70% работодателей в России предпочитают сотрудников с высшим образованием, но диплом не гарантирует высокого уровня подготовки — требования растут.
Рынок труда для 55+: где искать работу и сколько можно заработать
Сервис «Работа.ру» исследовал возможности трудоустройства для специалистов старшего возраста в 2024 году. Несмотря на трудности, которые все еще остаются, рынок постепенно становится более открытым для опытных кадров. В условиях дефицита трудовых ресурсов многие компании начинают ценить профессионалов 55+, видя в них надежных и ответственных работников с уникальными навыками и опытом.
Где ждут опытных специалистов: отрасли и зарплаты
Спрос на возрастных специалистов продолжает расти в таких отраслях, как:
- Строительство — специалисты в области инженерии и техобслуживания, мастера на производстве.
- Промышленность — технический и обслуживающий персонал, механики и наладчики оборудования.
- Логистика — водители, операторы погрузчиков, координаторы и кладовщики.
- Социальная сфера и медицина — сиделки, санитары, помощники по уходу и социальные работники, где особенно ценны забота и человеческие качества.
Благодаря многолетнему опыту такие специалисты могут претендовать на зарплату в диапазоне 70–88 тысяч рублей, а начальные позиции без специализированных навыков предлагают около 45 тысяч рублей. Успешные примеры карьеры в этих сферах свидетельствуют о том, что старший возраст не является препятствием к достойному заработку.
Региональные особенности и преимущества возраста
Активнее всего возрастных работников нанимают регионы, испытывающие нехватку квалифицированных специалистов. Например, в Центральной России, на Урале и в отдельных регионах Сибири потребность в квалифицированных кадрах настолько велика, что работодатели готовы предлагать выгодные условия и стабильные вакансии для возрастных сотрудников.
По словам Артема Кумпеля, управляющего директора «Авито Работа», работодатели ценят в старшем поколении такие качества, как:
- Усидчивость,
- Ответственность,
- Надежность,
- Высокая адаптивность.
Вадим Носов, эксперт по подбору кадров из Центра социального обслуживания, подтверждает: многие работодатели предпочитают работать с возрастными сотрудниками, ведь их опыт и преданность компании положительно сказываются на результатах команды. Меньшая текучесть среди работников этой возрастной группы также становится преимуществом в глазах работодателей, ориентированных на долгосрочное сотрудничество.
Выводы и рекомендации
Возрастные специалисты 55+ обладают множеством преимуществ, которые делают их ценными кадрами на рынке труда. Они отличаются преданностью делу, устойчивостью и готовностью к долгосрочному сотрудничеству. Программы переподготовки и повышения квалификации помогают этим специалистам расширять профессиональный кругозор, а также усиливают конкурентоспособность, способствуя созданию личного бренда зрелого профессионала, который открыт к новым знаниям и готов развиваться.
В текущих экономических условиях, когда спрос на ответственных и опытных сотрудников только растет, зрелые специалисты могут смело рассчитывать на устойчивое и успешное трудоустройство, опираясь на свой богатый опыт и готовность к обучению.
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