их в процессы и использовать для улучшения качества. 19:10 — Валидация моков в режиме реального времени

Спикер: Семён Рожков, QA-инженер 2ГИС

Обсуждение инструментов и практик для поддержки моков в актуальном состоянии.

Между выступлениями запланирован перерыв, во время которого пройдёт интерактивная игра и обмен мнениями по теме метрик и автотестов. Завершит встречу неформальное общение участников и организаторов.

Кому будет полезен митап

Мероприятие подойдёт:

практикующим QA-инженерам, которые ищут новые подходы и инструменты;

новичкам, желающим разобраться в профессии через живое общение и практические кейсы;

тимлидам и руководителям, интересующимся аналитикой качества и оптимизацией процессов;

разработчикам, взаимодействующим с QA-командами.

Формат и условия участия

QA Meetup пройдёт 28 мая в 18:00 в пространстве Cassa Picassa, зал Кандинский (Москва, ул. Бауманская, 11, стр. 8). Также будет доступен онлайн-формат — участники смогут подключиться к трансляции дистанционно. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация через короткую форму.

Особенности формата:

офлайн и онлайн участие на выбор;

живое общение со спикерами и коллегами;

обмен опытом и дискуссии после докладов;

доступ к практическим материалам;

выдача сертификата участия не предусмотрена.

Кто организует

Митап организован DevRel-командой СберЗдоровья — лидера российского рынка цифровой медицины. С 2012 года компания развивает онлайн-сервисы медицинской помощи, соединяя пользователей и врачей через платформу и мобильные приложения. В рамках своего образовательного направления команда проводит встречи, развивает сообщество инженеров и делится опытом с отраслью.

Завершение и регистрация

QA Meetup — это не только образовательная площадка, но и пространство для нетворкинга, обмена опытом и генерации новых идей. Будь вы начинающим тестировщиком или опытным инженером, это отличная возможность услышать, как коллеги решают реальные задачи, и, возможно, найти ответы на свои. Зарегистрироваться на QA Meetup можно до 28 мая включительно.

Если вы хотите не только посещать митапы, но и системно развиваться в профессии, рекомендуем изучить подборку курсов по QA-тестированию. Там собраны проверенные онлайн-программы для начинающих и опытных специалистов — с практикой, разбором инструментов и поддержкой наставников