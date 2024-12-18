«Расслабься» и «не переживай»: какие слова поддержки раздражают россиян на работе

В декабре 2024 года сервис Работа.ру провел масштабное исследование, изучив отношение россиян к словам поддержки в рабочей среде. В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны.

Не все фразы поддержки одинаково полезны

Исследование выявило неоднозначное отношение к словам поддержки: 45% сотрудников рады их слышать, 5% категорически против, а 23% испытывают раздражение лишь иногда.

Самые раздражающие фразы поддержки:

«Это же просто, не забивай себе голову» отвергают 46% опрошенных

«Расслабься, все не так уж плохо» не нравится 38%

«Не переживай, все будет хорошо» раздражает 36%

«Ты справишься, ты сильный(ая)» отталкивает 28%

«У тебя все получится, я в тебя верю» не принимают 19%

Какая поддержка действительно помогает

Интересно, что некоторые фразы воспринимаются диаметрально противоположно разными сотрудниками. Например, «У тебя все получится, я в тебя верю» считают уместной 38% респондентов. Другие одобряемые фразы:

«Не переживай, все будет хорошо» — 31%

«Ты справишься, ты сильный(ая)» — 21%

«Расслабься, все не так уж плохо» — 17%

«Это же просто, не забивай себе голову» — 8%

Мнение психологов: почему шаблонные фразы не работают

По мнению психолога Анны Ивановой, стандартные фразы поддержки могут восприниматься как обесценивание проблем сотрудника.

«Использование шаблонных выражений может вызвать у человека ощущение, что его проблемы недооцениваются, что снижает мотивацию и доверие к руководству», — отмечает эксперт.

Как правильно поддержать коллегу

Особенно важна правильная поддержка для сотрудников 18-40 лет, планирующих смену профессии. Вместо общих фраз эффективнее использовать персонализированный подход, учитывающий конкретную ситуацию и особенности человека. Такая стратегия помогает укрепить уверенность сотрудника и его мотивацию к профессиональному развитию.

В итоге, создание позитивной рабочей атмосферы требует осознанного подхода к коммуникации. Важно не просто говорить правильные слова, но и делать это искренне, с пониманием индивидуальных потребностей каждого сотрудника.

Проблемы с восприятием поддержки на работе часто сигнализируют о профессиональном выгорании и эмоциональном истощении. Если вы замечаете у себя повышенную раздражительность или, наоборот, апатию к словам поддержки, возможно, пришло время заняться профилактикой выгорания. На нашем сайте собрана подборка курсов, которые помогут восстановить эмоциональный баланс и научиться правильно реагировать на рабочие стрессы.