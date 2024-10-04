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Яндекс и ВШЭ запускают гайд по промптингу для преподавателей

2 октября 2024 года Яндекс Образование и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ представили совместный проект — гайд по промптингу.

Этот ресурс призван помочь преподавателям эффективно использовать нейросети в образовательном процессе, что особенно важно в условиях стремительной цифровизации образования и увеличения роли технологий ИИ в обучении.

школьный учитель использует ИИ

Что внутри: от азов до продвинутых техник

Гайд охватывает широкий спектр тем, чтобы удовлетворить потребности как начинающих, так и опытных пользователей ИИ:

  • Основы работы нейросетей, включая понятие машинного обучения, глубокого обучения и важность данных для тренировки моделей.
  • Правильная формулировка запросов — основа качественной работы ИИ. Здесь акцентируется внимание на важности точности и ясности запросов, а также на понимании работы языковых моделей.
  • Оценка результатов работы ИИ — это не просто проверка точности, но и критический анализ возможных когнитивных искажений и ограничений технологий ИИ.
  • Адаптация ИИ под различные образовательные задачи: от автоматизации рутинных процессов до создания персонализированных обучающих программ на основе анализа данных об успеваемости студентов.

К концу года планируется обучить 2000 преподавателей критическому использованию ИИ в учебном процессе.

Практика — ключ к успеху

Гайд доступен на платформе Яндекс Образования и предлагает:

  • Пошаговые инструкции, которые помогут освоить базовые и продвинутые техники промптинга.
  • Практические задания, включающие моделирование реальных образовательных сценариев с использованием ИИ.
  • Примеры внедрения ИИ в преподавание, демонстрирующие, как ИИ может изменить подход к обучению и повышению успеваемости.

Этот ресурс будет полезен как новичкам, которые только начинают свой путь в ИИ, так и преподавателям, уже использующим технологии ИИ в своем курсе.

Цифры говорят сами за себя

Опыт НИУ ВШЭ показывает, что студенты, применявшие ИИ в учебе, получали на 15% более высокие оценки за дипломные и курсовые работы. В 2025 году университет планирует расширить этот успешный эксперимент на большее количество направлений, что подтверждает устойчивый интерес к ИИ в образовании.

Эксперты о проекте

Дарья Касьяненко, академический руководитель магистратуры «Инженерия данных» НИУ ВШЭ, отмечает, что «этот учебник не только учит взаимодействию с ИИ, но и развивает критическое мышление, важное для безопасного и осознанного использования технологий». Эти навыки, как показывает мировая практика, необходимы не только в образовательной, но и в профессиональной среде.

Михаил Матюшин, эксперт в области образовательных технологий, подчеркивает: «Гайд — это необходимый шаг для повышения ИИ-грамотности преподавателей, что сделает обучение студентов более технологичным и адаптированным к современным реалиям». Он также указывает на важность постоянного обновления знаний о технологиях ИИ, поскольку они быстро развиваются.

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Дата: 4 октября 2024
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