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Suno AI научила искусственный интеллект создавать музыку для фото и видео
Компания Suno представила новый инструмент Suno Scenes — технологию, которая автоматически генерирует уникальные саундтреки для визуального контента. Теперь любой пользователь может получить оригинальную музыкальную композицию для своих фотографий и видеороликов.
Как это работает
Процесс создания саундтрека максимально упрощен:
- Скачайте приложение Suno на iOS
- Загрузите фото или видео через встроенную камеру
- Получите уникальную музыкальную композицию
В отличие от похожих решений от Google и Apple, Suno создает полностью оригинальные треки, а не подбирает музыку из существующей библиотеки. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Android.
Новые возможности для создателей контента
Suno Scenes открывает широкие перспективы для:
- Блогеров и инфлюенсеров
- Создателей контента для Instagram и TikTok
- Любителей, желающих добавить музыкальное сопровождение к личным видео
«Этот инструмент не просто облегчает жизнь контент-мейкерам, он помогает выделить их работы, добавляя уникальные звуковые дорожки», — отмечает эксперт по искусственному интеллекту Эрик Хал Шварц.
По его оценке, особенно впечатляет качество генерируемой электронной и поп-музыки.
Что отличает Suno от конкурентов
На рынке генеративной музыки уже работают такие платформы как Boomy и Tad.AI, однако Suno выделяется:
- Способностью создавать музыку без специальных знаний
- Широким разнообразием музыкальных стилей
- Автоматической адаптацией под визуальный контент
Перспективы технологии
Появление Suno Scenes — важный шаг в развитии генеративной музыки. Технология особенно полезна для:
- Создания саундтреков к путешествиям
- Музыкального сопровождения спортивных видео
- Озвучивания повседневных моментов
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