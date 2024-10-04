IT-сфера продолжает быть самой перспективной для карьерного роста в России, по мнению 38% респондентов. На втором месте по привлекательности для карьеры оказались нефтегазовая и строительная отрасли, набравшие по 12% голосов. Женщины чаще мужчин считают IT более перспективной, несмотря на преобладание мужчин в отрасли. Также растет интерес к новым технологиям, таким как робототехника и e-commerce.
Яндекс и ВШЭ запускают гайд по промптингу для преподавателей
2 октября 2024 года Яндекс Образование и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ представили совместный проект — гайд по промптингу.
Этот ресурс призван помочь преподавателям эффективно использовать нейросети в образовательном процессе, что особенно важно в условиях стремительной цифровизации образования и увеличения роли технологий ИИ в обучении.
Что внутри: от азов до продвинутых техник
Гайд охватывает широкий спектр тем, чтобы удовлетворить потребности как начинающих, так и опытных пользователей ИИ:
- Основы работы нейросетей, включая понятие машинного обучения, глубокого обучения и важность данных для тренировки моделей.
- Правильная формулировка запросов — основа качественной работы ИИ. Здесь акцентируется внимание на важности точности и ясности запросов, а также на понимании работы языковых моделей.
- Оценка результатов работы ИИ — это не просто проверка точности, но и критический анализ возможных когнитивных искажений и ограничений технологий ИИ.
- Адаптация ИИ под различные образовательные задачи: от автоматизации рутинных процессов до создания персонализированных обучающих программ на основе анализа данных об успеваемости студентов.
К концу года планируется обучить 2000 преподавателей критическому использованию ИИ в учебном процессе.
Практика — ключ к успеху
Гайд доступен на платформе Яндекс Образования и предлагает:
- Пошаговые инструкции, которые помогут освоить базовые и продвинутые техники промптинга.
- Практические задания, включающие моделирование реальных образовательных сценариев с использованием ИИ.
- Примеры внедрения ИИ в преподавание, демонстрирующие, как ИИ может изменить подход к обучению и повышению успеваемости.
Этот ресурс будет полезен как новичкам, которые только начинают свой путь в ИИ, так и преподавателям, уже использующим технологии ИИ в своем курсе.
Цифры говорят сами за себя
Опыт НИУ ВШЭ показывает, что студенты, применявшие ИИ в учебе, получали на 15% более высокие оценки за дипломные и курсовые работы. В 2025 году университет планирует расширить этот успешный эксперимент на большее количество направлений, что подтверждает устойчивый интерес к ИИ в образовании.
Эксперты о проекте
Дарья Касьяненко, академический руководитель магистратуры «Инженерия данных» НИУ ВШЭ, отмечает, что «этот учебник не только учит взаимодействию с ИИ, но и развивает критическое мышление, важное для безопасного и осознанного использования технологий». Эти навыки, как показывает мировая практика, необходимы не только в образовательной, но и в профессиональной среде.
Михаил Матюшин, эксперт в области образовательных технологий, подчеркивает: «Гайд — это необходимый шаг для повышения ИИ-грамотности преподавателей, что сделает обучение студентов более технологичным и адаптированным к современным реалиям». Он также указывает на важность постоянного обновления знаний о технологиях ИИ, поскольку они быстро развиваются.
Если вас заинтересовала тема искусственного интеллекта и его применения в образовании, стоит задуматься о более глубоком изучении этой области. На нашем сайте собрана подборка лучших курсов по искусственному интеллекту, которые помогут вам освоить эту перспективную технологию. От основ машинного обучения до продвинутых техник работы с нейросетями — здесь вы найдете курсы для любого уровня подготовки. Изучение ИИ может стать отличным дополнением к навыкам, полученным из гайда по промптингу, и открыть новые карьерные возможности.
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