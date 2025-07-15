Студия Артемия Лебедева проведёт бесплатный образовательный интенсив для всех, кто интересуется дизайном

12 и 13 июля в Молодёжной библиотеке на Большой Черкизовской пройдут «Летние дни» от студии Артемия Лебедева — двухдневный открытый фестиваль, посвящённый современному дизайну, его роли в жизни города, новым профессиям и технологиям.

Участников ждут лекции, экскурсии и встречи с ведущими сотрудниками студии. Формат — полностью бесплатный, регистрация не требуется.

О чём мероприятие

«Летние дни» — это не просто лекционный марафон, а полноценный практико-ориентированный интенсив для всех, кто интересуется дизайном и смежными профессиями.

В течение двух дней гости смогут:

узнать, как создаются дизайнерские проекты в студии Лебедева — от плакатов до навигации и промдизайна;

разобраться, как работает образовательный проект «Кампус», где дизайнеров и менеджеров учат вести проекты «по-настоящему»;

посмотреть на процессы изнутри — сотрудники студии расскажут о закулисье видеопродакшена, работе с мокапами и применении нейросетей в дизайне;

поучаствовать в экскурсиях по библиотеке и познакомиться с её пространством.

При этом организаторы подчёркивают: мероприятие построено так, чтобы было интересно не только профессионалам, но и начинающим — лекции подойдут для широкого круга слушателей.

Что будет в программе

12 июля, суббота

12:30 — Экскурсия по библиотеке (первый поток).

13:30 — «История одного плаката». Как студия создаёт фирменные праздничные постеры, почему некоторые из них становятся вирусными, а другие вызывают споры. Расскажет ведущий дизайнер Руслан Поклонский.

14:30 — «Форма будущего: промышленный дизайн — 2025». Менеджер Наталья Андреева объяснит, почему хороший дизайн незаметен, и как он меняет городской ландшафт.

16:30 — «Кампус: учим делать дизайн и менеджерить по-настоящему». О внутреннем образовательном проекте студии расскажут его руководители: Ксения Сидорова, Владимир Злыднев и Лидия Попова.

18:30 — Экскурсия по библиотеке (второй поток).

13 июля, воскресенье

12:30 — Экскурсия по библиотеке (первый поток).

13:30 — «Зачем нужна навигация, когда у всех есть навигатор». Дизайнер Галина Шебаршина объяснит разницу между навигацией и GPS и расскажет о роли визуальных ориентиров в общественных пространствах.

14:30 — «Не тот „павильон“: гайд по видеопродакшену за пределами читального зала». Технический директор Александр Сетин раскроет особенности съёмочного процесса для соцсетей и расскажет о преимуществах собственного павильона.

16:30 — «Никто не заплатит, пока картинки не начнут убеждать». Продюсер Егор Федченко представит «Мокапус» — инструмент для эффектной презентации дизайна в 3D.

17:30 — «ИИ-художник или просто код? Николай Иронов и дизайн будущего». Как студия создаёт нейродизайнера, который делает айдентику, расскажут продюсер Самвел Малхасян и кодер Евгений Насекин.

18:30 — Экскурсия по библиотеке (второй поток).

Для кого подойдёт

Программа рассчитана на всех, кто интересуется дизайном и современными технологиями:

Новички смогут познакомиться с профессиями изнутри и понять, в каком направлении развиваться.

Студенты профильных вузов получат представление о реальных задачах студии и узнают о трендах 2025 года.

Практикующие специалисты увидят, как крупная дизайн-студия организует процессы, и узнают о современных инструментах для работы.

Те, кто хочет сменить профессию, смогут за два дня погрузиться в дизайн-среду и понять, подходит ли им это направление.

Формат, доступ и дополнительные возможности

Формат: офлайн-мероприятие в пространстве библиотеки.

Вход: свободный, регистрация не требуется.

Стоимость: бесплатно.

Место проведения: Библиотека для молодёжи, ул. Большая Черкизовская, д. 4, к. 1 (вход через административный холл).

Дополнительно: в честь дня рождения издательства студии книги будут продаваться со скидкой до 40 %.

Сертификатов участия не предусмотрено, но у слушателей будет возможность пообщаться с сотрудниками студии, задать вопросы и поучаствовать в неформальных обсуждениях.

Что даёт участие

Вот что получат участники за два дня:

Понимание, как устроена работа дизайнеров, продюсеров и менеджеров в крупной студии.

Разбор реальных кейсов: от разработки плакатов до создания навигации и видеопродакшена.

Знакомство с современными инструментами для презентации дизайна.

Взгляд на будущее профессии: нейросети, автоматизация, новые форматы работы.

Возможность посмотреть, как работает образовательный проект «Кампус», и понять, стоит ли подавать заявку на следующий поток.

«Летние дни» — это возможность буквально за выходные погрузиться в профессию, не записываясь на платные курсы и не тратя время на вводные лекции.

Для тех, кто хочет «пощупать» профессию дизайнера, узнать больше о закулисье студии и просто интересно провести выходные, — это отличный формат.

Если после мероприятия вы захотите продолжить обучение и системно развивать навыки, посмотрите подборку лучших курсов для дизайнеров. Там собраны программы по графическому дизайну, UX/UI, веб-дизайну, иллюстрации и другим направлениям — от базовых до продвинутых.