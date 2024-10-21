Россия разрабатывает стандарты качества онлайн-образования

В России разрабатывается инновационная методика оценки качества онлайн-образования. Проект призван установить единые стандарты для цифровых образовательных продуктов, что может существенно изменить ландшафт EdTech-индустрии.

Кто у руля изменений?

Лидеры рынка онлайн-образования — Skillbox, Нетология и OTUS — активно участвуют в разработке новой методики. Их опыт и экспертиза играют ключевую роль в формировании стандартов, которые могут стать ориентиром для всей отрасли.

Что уже сделано?

На Московском международном Салоне образования (ММСО-2024) был представлен первый этап инициативы:

Проанализировано 20 моделей оценки за последние 10 лет

Определены ключевые показатели: поддержка студентов, цифровая дидактика, управление образовательными продуктами

Как будут оценивать курсы?

Новая модель предусматривает оценку по четырем основным блокам:

Организация бизнес-процессов

Разработка продукта

Реализация

Рыночная позиция

Организация бизнес-процессов включает в себя анализ эффективности системы управления обучением, поддержку студентов, качество обратной связи и адаптивность учебных материалов. Разработка продукта оценивается по таким критериям, как качество контента, использование интерактивных элементов, соответствие современным педагогическим подходам и уровень персонализации обучения. Реализация курса учитывает такие аспекты, как удобство интерфейса, мобильность, техническая поддержка и доступность для людей с ограниченными возможностями. Рыночная позиция определяется на основе анализа спроса на рынке, отзывов студентов, востребованности выпускников на рынке труда и конкурентоспособности курса по сравнению с аналогичными предложениями.

Это позволит оценивать курсы комплексно, учитывая их практическую ценность и эффективность для студентов.

Что дальше?

Конец 2024 года: презентация второго этапа, включающего тестирование модели на реальных образовательных продуктах

Регулярные открытые вебинары и конференции от Skillbox и OTUS для специалистов и методистов

Мастер-классы и воркшопы по использованию образовательных метрик и аналитике

Мнения экспертов

Мария Вдовиченко, OTUS:

«Создание прозрачного стандарта оценки онлайн-образования — это большой шаг вперед для всей отрасли. Это позволит образовательным платформам лучше понимать потребности студентов и строить курсы на основе четко определенных метрик».

Арина Пантина, Нетология:

«Переход к единой системе оценки сделает выбор курсов более осознанным для студентов и повысит конкурентоспособность российских EdTech-платформ».

Новая методика оценки качества онлайн-образования обещает повысить прозрачность и качество образовательных программ, что выгодно как для пользователей, так и для провайдеров образовательных услуг.

Новые стандарты качества онлайн-образования призваны помочь студентам в выборе наиболее эффективных курсов. Пока система оценки разрабатывается, желающие повысить свою квалификацию могут ознакомиться с широким спектром программ дополнительного профессионального образования.