Премия для стартапов мечты: тысяча проектов, 80 экспертов, один шанс
С весны по осень 2025 года в Москве разворачивается одно из крупнейших событий технологического предпринимательства — премия Startech Awards. Это не просто конкурс стартапов, а полноценная экосистема, где более тысячи проектов борются за признание экспертов, доступ к инвестициям и возможность масштабирования. Финал назначен на 19 сентября в престижном ВЭБ Центре на Новинском бульваре.
Масштаб события: цифры, которые впечатляют
Startech Awards 2025 в цифрах:
- Более 1000 участвующих стартапов.
- 13 номинаций по ключевым технологическим направлениям.
- 80 независимых экспертов в жюри.
- 6 лет работы платформы Startech.Base с предпринимателями.
- Более 1000 гостей на финальном мероприятии.
Организатор — платформа Startech.Base, которая уже более шести лет сопровождает предпринимателей от идеи до внедрения решений на рынке.
13 номинаций: технологии, формирующие будущее
Премия охватывает все горячие точки технологической индустрии:
Финансовые технологии:
- Технологии в банковской сфере.
- Электронная коммерция и платежные решения.
Образование и развитие:
- EdTech (образовательные технологии).
- HR-технологии.
Безопасность и автоматизация:
- Кибербезопасность.
- Автоматизация бизнес-процессов.
- ИТ-продукты для корпоративного сегмента.
Отраслевые решения:
- Технологии в агропромышленности.
- Маркетинг и реклама.
- Красота и здоровье.
- Спортивные технологии.
Социальные проекты:
- Социально значимые решения.
- Студенческие и школьные инициативы.
Кто может участвовать: от MVP до готового продукта
Премия демократично открыта для широкого круга участников:
- Начинающие предприниматели с MVP могут получить первую экспертную оценку идеи.
- Зрелые команды ищут новые каналы роста и партнерства с корпорациями.
- Студенты и школьники представляют первые прототипы и получают менторскую поддержку.
- Действующие специалисты тестируют свои проектные идеи перед запуском.
- Участники акселераторов используют премию как площадку для демо-дня.
Ключевые даты и этапы конкурса
Временная линия Startech Awards 2025:
- До 19 июня — прием заявок.
- 19 июня – 19 августа — отбор полуфиналистов жюри.
- До 18 сентября — подготовка финалистов и выбор победителей.
- 19 сентября — финал и церемония награждения в Москве.
Финальное мероприятие: больше чем конкурс
19 сентября гости смогут посетить:
- Питчи финалистов — презентации лучших проектов.
- Выступления лидеров рынка — инсайты от топ-менеджеров корпораций.
- Стенды партнеров — знакомство с экосистемой.
- Церемонию награждения — объявление победителей.
- Вечернюю программу — неформальный нетворкинг.
- Стоимость участия:
- До 5 сентября: 12 000 ₽.
- С 5 сентября: 16 000 ₽.
- Скидка 20% при покупке от 3 билетов.
Звездное жюри: 80 экспертов индустрии
Проекты оценивают 80 независимых экспертов — представители ведущих корпораций и инвестиционных фондов:
Ключевые имена:
- Елизавета Митина (Яндекс 360).
- Андрей Буткевич (Газпромбанк).
- Виктория Колесникова (Media Direction Group).
- Максим Малютин (Ростелеком).
- Ольга Антонова (ГК «Просвещение»).
Эксперты не просто выбирают победителей — они дают детальный фидбек и могут предложить сотрудничество, инвестиции или пилотные проекты.
Корпоративные партнеры: прямой доступ к заказчикам
На мероприятии ожидается более 1000 гостей, включая представителей:
- Газпромбанк — финансовые технологии.
- Ростелеком — телеком и IT-решения.
- Яндекс 360 — продуктовые и технологические проекты.
- X5 Group — ритейл и логистические технологии.
- Softline Venture Partners — венчурные инвестиции.
- hh.ru — HR-технологии.
- ГК «Просвещение» — EdTech решения.
Подготовка финалистов: путь к идеальному питчу
Участие в финале — это не просто презентация. Финалисты проходят интенсивную подготовку:
Программа включает:
- Репетиции питчей с опытными менторами.
- Консультации с экспертами по доработке продукта.
- Стратегическую работу над презентацией.
- Адаптацию проекта под ожидания инвесторов и корпораций.
- Ценность участия: больше чем признание.
Что дает участие в Startech Awards:
- Экспертиза — профессиональная оценка продукта от лидеров индустрии.
- Нетворкинг — доступ к сильному комьюнити предпринимателей и инвесторов.
- Медиавидимость — попадание в поле зрения технологических медиа.
- Партнерства — возможность наладить отношения с корпорациями.
- Инвестиции — прямой доступ к венчурным фондам и бизнес-ангелам.
Как подготовиться к участию
Для максимального эффекта от участия:
- Определите номинацию — выберите категорию, где ваш проект наиболее конкурентоспособен.
- Подготовьте MVP — даже базовая версия продукта лучше, чем только презентация.
- Изучите рынок — покажите понимание целевой аудитории и конкурентов.
- Проработайте бизнес-модель — объясните, как проект будет зарабатывать.
- Подготовьте команду — представьте ключевых участников проекта.
Альтернативы для тех, кто не участвует
Если участие в конкурсе пока не подходит, есть способы подготовиться к будущим возможностям:
Изучение основ предпринимательства поможет лучше понимать стартап-экосистему и требования инвесторов.
Курсы по разработке бизнес-планов научат правильно презентовать идеи и просчитывать экономику проектов.
Программы по питчингу и презентациям помогут уверенно выступать перед экспертами и инвесторами.
Участие в Startech Awards требует не только технологических навыков, но и управленческих компетенций — умения выстраивать команду, принимать стратегические решения, управлять ресурсами и масштабировать бизнес. Многие технические специалисты, решившие запустить стартап, сталкиваются с недостатком именно управленческого опыта. На нашей страницей подборке курсов для руководителей собраны программы по развитию лидерских качеств, управлению проектами, финансовому планированию и стратегическому мышлению — навыков, которые критически важны для успеха любого стартапа.
Перспективы победителей
Победа в Startech Awards — это не финальная точка, а начало нового этапа:
Медийное внимание привлекает клиентов и партнеров Доверие экспертов упрощает привлечение инвестиций Связи с корпорациями открывают возможности для пилотных проектов Репутация в комьюнити помогает в найме команды и развитии продукта
Практическая информация
Контакты организаторов:
- Участие: awards@startech.vc
- Партнерство: alexlinnikova@startech.vc
- Telegram: @startechawardsvc
Полная информация: на сайте Startech.Base
Главное: экосистема для роста
Startech Awards — это больше чем конкурс. Это полноценная экосистема, объединяющая идеи, компетенции и ресурсы для создания сильных технологических продуктов.
Для стартапов это шанс заявить о себе, получить профессиональную оценку и открыть новые горизонты для бизнеса. Для инвесторов — возможность найти перспективные проекты на раннем этапе. Для корпораций — доступ к инновационным решениям своих задач.
19 сентября в Москве соберутся те, кто создает технологическое будущее России. Возможно, среди них окажетесь и вы.
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