VK объявил о запуске новой образовательной платформы VK Tutoria. Интеграция с VK Мессенджер и Mail.ru обещает новый уровень взаимодействия между учениками и репетиторами. Ожидается, что нововведение улучшит доступность и качество онлайн-образования.
RAEX представляет новый рейтинг университетов БРИКС
Конкуренция среди университетов стран БРИКС усиливается. Новый пилотный рейтинг RAEX, включающий 600 вузов, отражает эти изменения. Китайские университеты оказались наиболее многочисленными в рейтинге (207), за ними следуют российские (161) и индийские (93). Учитывая рост международной мобильности студентов и увеличение инвестиций в научные исследования, Китай и Россия демонстрируют лидерство в сфере высшего образования.
Кто на вершине образовательного Олимпа?
Пекинский университет и МГУ имени М.В. Ломоносова возглавили список, демонстрируя мощь образовательных систем Китая и России. Рейтинг оценивает вузы по трем ключевым параметрам:
- Качество образования
- Научная деятельность
- Взаимодействие с обществом
Такой подход позволяет составить более полную картину достижений каждого университета.
Эксперты о новом рейтинге: «Это прорыв!»
Дмитрий Гришанков, генеральный директор RAEX, отмечает:
«Наша методика оценки дает объективный взгляд на учебные заведения, которые часто недооценивались в традиционных рейтингах.»
Эксперты единодушны: новый рейтинг — это шаг к признанию вузов стран БРИКС на мировой арене. Они критикуют существующие системы оценки за предвзятость и подчеркивают необходимость более справедливого подхода.
Ваш путь к успеху начинается здесь
Новый рейтинг университетов БРИКС подчеркивает важность качественного образования с раннего возраста. Для родителей, заинтересованных в развитии потенциала своих детей и подготовке их к поступлению в ведущие вузы, существует широкий выбор образовательных программ. На странице курсов для детей можно найти разнообразные направления обучения, которые помогут юным талантам раскрыть свои способности и подготовиться к будущим академическим достижениям.
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