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Российские колледжи начнут готовить разработчиков игр и ИИ

Российские колледжи расширяют программу подготовки IT-специалистов. С 2025/2026 учебного года абитуриенты смогут освоить разработку компьютерных игр и технологии  искусственного интеллекта. Новые специальности включены в перечень среднего профессионального образования и доступны как после 9-го, так и после 11-го класса.

студенты

Сроки обучения и ключевые навыки

Программа предусматривает два варианта обучения:

  • 3 года 10 месяцев для выпускников 9-х классов
  • 2 года 10 месяцев для выпускников 11-х классов

Выпускники освоят:

  • 3D-моделирование
  • Создание иммерсивных приложений
  • Разработку мультимедийных программ
  • Технологии виртуальной реальности
  • Программирование и тестирование систем

Соответствие стандартам и потребностям рынка

Новая специальность «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности» разработана в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС). Программа охватывает полный цикл разработки – от создания информационных систем до их тестирования, включая работу с VR и 3D-технологиями.

Это решение отражает курс России на развитие высоких технологий и поддержку инновационных индустрий в условиях растущей глобальной конкуренции. Гибкие условия поступления делают профессию более доступной и отвечают на запрос рынка труда, где растет спрос на IT-специалистов среднего звена.

Мнение профессионального сообщества

«Рост интереса к видеоиграм и виртуальной реальности подстегивает спрос на квалифицированные кадры. Такие программы позволяют развивать у студентов навыки, которые востребованы в глобальной IT-индустрии», – отмечает аналитик в области образования Ольга Кравцова.

Эксперты подчеркивают, что новые специальности открывают дополнительные карьерные перспективы для школьников, интересующихся высокими технологиями, что соответствует целям цифровизации российской экономики.

Хотя официальное обучение в колледжах начнется только в 2025 году, интерес к технологиям искусственного интеллекта растет уже сейчас. Для тех, кто хочет быть на шаг впереди и начать осваивать перспективную специальность, мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. В ней собраны программы разного уровня сложности – от базового знакомства с ИИ до профессиональной переподготовки.

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