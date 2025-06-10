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Серия онлайн-интенсивов по B2B-маркетингу стартует в июне

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В июне и июле стартует «ЛетоГенерация» — серия бесплатных однодневных онлайн-интенсивов, которые помогут B2B-компаниям прокачать систему привлечения и конверсии лидов. Организатор — маркетинговая группа Completo, специализирующаяся на digital-стратегиях для бизнеса.

Это не просто набор вебинаров — это пошаговая программа, после прохождения которой у участников будет готовый план: от привлечения холодного трафика до превращения его в стабильные продажи. Участники получат доступ к практическим кейсам, актуальным техникам и опыту экспертов, работающих на переднем крае B2B-маркетинга.

О чём серия интенсивов

Каждое мероприятие фокусируется на конкретном этапе воронки продаж и отвечает на ключевые вопросы B2B-команд: где искать клиентов, как с ними выстраивать коммуникацию и какие каналы работают в 2025 году.

18 июня — первая встреча под названием «Лидогенерация: как сделать так, чтобы вас заметили». Программа охватывает как стратегические, так и тактические вопросы:

  • какие подходы к лидогенерации действительно работают в B2B
  • как использовать пользовательское поведение в интересах продаж
  • как подогревать интерес без потери бюджета
  • как выстроить персонализированную коммуникацию в узких нишах
  • какие инструменты — от pop-up до инфлюенсеров — усиливают воронку

Формат докладов — короткие и насыщенные выступления (30–40 минут), каждый из которых отвечает на один конкретный вопрос. Все эксперты — практики, среди них: digital-стратег Алексей Горбачев, продуктовый маркетолог Владислав Иванов, эксперт по коммуникациям Ксения Алексеева и др.

Темы, которые будут рассмотрены

Примеры докладов первого интенсива:

  • Умная лидогенерация: выстраиваем стратегию и не сливаем бюджет (Алексей Горбачев, Комплето)
  • Поведение пользователя как ключ к лидогенерации: тренды, данные, модель DIKW (Дмитрий Фролов)
  • Как pop-up превращают посетителей в заявки: игровые механики и чек-листы (Владислав Иванов, Callibri)
  • Инфлюенсеры в B2B: как инвестировать в доверие (Ксения Алексеева, FRC)
  • SERM в B2B: влияние репутации на сделки (Александр Михалев)

Для кого подойдёт

Серия интенсивов будет полезна:

  • маркетологам и digital-специалистам, которые работают или планируют работать в B2B-сегменте
  • предпринимателям и владельцам малого и среднего бизнеса, которые выстраивают системный маркетинг
  • начинающим специалистам, которые хотят получить актуальные знания о B2B-лидогенерации без воды
  • тем, кто хочет сменить профессию и погрузиться в маркетинг, начиная с ключевой точки — генерации спроса

Никаких сложных требований к опыту нет — формат построен так, чтобы каждый получил пользу: от основ до тонкостей.

Как устроено обучение

  • Формат: онлайн-интенсивы через Telegram и Zoom
  • Продолжительность: 1 день на каждое мероприятие (примерно с 11:00 до 16:30, включая перерыв)
  • Стоимость: бесплатно, требуется регистрация
  • Практика: у каждого спикера — конкретные инструменты и чек-листы, которые можно применить сразу
  • Обратная связь: вопросы к экспертам во время эфира, обсуждение кейсов, доступ к раздаточным материалам
  • Доступ к материалам: зарегистрированным участникам — запись и полезные материалы
  • Сертификат: не предусмотрен, но вы получите прикладной опыт и материалы, которые можно использовать в работе

Почему стоит участвовать

8 причин присоединиться к «ЛетоГенерации»:

  1. Концентрированное знание от практиков
  2. Подробный разбор кейсов и инструментов
  3. Только B2B: никакого общего маркетинга
  4. Формат без воды — коротко и по делу
  5. Доступ в Telegram для общения и допматериалов
  6. Бесплатное участие
  7. Уникальные темы: от ABM до retail media
  8. Возможность собрать свою систему лидогенерации

Следующее мероприятие серии — 9 июля. Оно будет посвящено теме «Прогрев и удержание лидов: превращаем интерес в продажи».

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