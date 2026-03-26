С 2027 года девятиклассников не допустят к ОГЭ без устного экзамена по истории
Если ваш ребёнок сейчас учится в 5–7 классе, к моменту его девятого класса правила игры уже изменятся. С 2027–2028 учебного года устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ — без него девятиклассник просто не попадёт на государственную итоговую аттестацию. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об этом 3 марта 2026 года на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Это не дополнительный экзамен «для галочки». Это новый барьер, который нужно преодолеть до ОГЭ.
Что именно меняется — и почему это не просто «ещё один предмет»
Экзамен будет построен не на знании дат. По словам Кравцова, он должен показать, «как думает, размышляет школьник» — умеет ли ребёнок анализировать события, выстраивать причинно-следственные связи, формулировать и отстаивать свою позицию.
Проводить его планируют с января по апрель — по аналогии с устным собеседованием по русскому языку, которое уже существует в системе допуска к ГИА.
Кого это касается прямо сейчас
— Нынешние пятиклассники попадают под новые правила первыми.
— Родители детей 5–8 классов — время ещё есть, но готовиться имеет смысл заранее.
— Учителя истории — с 2026–2027 года начнётся их переобучение под новый формат.
Сами школы при этом перейдут на обновлённые программы и единые государственные учебники истории — это часть более широкой реформы.
Что конкретно будут проверять
Ожидается, что экзамен включит:
- устный ответ с аргументацией.
- анализ исторических событий.
- работу с проблемными и дискуссионными вопросами.
- умение формировать собственную точку зрения.
Логика та же, что уже используется в ЕГЭ — историческое сочинение в старших классах. Теперь этот подход опускается ниже, в девятый класс.
Что говорят эксперты — и где есть риски
Сторонники реформы считают, что история по своей природе — устный предмет, и именно такой формат учит детей анализировать документы, делать выводы и чётко их излагать. Но есть и критика.
Экономист образования Ирина Абанкина предупреждает: «Оценивание может оказаться субъективным — особенно там, где речь идёт не о фактах, а о формировании исторического мышления. Это зона риска, которую ещё предстоит отрегулировать.»
Что делать родителям уже сейчас
Формально — ничего срочного. Экзамен заработает только через несколько лет, а методические материалы и программы ещё в разработке.
Но если смотреть на это трезво: дети, которые умеют говорить, структурировать мысль и аргументировать — будут готовы к такому экзамену естественно. Именно на развитие этих навыков стоит обратить внимание уже сейчас — через чтение, обсуждения, дискуссии дома.
Навык рассуждать вслух, выстраивать аргументы и анализировать события — именно это теперь будут проверять на экзамене. И именно это сложнее всего «выучить» за месяц до аттестации. Если хотите, чтобы ребёнок подошёл к девятому классу уверенно, стоит начинать заранее.
Бесплатный митап от Yandex Cloud: как инженеры раскрывают то, о чём обычно не пишут
16 апреля команды Yandex Cloud и Yandex Infrastructure проведут ежегодный митап about:cloud — infrastructure. Инженеры и руководители команд разберут реальные кейсы: от оптимизации LLM-инференса до построения собственных CDN. Участие бесплатное, формат — очный и онлайн.
Диплом есть — а работы по нему нет. Почему две трети россиян трудятся не там, куда учились
Исследование Работа.ру показало: лишь каждый третий россиянин работает по диплому. Большинство либо сменили сферу, либо никогда по ней и не работали. Разбираемся, почему это происходит и что это значит для вашей карьеры.
ChatGPT могут заблокировать, а весь ИИ-контент — промаркировать. Что Минцифры готовит для россиян
В марте 2026 года Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ — первый комплексный документ в этой сфере. Он вводит маркировку контента, делит модели на суверенные и доверенные и даёт пользователям право оспаривать решения алгоритмов. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.
Досрочный ЕГЭ-2026 уже идёт: кто сдаёт раньше всех и что это значит для поступления
Досрочный ЕГЭ-2026 стартовал 20 марта — первыми сдали литературу и географию. До 20 апреля пройдут все экзамены и резервные дни. Участвуют более 2,5 тысяч человек из 70 регионов.