25 июля 2024 года пройдет онлайн-конференция Join OTUS Conf для IT-специалистов. Мероприятие включает блоки по преподаванию, созданию курсов и мотивации студентов. Участие – шанс улучшить навыки и карьеру в IT-преподавании.
Россияне раскрыли желаемые гонорары за наставничество
Новое исследование сообщества предпринимателей CLUB 500 раскрыло интересную картину отношения россиян к наставничеству. Оказывается, многие готовы делиться профессиональным опытом, но ожидают за это достойную компенсацию.
Ключевые выводы:
- 45% россиян хотят получать за менторство 1000–5000 рублей в час
- Некоторые назвали ставку до 50 000 рублей за час наставничества
- 25% готовы делиться опытом бесплатно при работе с лояльной аудиторией
Эти цифры говорят о том, что россияне высоко ценят свои знания и время, но при этом есть и те, кто видит в наставничестве возможность бескорыстной помощи коллегам.
Наставничество в России: проблемы и перспективы
Исследование CLUB 500 высветило ряд проблем в сфере менторства:
- 30% респондентов никогда не сталкивались с наставничеством в своей карьере
- 64% считают, что в российских компаниях нет полноценного института наставничества
- 34% отмечают недостаток площадок для развития менторских программ
Эти данные указывают на необходимость создания более структурированного подхода к наставничеству в российских компаниях и образовательных учреждениях.
Мотивация и демография наставников
Исследование выявило интересные тенденции в отношении к менторству:
- 70% готовы стать наставниками ради денежного вознаграждения
- 61% движимы желанием помочь коллегам профессионально вырасти
- 45% видят в наставничестве способ укрепить лидерские качества
- 53% считают это возможностью оставаться востребованными на рынке труда
Примечательно, что женщины проявляют больший интерес к менторству (75%), чем мужчины (63%). Возраст 26-45 лет назван оптимальным для роли наставника из-за накопленного опыта и занимаемых руководящих должностей.
Перспективы развития наставничества в России
Эксперты CLUB 500 подчеркивают важность развития наставничества для повышения производительности и уровня знаний сотрудников. Артем Метелев, глава комитета по молодежной политике, отмечает необходимость создания единой системы оплаты для наставников.
Важный шаг в этом направлении – внесенные в Госдуму поправки к Трудовому кодексу, предусматривающие возможность оплачиваемого наставничества с письменного согласия работника. Принятие этих изменений может сделать наставничество более привлекательным и систематизированным процессом в российских компаниях.
Как использовать тренд наставничества в своей карьере
Если вы находитесь в поиске новой профессии или хотите развиваться в текущей, обратите внимание на возможности наставничества:
- Ищите профессиональные сообщества и образовательные программы, где можно получить опыт менторства или найти наставника.
- Рассмотрите курсы по развитию лидерских навыков и эффективной передаче знаний – это поможет вам как в роли наставника, так и в карьерном росте.
- Если вы опытный специалист, подумайте о возможности стать наставником – это может открыть новые перспективы в вашей карьере и принести дополнительный доход.
Развитие культуры наставничества в России только набирает обороты, и сейчас самое время включиться в этот процесс, чтобы получить максимум преимуществ для своего профессионального роста.
Для тех, кто хочет развить навыки наставничества или улучшить свои лидерские качества, существует множество образовательных возможностей. На странице курсов по наставничеству вы найдете подборку программ, которые помогут вам освоить техники эффективного менторства, научиться передавать свой опыт и знания, а также развить навыки, необходимые для успешной карьеры наставника. Эти курсы могут стать отличным стартом для тех, кто планирует монетизировать свой профессиональный опыт через наставничество или улучшить свои позиции на рынке труда.
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