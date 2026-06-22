Рейтинг TIOBE — июнь 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Июньская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии остаются востребованными на рынке.
Основные изменения по сравнению с июнем 2025 года
Лидером рейтинга остаётся Python, хотя его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом. Язык продолжает удерживать первое место и остаётся главным инструментом для новичков, аналитиков, backend-разработчиков и специалистов по машинному обучению.
Второе место занял язык C, который поднялся с третьей позиции и показал уверенный рост. C++ опустился со второго на третье место, но сохранил место в тройке лидеров. Java остался на четвёртой строчке и продолжает быть одним из ключевых языков для корпоративной разработки.
C# сохранил пятую позицию и немного укрепил рейтинг. JavaScript остался на шестом месте, но показал небольшое снижение. Visual Basic поднялся на одну строчку, а SQL продемонстрировал заметный рост и переместился с 12-го на 8-е место.
R также улучшил позиции, поднявшись с 14-го на 9-е место. Delphi/Object Pascal, наоборот, опустился с девятой на десятую строчку, но сохранил присутствие среди самых популярных языков программирования.
Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на июнь 2026 года
1 место — Python — 18,96%, –6,91%
Python сохраняет лидерство среди языков программирования. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Несмотря на заметное снижение доли, язык остаётся главным выбором для начинающих и профессионалов. Новичкам стоит обратить внимание на курсы по Python с практикой и реальными проектами.
2 место — C — 10,77%, +1,30%
Язык C поднялся на второе место и показал уверенный рост. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов, микроконтроллеров и встроенных решений. Рост интереса подтверждает его важность для низкоуровневой разработки и критически важных систем.
3 место — C++ — 8,03%, –2,65%
C++ потерял одну позицию и опустился на третье место, но остаётся одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном ПО, робототехнике и сложных программных решениях. Освоить язык помогут курсы по C++ с изучением ООП, алгоритмов и работы с памятью.
4 место — Java — 7,90%, –0,94%
Java сохранил четвёртую позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковской сфере, backend-сервисах и Android-приложениях. Его стабильность и развитая экосистема делают Java востребованным в крупных проектах. Начать можно с курсов по Java и изучения Spring.
5 место — C# — 4,85%, +0,17%
C# удерживает место в топ-5 и показывает небольшой рост. Он применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на Unity. Платформа .NET делает язык особенно популярным среди enterprise-разработчиков. Рекомендуются курсы по C# и .NET с упором на практику.
6 место — JavaScript — 3,04%, –0,17%
JavaScript остаётся основным языком веб-разработки. Он используется как на фронтенде, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на небольшое снижение в рейтинге, язык остаётся обязательным для веб-разработчиков. Начать изучение помогут курсы по JavaScript с фреймворками и практическими проектами.
7 место — Visual Basic — 2,80%, +0,59%
Visual Basic поднялся на одну строчку и укрепил позиции. Он всё ещё используется в корпоративной среде, особенно для поддержки и развития legacy-систем. Несмотря на возраст, язык сохраняет практическую значимость в компаниях, где важна работа с существующими решениями.
8 место — SQL — 1,77%, +0,23%
SQL поднялся с 12-го на 8-е место и вернулся в число наиболее популярных технологий рейтинга. Он остаётся базовым инструментом для работы с базами данных и необходим аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам и специалистам по данным. Изучение возможно на курсах по SQL с реальными кейсами и практикой запросов.
9 место — R — 1,69%, +0,30%
R показал заметный рост и поднялся сразу с 14-го на 9-е место. Язык широко используется в статистике, аналитике, научных исследованиях и data science. Повышение интереса связано с развитием рынка аналитики данных и ростом спроса на специалистов, которые умеют работать с большими массивами информации.
10 место — Delphi/Object Pascal — 1,54%, –0,60%
Delphi/Object Pascal замыкает десятку рейтинга. Язык применяется в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке существующих решений. Несмотря на снижение интереса, он по-прежнему востребован среди специалистов, работающих с legacy-проектами.
Что такое TIOBE Index
TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia и YouTube.
Индекс не отражает качество языка или количество написанного кода. Он показывает уровень интереса к технологиям среди разработчиков и компаний. Благодаря этому рейтинг помогает отслеживать тенденции рынка и выбирать перспективные направления для изучения и развития карьеры.
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