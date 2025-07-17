«Страх провала убивает мотивацию: простые способы учиться без стресса»

Американские учёные опубликовали 14 июля 2025 года исследование в Nature Communications, которое выяснило связь между социально-экономическим статусом (СЭС), склонностью избегать риска и успеваемостью подростков.

В эксперименте использовали Balloon Emotional Learning Task (BELT) — виртуальное надувание шарика, где каждый насос давал очки, но слишком много насосов взрывали шар и обнуляли результат.

Ключевые цифры исследования:

Подростки из семей с низким СЭС делали в среднем на 30% меньше «насосов».

Страх потери у них оказался в 2,1 раза сильнее стремления к выигрышу.

Это различие объясняет 23% разрыва в успеваемости между группами.

Причина проста: страх потерять слишком велик, чтобы позволить себе рискнуть ради роста.

Три шага к безопасному обучению: рекомендации для педагогов и родителей

Исследование предлагает конкретные решения для образовательной среды:

Минимизируйте последствия ошибок. Провал ученика не должен отражаться в оценках или портить отношения с учителем. Ошибка = опыт, а не наказание. Внедряйте игровые и проектные задания. В играх ошибки воспринимаются естественно — как часть процесса познания, а не личная неудача. Создавайте «безопасные зоны» для экспериментов. Регулярно поощряйте любознательность, предоставляя пространство для проб без страха последствий.

Такой подход увеличивает количество «насосов», которые ребята готовы сделать, не опасаясь провала.

BELT-тест: как измерить склонность к риску

BELT — компьютеризированный тест, где участник решает, когда прекратить качать шар: рискнуть и получить больше очков или остановиться. Это адаптация знаменитого BART (Balloon Analogue Risk Task) из исследований Канемана–Тверски.

Результаты эксперимента показали:

Подростки из семей с низким СЭС демонстрировали более высокий loss aversion.

Страх потери перевешивал желание выгоды в 67% случаев.

Статистический анализ подтвердил: склонность избегать риска частично объясняет различие в оценках и результатах тестирования.

Такие подростки реже стремились к новым знаниям, предпочитая комфорт и безопасность привычных решений.

Теория перспектив в действии: где ещё проявляется страх потери

Схожий эффект отражения из Prospect Theory показывает: люди склонны избегать риска, когда речь идёт о прибыли, и наоборот — готовы рисковать, чтобы избежать потерь.

Применение этого знания помогает педагогам настроить занятия так, чтобы они казались менее рискованными для уязвимых учеников.

Что говорят эксперты: мнения соавторов исследования

Профессор Джон Лейджез (соавтор BART): «Учеба — это череда решений между безопасным и потенциально более выгодным, но рискованным выбором. Если система слишком фокусируется на ошибках, дети становятся крайне осторожными».

Психолог Лаура Симмс: «Когда страх потери сильнее, чем стремление к выигрышу, мотивация к обучению снижается. Важно создавать образовательные сценарии с минимальным «шумом ошибок»».

Последние исследования по психологической резилентности показывают: устойчивость к стрессу можно развивать — и вместе с ней снизить страх потерь.

Смена профессии без страха: как использовать знания для взрослых

Если вы в возрасте 18–40 лет и задумываетесь о смене профессии — будь то переход в IT, дизайн, маркетинг или управление — понимание своего отношения к риску поможет выбрать подходящий курс и стратегию обучения.

Курсы с «безопасной» методикой обучения:

В этих программах ошибки не влияют на итоговую оценку — только на процесс роста.

Три принципа обучения будущего

Общество всё больше сталкивается с необходимостью гибких изменений — особенно в эпоху цифровизации. Участники из семей с низким СЭС нередко теряют мотивацию из-за высокой цены ошибки.

Но с учётом данных этого исследования изменить подход можно уже сегодня:

Строить образовательные программы с мягкой реакцией на ошибки. Использовать игровые модели, где риск — часть обучения. Поддерживать студентов, активно поощряя экспериментальность и любознательность.

Для тех, кто стремится перейти в новые области и получить востребованные знания, такой подход обеспечит уверенность и мотивацию — ведь каждая ошибка станет возможностью научиться, а не препятствием.

Главный вывод: страх потерь — не приговор, если окружение и подход к риску настроены грамотно. Обучение станет не только эффективным, но и безопасным — даже для тех, кто привык избегать неопределённости.