Какие российские вузы вошли в топ-10 рейтинга RAEX-100-2025?

3 июня 2025 года агентство РАЭКС-Аналитика представило четырнадцатый ежегодный рейтинг RAEX-100 — авторитетную оценку 100 лучших вузов России. В исследовании приняли участие более 150 000 респондентов: студенты, выпускники, преподаватели и работодатели.

Как использовать рейтинг для выбора образования

Для абитуриентов и тех, кто планирует смену профессии, рейтинг RAEX-100 — надежный навигатор в мире высшего образования. Здесь представлена объективная статистика по качеству преподавания, репутации вузов и востребованности выпускников. Заявки на поступление подаются через официальные сайты университетов.

Цифры, которые определяют лидеров

Топ-5 остался неизменным:

МГУ имени М.В. Ломоносова — лидирует 13-й год подряд. МГТУ имени Н.Э. Баумана — второе место второй год подряд, лидер по востребованности выпускников. МФТИ — стабильно в тройке. СПбГУ — четвертая позиция. МИФИ — замыкает пятерку лидеров.

Значительные изменения в топ-10:

МГИМО поднялся с 7-го на 6-е место, опередив ВШЭ.

Финансовый университет при Правительстве РФ впервые вошел в топ-10 на 10-м месте.

В рейтинге стабильно держатся Уральский федеральный (11-е место) и Томский политехнический (12-е место).

Инженерное образование набирает обороты

Самая яркая тенденция 2025 года — рост инженерно-технических направлений:

37 инженерных вузов в рейтинге (на 2 больше, чем в 2024 году).

Лучшая динамика роста среди всех направлений.

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина — дебютант рейтинга на 87-м месте.

Революция в финансовой модели образования

Ключевое открытие рейтинга — кардинальные изменения в структуре приема студентов.

Алексей Ходырев, исполнительный директор RAEX, сообщил важную статистику:

«В этом году впервые суммарная численность студентов превысила 1,5 млн человек… лидеры рейтинга активнее наращивали платный приём… впервые в первой двадцатке доля контрактников превысила долю бюджетников».

Генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков подчеркивает стратегическое значение этой тенденции:

«Платный прием растет быстрее бюджетного… в будущем это может заметно изменить расклад сил в рейтинге».

Что это означает для вашего выбора образования

Изменения в рейтинге отражают реальные тренды рынка образования и труда:

Рост популярности инженерных специальностей связан с технологическим развитием экономики, цифровизацией производства и потребностью в высококвалифицированных технических кадрах.

Увеличение платного приема говорит о готовности людей инвестировать в качественное образование, которое даст конкурентные преимущества на рынке труда.

Стабильность топ-5 подтверждает устойчивую репутацию ведущих университетов и их способность адаптироваться к изменяющимся требованиям.

Критерии оценки: на что обращать внимание

Рейтинг RAEX-100 оценивает вузы по трем ключевым направлениям:

Качество образования: уровень преподавательского состава, научная база, международные программы

Востребованность выпускников: трудоустройство, уровень зарплат, карьерные перспективы

Научная деятельность: публикации, исследования, инновационные проекты

Эти критерии помогают объективно сравнить возможности разных вузов для построения успешной карьеры.

Альтернативы традиционному высшему образованию

Высокая конкуренция в топовых вузах заставляет искать альтернативные пути получения качественного образования:

Специализированные курсы позволяют быстро освоить конкретные навыки без многолетнего обучения.

Программы профессиональной переподготовки дают возможность сменить специальность за 6-12 месяцев.

Онлайн-образование предоставляет доступ к курсам ведущих преподавателей без географических ограничений.

Особенно это актуально для технических специальностей, где практические навыки часто важнее теоретической подготовки. Рейтинг RAEX-100 показывает высокую конкуренцию за места в топовых вузах и рост стоимости обучения. Но есть и альтернативные пути получения качественного высшего образования. На нашей подборке курсов по высшему образованию собраны программы от ведущих российских и зарубежных университетов: онлайн-бакалавриат, дистанционная магистратура, программы МВА и курсы профессиональной переподготовки. Многие из этих программ предлагают дипломы государственного образца без необходимости сдавать ЕГЭ или участвовать в жесткой конкуренции за бюджетные места.

Практические рекомендации по выбору

Если вы нацелены на топ-вузы: готовьтесь к высокой конкуренции и рассматривайте платное обучение как реальную альтернативу.

Если рассматриваете инженерные направления: сейчас отличное время — растет количество качественных программ и востребованность выпускников.

Если бюджет ограничен: изучите возможности региональных вузов, вошедших в рейтинг, или альтернативные образовательные программы.

Тренды, которые формируют будущее

Рейтинг RAEX-100-2025 фиксирует несколько важных тенденций:

Коммерциализация образования — платное обучение становится нормой даже в ведущих вузах. Технологизация экономики — рост популярности инженерных специальностей. Глобализация образования — международная интеграция как критерий качества.

Эти тренды будут определять развитие высшего образования в ближайшие годы.

Главное: образование адаптируется к экономике

Рейтинг RAEX-100-2025 показывает, как система высшего образования реагирует на изменения в экономике. Рост инженерных направлений, увеличение платного приема, стабильность лидеров — все это отражает потребности современного рынка труда.

Для тех, кто выбирает образовательный путь, это означает больше возможностей, но и более осознанный подход к выбору. Важно учитывать не только престиж вуза, но и реальные перспективы трудоустройства, качество программ и соответствие личным карьерным целям.