Студенты университетов научатся создавать умные устройства и роботов в новых магистратурах с Яндексом

Этим летом в ведущих технических вузах России — НИУ ВШЭ, МФТИ и Сколтехе — начинается набор на инновационные магистерские программы, созданные командой Яндекса. Особенность новых образовательных треков — преподавательский состав из университетских исследователей и практикующих разработчиков умного дома и складской робототехники Яндекса.

Научить робота ориентироваться: что предлагает Сколтех

В Сколтехе открывается магистратура «Искусственный интеллект в робототехнике» (AI Robotics) — программа для будущих инженеров, создающих интеллектуальные системы на стыке программного обеспечения и аппаратной части.

Кого ждут на программе? Выпускников технических специальностей и разработчиков, желающих углубиться в робототехнику, ИИ и промышленную автоматизацию.

Чем будут заниматься студенты? Разработкой сервисных и складских роботов с фокусом на нестандартные задачи:

Обучение робота ориентации в крупных динамических пространствах

Навигация в постоянно меняющейся среде

Поиск и распознавание предметов различной формы

Важный бонус: обучение проходит полностью на английском языке, что усиливает конкурентоспособность выпускников на глобальном рынке.

Кем станут выпускники? Востребованными специалистами по интеллектуальной робототехнике и автоматизации процессов, руководителями R&D-проектов, способными управлять полным циклом разработки — от исследования до промышленного внедрения.

От прототипа до серийного производства: программы ВШЭ и МФТИ

Программа «Аппаратная разработка умных устройств» запускается одновременно в двух ведущих вузах:

На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ в рамках магистратуры «Современные компьютерные науки»

В Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ

Фокус программы — разработка электроники и её «начинки»: создание прототипов устройств с перспективой серийного производства. Студенты будут практиковаться на реальных технологиях Яндекса — умных колонках и ТВ Станциях.

Карьерные перспективы: инженеры и конструкторы умных электронных устройств, ML-специалисты по обработке звука и речи.

Масштабная образовательная экосистема Яндекса

Новые магистратуры — часть комплексной стратегии Яндекса по развитию ИТ-образования в России. К 2025 году:

39 вузов-партнеров по всей стране

Более 70 совместных программ в 17 регионах

15+ тысяч студентов (+50% к показателю предыдущего года)

Свыше 5 млрд рублей инвестиций в школьное и высшее образование

Для студентов это означает не только качественное образование, но и финансовую поддержку в виде стипендий, а также уникальную возможность внедрить собственные разработки в действующие сервисы одной из крупнейших технологических компаний России.

Если вы заинтересованы в освоении технологий искусственного интеллекта и робототехники, но пока не готовы к полноценной магистратуре, обратите внимание на тематические курсы по искусственному интеллекту. На нашей платформе собраны образовательные программы разной длительности и сложности — от вводных курсов для начинающих до продвинутых специализаций для практикующих разработчиков. Это отличная возможность попробовать силы в перспективном направлении или подготовиться к поступлению на более серьезные программы, включая описанные выше магистратуры Яндекса.