Selectel проведет онлайн-турнир по кибербезопасности

Компания Selectel, ведущий провайдер IT-инфраструктуры для бизнеса, объявила о проведении онлайн-соревнования по информационной безопасности в формате CTF (Capture the Flag). Турнир пройдет с 17 по 21 марта 2025 года, предоставляя участникам возможность проверить и улучшить свои навыки в области кибербезопасности.

Как успеть за 24 часа: регистрация и формат решения задач

Для участия в CTF-турнире необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте Selectel. Ежедневно, начиная с 17 марта в 12:00, на странице турнира будет публиковаться новое задание, которое нужно выполнить до 23:59 того же дня. На решение каждой задачи отводится от 5 до 30 минут, поэтому планируйте свое время заранее.

Охота за «флагами»: от криптографии до веб-разработки

CTF (Capture the Flag) — популярный формат соревнований по кибербезопасности, где участники ищут и захватывают «флаги» — секретные строки, спрятанные на веб-страницах, в коде или других неочевидных местах. Задачи охватывают различные аспекты информационной безопасности: криптографию, компьютерную криминалистику и веб-разработку. Организаторы подготовили задания, которые будут интересны как новичкам, так и опытным специалистам.

Что получат победители: 15 комплектов призов ждут своих героев

Победители турнира получат 15 комплектов призов, включающих фирменный мерч от Selectel и печатный комикс «Мультихакер». Эти призы станут отличным дополнением для всех, кто интересуется кибербезопасностью и IT-индустрией.

Голос эксперта: почему CTF — больше чем игра

Эксперты в области информационной безопасности отмечают, что участие в CTF-турнирах — отличный способ для специалистов улучшить практические навыки и быть в курсе современных угроз. По словам Алексея Лукацкого, эксперта по информационной безопасности, «CTF-соревнования позволяют специалистам не только проверить свои знания, но и научиться новым методам защиты информации в условиях, приближенных к реальным».

Если вы только начинаете свой путь в сфере информационной безопасности или хотите освежить знания перед соревнованием, стоит обратить внимание на специализированные курсы по кибербезопасности. На этой странице собраны различные образовательные программы, которые помогут освоить как фундаментальные, так и узкоспециализированные навыки в сфере защиты информации — от основ криптографии до веб-разработки с учетом требований безопасности.