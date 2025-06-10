Серия онлайн-интенсивов по B2B-маркетингу стартует в июне
В июне и июле стартует «ЛетоГенерация» — серия бесплатных однодневных онлайн-интенсивов, которые помогут B2B-компаниям прокачать систему привлечения и конверсии лидов. Организатор — маркетинговая группа Completo, специализирующаяся на digital-стратегиях для бизнеса.
Это не просто набор вебинаров — это пошаговая программа, после прохождения которой у участников будет готовый план: от привлечения холодного трафика до превращения его в стабильные продажи. Участники получат доступ к практическим кейсам, актуальным техникам и опыту экспертов, работающих на переднем крае B2B-маркетинга.
О чём серия интенсивов
Каждое мероприятие фокусируется на конкретном этапе воронки продаж и отвечает на ключевые вопросы B2B-команд: где искать клиентов, как с ними выстраивать коммуникацию и какие каналы работают в 2025 году.
18 июня — первая встреча под названием «Лидогенерация: как сделать так, чтобы вас заметили». Программа охватывает как стратегические, так и тактические вопросы:
- какие подходы к лидогенерации действительно работают в B2B
- как использовать пользовательское поведение в интересах продаж
- как подогревать интерес без потери бюджета
- как выстроить персонализированную коммуникацию в узких нишах
- какие инструменты — от pop-up до инфлюенсеров — усиливают воронку
Формат докладов — короткие и насыщенные выступления (30–40 минут), каждый из которых отвечает на один конкретный вопрос. Все эксперты — практики, среди них: digital-стратег Алексей Горбачев, продуктовый маркетолог Владислав Иванов, эксперт по коммуникациям Ксения Алексеева и др.
Темы, которые будут рассмотрены
Примеры докладов первого интенсива:
- Умная лидогенерация: выстраиваем стратегию и не сливаем бюджет (Алексей Горбачев, Комплето)
- Поведение пользователя как ключ к лидогенерации: тренды, данные, модель DIKW (Дмитрий Фролов)
- Как pop-up превращают посетителей в заявки: игровые механики и чек-листы (Владислав Иванов, Callibri)
- Инфлюенсеры в B2B: как инвестировать в доверие (Ксения Алексеева, FRC)
- SERM в B2B: влияние репутации на сделки (Александр Михалев)
Для кого подойдёт
Серия интенсивов будет полезна:
- маркетологам и digital-специалистам, которые работают или планируют работать в B2B-сегменте
- предпринимателям и владельцам малого и среднего бизнеса, которые выстраивают системный маркетинг
- начинающим специалистам, которые хотят получить актуальные знания о B2B-лидогенерации без воды
- тем, кто хочет сменить профессию и погрузиться в маркетинг, начиная с ключевой точки — генерации спроса
Никаких сложных требований к опыту нет — формат построен так, чтобы каждый получил пользу: от основ до тонкостей.
Как устроено обучение
- Формат: онлайн-интенсивы через Telegram и Zoom
- Продолжительность: 1 день на каждое мероприятие (примерно с 11:00 до 16:30, включая перерыв)
- Стоимость: бесплатно, требуется регистрация
- Практика: у каждого спикера — конкретные инструменты и чек-листы, которые можно применить сразу
- Обратная связь: вопросы к экспертам во время эфира, обсуждение кейсов, доступ к раздаточным материалам
- Доступ к материалам: зарегистрированным участникам — запись и полезные материалы
- Сертификат: не предусмотрен, но вы получите прикладной опыт и материалы, которые можно использовать в работе
Почему стоит участвовать
8 причин присоединиться к «ЛетоГенерации»:
- Концентрированное знание от практиков
- Подробный разбор кейсов и инструментов
- Только B2B: никакого общего маркетинга
- Формат без воды — коротко и по делу
- Доступ в Telegram для общения и допматериалов
- Бесплатное участие
- Уникальные темы: от ABM до retail media
- Возможность собрать свою систему лидогенерации
Следующее мероприятие серии — 9 июля. Оно будет посвящено теме «Прогрев и удержание лидов: превращаем интерес в продажи».
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