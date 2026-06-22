Июньская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии остаются востребованными на рынке.

Основные изменения по сравнению с июнем 2025 года

Лидером рейтинга остаётся Python, хотя его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом. Язык продолжает удерживать первое место и остаётся главным инструментом для новичков, аналитиков, backend-разработчиков и специалистов по машинному обучению.

Второе место занял язык C, который поднялся с третьей позиции и показал уверенный рост. C++ опустился со второго на третье место, но сохранил место в тройке лидеров. Java остался на четвёртой строчке и продолжает быть одним из ключевых языков для корпоративной разработки.

C# сохранил пятую позицию и немного укрепил рейтинг. JavaScript остался на шестом месте, но показал небольшое снижение. Visual Basic поднялся на одну строчку, а SQL продемонстрировал заметный рост и переместился с 12-го на 8-е место.

R также улучшил позиции, поднявшись с 14-го на 9-е место. Delphi/Object Pascal, наоборот, опустился с девятой на десятую строчку, но сохранил присутствие среди самых популярных языков программирования.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на июнь 2026 года

1 место — Python — 18,96%, –6,91%

Python сохраняет лидерство среди языков программирования. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях. Несмотря на заметное снижение доли, язык остаётся главным выбором для начинающих и профессионалов. Новичкам стоит обратить внимание на курсы по Python с практикой и реальными проектами.

2 место — C — 10,77%, +1,30%

Язык C поднялся на второе место и показал уверенный рост. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов, микроконтроллеров и встроенных решений. Рост интереса подтверждает его важность для низкоуровневой разработки и критически важных систем.

3 место — C++ — 8,03%, –2,65%

C++ потерял одну позицию и опустился на третье место, но остаётся одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном ПО, робототехнике и сложных программных решениях. Освоить язык помогут курсы по C++ с изучением ООП, алгоритмов и работы с памятью.

4 место — Java — 7,90%, –0,94%

Java сохранил четвёртую позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковской сфере, backend-сервисах и Android-приложениях. Его стабильность и развитая экосистема делают Java востребованным в крупных проектах. Начать можно с курсов по Java и изучения Spring.

5 место — C# — 4,85%, +0,17%

C# удерживает место в топ-5 и показывает небольшой рост. Он применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на Unity. Платформа .NET делает язык особенно популярным среди enterprise-разработчиков. Рекомендуются курсы по C# и .NET с упором на практику.

6 место — JavaScript — 3,04%, –0,17%

JavaScript остаётся основным языком веб-разработки. Он используется как на фронтенде, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на небольшое снижение в рейтинге, язык остаётся обязательным для веб-разработчиков. Начать изучение помогут курсы по JavaScript с фреймворками и практическими проектами.

7 место — Visual Basic — 2,80%, +0,59%

Visual Basic поднялся на одну строчку и укрепил позиции. Он всё ещё используется в корпоративной среде, особенно для поддержки и развития legacy-систем. Несмотря на возраст, язык сохраняет практическую значимость в компаниях, где важна работа с существующими решениями.

8 место — SQL — 1,77%, +0,23%

SQL поднялся с 12-го на 8-е место и вернулся в число наиболее популярных технологий рейтинга. Он остаётся базовым инструментом для работы с базами данных и необходим аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам и специалистам по данным. Изучение возможно на курсах по SQL с реальными кейсами и практикой запросов.

9 место — R — 1,69%, +0,30%

R показал заметный рост и поднялся сразу с 14-го на 9-е место. Язык широко используется в статистике, аналитике, научных исследованиях и data science. Повышение интереса связано с развитием рынка аналитики данных и ростом спроса на специалистов, которые умеют работать с большими массивами информации.

10 место — Delphi/Object Pascal — 1,54%, –0,60%

Delphi/Object Pascal замыкает десятку рейтинга. Язык применяется в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке существующих решений. Несмотря на снижение интереса, он по-прежнему востребован среди специалистов, работающих с legacy-проектами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Индекс не отражает качество языка или количество написанного кода. Он показывает уровень интереса к технологиям среди разработчиков и компаний. Благодаря этому рейтинг помогает отслеживать тенденции рынка и выбирать перспективные направления для изучения и развития карьеры.