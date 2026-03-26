Если ваш ребёнок сейчас учится в 5–7 классе, к моменту его девятого класса правила игры уже изменятся. С 2027–2028 учебного года устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ — без него девятиклассник просто не попадёт на государственную итоговую аттестацию. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об этом 3 марта 2026 года на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Это не дополнительный экзамен «для галочки». Это новый барьер, который нужно преодолеть до ОГЭ.

Что именно меняется — и почему это не просто «ещё один предмет»

Экзамен будет построен не на знании дат. По словам Кравцова, он должен показать, «как думает, размышляет школьник» — умеет ли ребёнок анализировать события, выстраивать причинно-следственные связи, формулировать и отстаивать свою позицию.

Проводить его планируют с января по апрель — по аналогии с устным собеседованием по русскому языку, которое уже существует в системе допуска к ГИА.

Кого это касается прямо сейчас

— Нынешние пятиклассники попадают под новые правила первыми.

— Родители детей 5–8 классов — время ещё есть, но готовиться имеет смысл заранее.

— Учителя истории — с 2026–2027 года начнётся их переобучение под новый формат.

Сами школы при этом перейдут на обновлённые программы и единые государственные учебники истории — это часть более широкой реформы.

Что конкретно будут проверять

Ожидается, что экзамен включит:

устный ответ с аргументацией.

анализ исторических событий.

работу с проблемными и дискуссионными вопросами.

умение формировать собственную точку зрения.

Логика та же, что уже используется в ЕГЭ — историческое сочинение в старших классах. Теперь этот подход опускается ниже, в девятый класс.

Что говорят эксперты — и где есть риски

Сторонники реформы считают, что история по своей природе — устный предмет, и именно такой формат учит детей анализировать документы, делать выводы и чётко их излагать. Но есть и критика.

Экономист образования Ирина Абанкина предупреждает: «Оценивание может оказаться субъективным — особенно там, где речь идёт не о фактах, а о формировании исторического мышления. Это зона риска, которую ещё предстоит отрегулировать.»

Что делать родителям уже сейчас

Формально — ничего срочного. Экзамен заработает только через несколько лет, а методические материалы и программы ещё в разработке.

Но если смотреть на это трезво: дети, которые умеют говорить, структурировать мысль и аргументировать — будут готовы к такому экзамену естественно. Именно на развитие этих навыков стоит обратить внимание уже сейчас — через чтение, обсуждения, дискуссии дома.

Навык рассуждать вслух, выстраивать аргументы и анализировать события — именно это теперь будут проверять на экзамене. И именно это сложнее всего «выучить» за месяц до аттестации. Если хотите, чтобы ребёнок подошёл к девятому классу уверенно, стоит начинать заранее.