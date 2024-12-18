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«Расслабься» и «не переживай»: какие слова поддержки раздражают россиян на работе
В декабре 2024 года сервис Работа.ру провел масштабное исследование, изучив отношение россиян к словам поддержки в рабочей среде. В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны.
Не все фразы поддержки одинаково полезны
Исследование выявило неоднозначное отношение к словам поддержки: 45% сотрудников рады их слышать, 5% категорически против, а 23% испытывают раздражение лишь иногда.
Самые раздражающие фразы поддержки:
- «Это же просто, не забивай себе голову» отвергают 46% опрошенных
- «Расслабься, все не так уж плохо» не нравится 38%
- «Не переживай, все будет хорошо» раздражает 36%
- «Ты справишься, ты сильный(ая)» отталкивает 28%
- «У тебя все получится, я в тебя верю» не принимают 19%
Какая поддержка действительно помогает
Интересно, что некоторые фразы воспринимаются диаметрально противоположно разными сотрудниками. Например, «У тебя все получится, я в тебя верю» считают уместной 38% респондентов. Другие одобряемые фразы:
- «Не переживай, все будет хорошо» — 31%
- «Ты справишься, ты сильный(ая)» — 21%
- «Расслабься, все не так уж плохо» — 17%
- «Это же просто, не забивай себе голову» — 8%
Мнение психологов: почему шаблонные фразы не работают
По мнению психолога Анны Ивановой, стандартные фразы поддержки могут восприниматься как обесценивание проблем сотрудника.
«Использование шаблонных выражений может вызвать у человека ощущение, что его проблемы недооцениваются, что снижает мотивацию и доверие к руководству», — отмечает эксперт.
Как правильно поддержать коллегу
Особенно важна правильная поддержка для сотрудников 18-40 лет, планирующих смену профессии. Вместо общих фраз эффективнее использовать персонализированный подход, учитывающий конкретную ситуацию и особенности человека. Такая стратегия помогает укрепить уверенность сотрудника и его мотивацию к профессиональному развитию.
В итоге, создание позитивной рабочей атмосферы требует осознанного подхода к коммуникации. Важно не просто говорить правильные слова, но и делать это искренне, с пониманием индивидуальных потребностей каждого сотрудника.
Проблемы с восприятием поддержки на работе часто сигнализируют о профессиональном выгорании и эмоциональном истощении. Если вы замечаете у себя повышенную раздражительность или, наоборот, апатию к словам поддержки, возможно, пришло время заняться профилактикой выгорания. На нашем сайте собрана подборка курсов, которые помогут восстановить эмоциональный баланс и научиться правильно реагировать на рабочие стрессы.
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