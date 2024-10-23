Suno AI научила искусственный интеллект создавать музыку для фото и видео

Компания Suno представила новый инструмент Suno Scenes — технологию, которая автоматически генерирует уникальные саундтреки для визуального контента. Теперь любой пользователь может получить оригинальную музыкальную композицию для своих фотографий и видеороликов.

Как это работает

Процесс создания саундтрека максимально упрощен:

Скачайте приложение Suno на iOS

Загрузите фото или видео через встроенную камеру

Получите уникальную музыкальную композицию

В отличие от похожих решений от Google и Apple, Suno создает полностью оригинальные треки, а не подбирает музыку из существующей библиотеки. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Android.

Новые возможности для создателей контента

Suno Scenes открывает широкие перспективы для:

Блогеров и инфлюенсеров

Создателей контента для Instagram и TikTok

Любителей, желающих добавить музыкальное сопровождение к личным видео

«Этот инструмент не просто облегчает жизнь контент-мейкерам, он помогает выделить их работы, добавляя уникальные звуковые дорожки», — отмечает эксперт по искусственному интеллекту Эрик Хал Шварц.

По его оценке, особенно впечатляет качество генерируемой электронной и поп-музыки.

Что отличает Suno от конкурентов

На рынке генеративной музыки уже работают такие платформы как Boomy и Tad.AI, однако Suno выделяется:

Способностью создавать музыку без специальных знаний

Широким разнообразием музыкальных стилей

Автоматической адаптацией под визуальный контент

Перспективы технологии

Появление Suno Scenes — важный шаг в развитии генеративной музыки. Технология особенно полезна для:

Создания саундтреков к путешествиям

Музыкального сопровождения спортивных видео

Озвучивания повседневных моментов

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