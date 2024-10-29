VK Education запустила бесплатную образовательную программу для школьников, которая включает курс по олимпиадному программированию.
Российские колледжи начнут готовить разработчиков игр и ИИ
Российские колледжи расширяют программу подготовки IT-специалистов. С 2025/2026 учебного года абитуриенты смогут освоить разработку компьютерных игр и технологии искусственного интеллекта. Новые специальности включены в перечень среднего профессионального образования и доступны как после 9-го, так и после 11-го класса.
Сроки обучения и ключевые навыки
Программа предусматривает два варианта обучения:
- 3 года 10 месяцев для выпускников 9-х классов
- 2 года 10 месяцев для выпускников 11-х классов
Выпускники освоят:
- 3D-моделирование
- Создание иммерсивных приложений
- Разработку мультимедийных программ
- Технологии виртуальной реальности
- Программирование и тестирование систем
Соответствие стандартам и потребностям рынка
Новая специальность «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» разработана в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС). Программа охватывает полный цикл разработки – от создания информационных систем до их тестирования, включая работу с VR и 3D-технологиями.
Это решение отражает курс России на развитие высоких технологий и поддержку инновационных индустрий в условиях растущей глобальной конкуренции. Гибкие условия поступления делают профессию более доступной и отвечают на запрос рынка труда, где растет спрос на IT-специалистов среднего звена.
Мнение профессионального сообщества
«Рост интереса к видеоиграм и виртуальной реальности подстегивает спрос на квалифицированные кадры. Такие программы позволяют развивать у студентов навыки, которые востребованы в глобальной IT-индустрии», – отмечает аналитик в области образования Ольга Кравцова.
Эксперты подчеркивают, что новые специальности открывают дополнительные карьерные перспективы для школьников, интересующихся высокими технологиями, что соответствует целям цифровизации российской экономики.
Хотя официальное обучение в колледжах начнется только в 2025 году, интерес к технологиям искусственного интеллекта растет уже сейчас. Для тех, кто хочет быть на шаг впереди и начать осваивать перспективную специальность, мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. В ней собраны программы разного уровня сложности – от базового знакомства с ИИ до профессиональной переподготовки.
HR-специалисты в 2024 году сталкиваются с новыми вызовами: адаптация сотрудников и снижение текучести становятся приоритетными задачами.
Платформа VK Education презентовала широкий спектр бесплатных образовательных программ, направленных на развитие навыков в области информационных технологий. Подойдет студентам и школьникам, делающим первые шаги в IT, а также опытным специалистам, желающим углубить свои знания.
Российский рынок труда столкнулся с кадровым дефицитом, особенно среди разнорабочих, менеджеров по продажам и слесарей. По результатам исследования, проведенного сервисами Работа.ру и СберПодбор, эта проблема особенно актуальна для среднего и крупного бизнеса.
Зарплаты молодых специалистов в России выросли на 20% за год. Причина — острая нехватка кадров, особенно в IT-сфере, и стремление работодателей компенсировать инфляцию.
Исследование «Работа.ру» и «СберПодбор» показывает: 77% российских работодателей открыты к найму выпускников онлайн-курсов. Результаты опроса более 400 HR-специалистов.
OpenAI запускает новую модель AI «Strawberry»! Она обещает революцию в чатботах и программировании.
Искусственный интеллект ускоряет разработку лекарств с помощью виртуальных симуляций, снижая затраты и повышая точность клинических испытаний. AI-платформы, как QuantHealth, меняют парадигму медицины.
Компания R-Style Softlab приглашает на бесплатный онлайн-семинар, посвященный цифровизации HR-процессов. Мероприятие состоится 22 августа и будет полезно для всех, кто хочет повысить эффективность управления персоналом в своей компании.