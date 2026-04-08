Скоро в российских школах появится не только оценка за знания, но и за поведение — по трёхбалльной шкале. Министерство просвещения готовит обязательное внедрение новой системы с 1 сентября 2027 года. Уже сегодня её тестируют на 40 тысячах учеников. И это меняет правила игры для всей школьной жизни.

Что уже происходит в российских школах

Это не слухи и не далёкие планы. Пилотный эксперимент уже завершился: 89 школ в семи регионах, 40 тысяч учеников 1–8 классов и более 2 тысяч учителей — всё это участники апробации, которая прошла в 2025/26 учебном году. Результаты легли в основу реформы.

В 2026/27 учебном году эксперимент расширится: в каждом регионе страны будут выбраны по 10 школ для продолжения тестирования. А с 2027 года система, вероятно, станет обязательной повсеместно.

Три уровня вместо привычных пятёрок

Разработчики рассматривали несколько вариантов — двухуровневую шкалу (зачёт/незачёт), трёхуровневую и пятиуровневую. Победила средняя: она оказалась достаточно чёткой, чтобы быть понятной, и достаточно гибкой, чтобы не навешивать ярлыки.

Итоговая шкала выглядит так:

«Образцовое поведение»

«Допустимое поведение»

«Недопустимое поведение»

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова назвала трёхуровневую модель системой с «лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом».

Зачем это школе — и при чём здесь soft skills

Похожие системы давно работают в ряде стран Европы и Азии. Там оценка поведения используется как инструмент формирования дисциплины, ответственности и коммуникативных навыков — того, что работодатели сегодня называют soft skills.

Педагоги и эксперты отмечают: такая шкала помогает раньше замечать проблемы в классе, снижать конфликты и вовлекать детей в учёбу осознаннее. Но предупреждают: всё зависит от прозрачности критериев и подготовки самих учителей.

Александр Асмолов, академик РАО, психолог: «Оценка за поведение — это не про «сиди тихо», а про социальный интеллект. Мы наконец-то признаем, что школа не только камера хранения для знаний, но и пространство формирования личности. Трёхуровневая шкала — это попытка уйти от бинарного мышления (хороший/плохой) к пониманию адаптивности ребенка».

Кого и когда это коснётся

Сейчас — родители и ученики не должны ничего предпринимать. Школы для пилота выбирают региональные органы.

2026/27 год — расширенный эксперимент. Если ваша школа попала в выборку, вы узнаете об этом от администрации.

С сентября 2027 года — возможное повсеместное внедрение.

Учителям уже сейчас стоит следить за методическими рекомендациями Минпросвещения: обучение новым подходам к оценке поведения станет частью профессиональной подготовки.

Что делать уже сейчас

Если у вас дети школьного возраста — интересуйтесь, попала ли ваша школа в пилот. Если вы педагог — следите за нормативной базой и готовьтесь к изменениям в методологии оценивания.

Пока система отрабатывается в пилотных школах, родителям учеников 8–9 классов стоит думать и о другом: оценка поведения войдёт в школьную жизнь как раз к периоду подготовки к ОГЭ.