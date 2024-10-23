Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

Suno AI научила искусственный интеллект создавать музыку для фото и видео

Компания Suno представила новый инструмент Suno Scenes — технологию, которая автоматически генерирует уникальные саундтреки для визуального контента. Теперь любой пользователь может получить оригинальную музыкальную композицию для своих фотографий и видеороликов.

генерация музыки

Как это работает

Процесс создания саундтрека максимально упрощен:

  • Скачайте приложение Suno на iOS
  • Загрузите фото или видео через встроенную камеру
  • Получите уникальную музыкальную композицию

В отличие от похожих решений от Google и Apple, Suno создает полностью оригинальные треки, а не подбирает музыку из существующей библиотеки. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Android.

Новые возможности для создателей контента

Suno Scenes открывает широкие перспективы для:

  • Блогеров и инфлюенсеров
  • Создателей контента для Instagram и TikTok
  • Любителей, желающих добавить музыкальное сопровождение к личным видео

«Этот инструмент не просто облегчает жизнь контент-мейкерам, он помогает выделить их работы, добавляя уникальные звуковые дорожки», — отмечает эксперт по искусственному интеллекту Эрик Хал Шварц.

По его оценке, особенно впечатляет качество генерируемой электронной и поп-музыки.

Что отличает Suno от конкурентов

На рынке генеративной музыки уже работают такие платформы как Boomy и Tad.AI, однако Suno выделяется:

  • Способностью создавать музыку без специальных знаний
  • Широким разнообразием музыкальных стилей
  • Автоматической адаптацией под визуальный контент

Перспективы технологии

Появление Suno Scenes — важный шаг в развитии генеративной музыки. Технология особенно полезна для:

  • Создания саундтреков к путешествиям
  • Музыкального сопровождения спортивных видео
  • Озвучивания повседневных моментов

Если вас заинтересовали возможности генеративного ИИ в создании контента, самое время начать изучать эту технологию глубже. На нашей платформе собраны лучшие курсы по искусственному интеллекту — от базовых основ до продвинутых техник работы с нейросетями. Вы сможете выбрать программу обучения, которая поможет вам не только разобраться в таких инструментах как Suno Scenes, но и освоить другие передовые ИИ-технологии для создания контента.

Популярные курсы
Основы математики для Data Science
от 3 002 ₽/мес
Навык: A/B-тестирование
от 2 108 ₽/мес
Основы продуктового дизайна: Figma
от 2 108 ₽/мес
Основы Java от Amazon
от 2 108 ₽/мес
Основы No code: Быстрый старт
от 2 108 ₽/мес
Дата: 23 октября 2024
Читайте также
Новости
11 октября 2024
Яндекс прокачал мобильную «Алису»: что умеет новая нейросеть

Яндекс обновил мобильную «Алису», добавив нейросеть YandexART 2.0, которая генерирует изображения по текстовым запросам пользователей. Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюс» и позволяет ассистенту предлагать визуализацию данных.

Новости
23 октября 2024
Midjourney запустила веб-редактор для работы с AI-изображениями

Midjourney запустила веб-редактор с функциями inpainting и outpainting, позволяя редактировать изображения в одном интерфейсе. Новинка упрощает процесс создания контента и синхронизируется с Discord.

Новости
15 апреля 2024
64% россиян уверены, что сфера IT будет самой востребованной в ближайшие 10-20 лет

Работа.ру и СберПодбор провели опрос россиян, чтобы узнать, какие профессии будут востребованы в будущем. Респонденты видят перспективы в IT, робототехнике, нанотехнологиях, а 45% опрошенных думают о том, что их профессия исчезнет.

Новости
8 августа 2024
Переобучение как ключевой элемент успешного бизнеса в России

Компании все чаще переобучают сотрудников для повышения квалификации и адаптации к новым технологиям. 35% российских компаний уже предлагают обучение новым профессиям

Новости
16 сентября 2024
Россияне все чаще нуждаются в похвале от руководства

Похвала от руководства стала ключевым фактором для мотивации 40% россиян, как показал опрос Superjob. Недостаток признания может снизить производительность и повысить текучесть кадров.

Новости
27 августа 2024
Нейросети в образовании: новый инструмент российских учителей

Каждый пятый российский педагог уже использует ИИ для автоматизации рутинных задач, анализа данных об успеваемости и персонализации обучения. Однако внедрение нейросетей сталкивается с трудностями.

Новости
24 июля 2024
Обновленный курс по администрированию PostgreSQL 16 от Postgres Professional

Postgres Professional обновила курс по администрированию PostgreSQL, добавив информацию о версиях 14, 15 и 16. В курсе изменили структуру, добавили отдельные темы по репликации и исправили ошибки в материалах и скриптах.

Новости
9 июля 2024
WhatsApp внедряет ИИ для редактирования и анализа фотографий в новом обновлении

WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.

Новости
8 октября 2024
Россияне раскрыли желаемые гонорары за наставничество

Новое исследование сообщества предпринимателей CLUB 500 раскрыло интересную картину отношения россиян к наставничеству.

Категории курсов
Отзывы о школах