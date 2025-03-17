Российский мини-компьютер для запуска нейросетей выходит на рынок

«Росэлектроника» запустила производство отечественного процессорного модуля «Фишт» — компактного устройства, способного работать с нейросетями и применять искусственный интеллект для промышленной автоматизации. Новая производственная линия на Рыбинском заводе приборостроения сможет выпускать до 120 000 устройств ежегодно.

Что умеет «Фишт» и где его уже применяют

Процессорный модуль работает на базе российских операционных систем Astra Linux и «Нейтрино». Разработчики позиционируют его как решение для трёх основных сфер:

Медицинское приборостроение

Системы промышленной автоматизации

Создание цифровых двойников

«Фишт» уже подтвердил свою эффективность в реальных проектах. Модуль успешно используется для обнаружения и распознавания низколетящих объектов устройствами радиоэлектронной борьбы. Ещё одно практическое применение — обработка данных в режиме реального времени с датчиков на нефтяных месторождениях в труднодоступных регионах России.

Инженерный прорыв на одной плате

Ключевой особенностью разработки стало решение сложной инженерной задачи — инженерам КБ «Марафон» удалось разместить три микропроцессора на единой плате, включая специализированный нейропроцессор и сопроцессор реального времени.

По своим возможностям российский модуль способен заменить целый ряд зарубежных аналогов:

Radxa

Vortex

Forlinx

Core

iCore

Icop

Advantech

Важное преимущество «Фишта» — возможность модернизировать уже действующее оборудование с минимальными затратами времени и ресурсов. Это дает предприятиям возможность повысить производительность труда и сократить производственные расходы без полной замены технических систем.

«Революционный продукт для российской экономики»

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев считает, что «Фишт» может стать революционным продуктом не только для их предприятия, но и для целого ряда отраслей российской экономики.

«С помощью этого модуля можно решать задачи по ускоренной модернизации уже установленного оборудования, что укрепит технологическую базу для роста производительности труда и сокращения производственных расходов», — подчеркнул Комогорцев.

Для тех, кто хочет начать карьеру в сфере искусственного интеллекта или повысить квалификацию в этой области, доступны специализированные образовательные программы. На рынке представлены курсы разного уровня сложности — от вводных программ для новичков до углубленного изучения нейросетей и машинного обучения для работы с такими устройствами, как «Фишт».