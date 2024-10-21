Объявлен прием заявок на премию «Лидеры ИИ» 2024. В этом году расширен круг участников: компании, ученые и регионы. Премия направлена на поддержку инноваций в сфере ИИ. Заявки принимаются до 11 октября.
Россия разрабатывает стандарты качества онлайн-образования
В России разрабатывается инновационная методика оценки качества онлайн-образования. Проект призван установить единые стандарты для цифровых образовательных продуктов, что может существенно изменить ландшафт EdTech-индустрии.
Кто у руля изменений?
Лидеры рынка онлайн-образования — Skillbox, Нетология и OTUS — активно участвуют в разработке новой методики. Их опыт и экспертиза играют ключевую роль в формировании стандартов, которые могут стать ориентиром для всей отрасли.
Что уже сделано?
На Московском международном Салоне образования (ММСО-2024) был представлен первый этап инициативы:
Проанализировано 20 моделей оценки за последние 10 лет
Определены ключевые показатели: поддержка студентов, цифровая дидактика, управление образовательными продуктами
Как будут оценивать курсы?
Новая модель предусматривает оценку по четырем основным блокам:
- Организация бизнес-процессов
- Разработка продукта
- Реализация
- Рыночная позиция
Организация бизнес-процессов включает в себя анализ эффективности системы управления обучением, поддержку студентов, качество обратной связи и адаптивность учебных материалов. Разработка продукта оценивается по таким критериям, как качество контента, использование интерактивных элементов, соответствие современным педагогическим подходам и уровень персонализации обучения. Реализация курса учитывает такие аспекты, как удобство интерфейса, мобильность, техническая поддержка и доступность для людей с ограниченными возможностями. Рыночная позиция определяется на основе анализа спроса на рынке, отзывов студентов, востребованности выпускников на рынке труда и конкурентоспособности курса по сравнению с аналогичными предложениями.
Это позволит оценивать курсы комплексно, учитывая их практическую ценность и эффективность для студентов.
Что дальше?
- Конец 2024 года: презентация второго этапа, включающего тестирование модели на реальных образовательных продуктах
- Регулярные открытые вебинары и конференции от Skillbox и OTUS для специалистов и методистов
- Мастер-классы и воркшопы по использованию образовательных метрик и аналитике
Мнения экспертов
Мария Вдовиченко, OTUS:
«Создание прозрачного стандарта оценки онлайн-образования — это большой шаг вперед для всей отрасли. Это позволит образовательным платформам лучше понимать потребности студентов и строить курсы на основе четко определенных метрик».
Арина Пантина, Нетология:
«Переход к единой системе оценки сделает выбор курсов более осознанным для студентов и повысит конкурентоспособность российских EdTech-платформ».
Новая методика оценки качества онлайн-образования обещает повысить прозрачность и качество образовательных программ, что выгодно как для пользователей, так и для провайдеров образовательных услуг.
Новые стандарты качества онлайн-образования призваны помочь студентам в выборе наиболее эффективных курсов. Пока система оценки разрабатывается, желающие повысить свою квалификацию могут ознакомиться с широким спектром программ дополнительного профессионального образования.
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