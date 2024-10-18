Конкуренция среди университетов стран БРИКС усиливается. Новый пилотный рейтинг RAEX, включающий 600 вузов, отражает эти изменения. Китайские университеты оказались наиболее многочисленными в рейтинге (207), за ними следуют российские (161) и индийские (93). Учитывая рост международной мобильности студентов и увеличение инвестиций в научные исследования, Китай и Россия демонстрируют лидерство в сфере высшего образования.

Кто на вершине образовательного Олимпа?

Пекинский университет и МГУ имени М.В. Ломоносова возглавили список, демонстрируя мощь образовательных систем Китая и России. Рейтинг оценивает вузы по трем ключевым параметрам:

Качество образования

Научная деятельность

Взаимодействие с обществом

Такой подход позволяет составить более полную картину достижений каждого университета.

Эксперты о новом рейтинге: «Это прорыв!»

Дмитрий Гришанков, генеральный директор RAEX, отмечает:

«Наша методика оценки дает объективный взгляд на учебные заведения, которые часто недооценивались в традиционных рейтингах.»

Эксперты единодушны: новый рейтинг — это шаг к признанию вузов стран БРИКС на мировой арене. Они критикуют существующие системы оценки за предвзятость и подчеркивают необходимость более справедливого подхода.

Ваш путь к успеху начинается здесь

Новый рейтинг университетов БРИКС подчеркивает важность качественного образования с раннего возраста. Для родителей, заинтересованных в развитии потенциала своих детей и подготовке их к поступлению в ведущие вузы, существует широкий выбор образовательных программ. На странице курсов для детей можно найти разнообразные направления обучения, которые помогут юным талантам раскрыть свои способности и подготовиться к будущим академическим достижениям.