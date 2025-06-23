System Analyst Meetup: бесплатный онлайн-митап для системных аналитиков
3 июля в 18:00 пройдет бесплатное онлайн-мероприятие System Analyst Meetup, организованное группой компаний «Юзтех» при поддержке компании «Синимекс». Встреча станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов системного анализа, архитектуры решений и сопровождения сложных ИТ-продуктов.
В рамках митапа прозвучат три тематических доклада от признанных экспертов отрасли. Темы выбраны не случайно — они охватывают те вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются системные аналитики, архитекторы и разработчики в корпоративных и продуктовых командах.
Ключевые вопросы мероприятия:
- как грамотно переходить от монолита к микрофронтам;
- зачем системным аналитикам понимать природу синхронности и асинхронности;
- как отсутствие документации превращается в стартовую точку технического долга.
Митап рассчитан не только на прослушивание докладов: участники смогут задать спикерам вопросы, обсудить кейсы из практики и даже выиграть брендированные подарки от организаторов.
Темы и спикеры
Митап объединит три выступления, каждое из которых затрагивает ключевой аспект системного анализа:
- Синхронность и асинхронность: что скрывается за привычными терминами
- Спикер: Андрей Бураков, независимый эксперт, NextWay
- Содержание: глубокий разбор понятий, которые зачастую трактуются слишком упрощенно. Доклад поможет по-новому взглянуть на интеграционные сценарии и точность коммуникации внутри команды.
- Переход от монолита к микрофронтам: причины, подводные камни, советы
- Спикер: Елизавета Акманова, ведущий аналитик ГК «Юзтех»
- Содержание: практическая история внедрения архитектуры микрофронтов. Слушатели узнают, с какими сложностями сталкиваются команды, почему монолит стал тормозом, и как избежать типичных ошибок.
- Документация как страховка: как фиксировать знания и не плодить техдолг
- Спикер: Денис Позднев, эксперт-аналитик, «Синимекс»
- Содержание: критический взгляд на игнорирование документации. Доклад посвящен методам быстрой фиксации знаний — от README-first до runbooks — и их влиянию на устойчивость проекта.
Кому будет полезно участие
Митап будет интересен:
- начинающим аналитикам, которые хотят углубиться в специфику профессии;
- опытным специалистам, стремящимся обновить инструментарий и переосмыслить подходы;
- архитекторам, инженерам и разработчикам, вовлечённым в проектирование систем;
- тем, кто работает в продуктовых или заказных ИТ-командах и сталкивается с архитектурными и организационными вызовами.
Формат участия и условия
System Analyst Meetup пройдет онлайн, доступ к трансляции будет предоставлен зарегистрированным участникам за час до начала мероприятия. Участие полностью бесплатное.
Особенности формата:
- продолжительность: около 2 часов (с 18:00 до 20:00 по времени Астаны);
- формат: доклады + Q&A-сессии;
- интерактив: участники могут задать вопросы, обсудить темы в чате и участвовать в розыгрыше подарков;
- организаторы: ГК «Юзтех», компания «Синимекс», при поддержке телеграм-каналов ITMeeting и «Митапочная»;
- регистрация обязательна (ссылка доступна на странице мероприятия).
Что получат участники
После мероприятия участники смогут:
- лучше разбираться в архитектурных подходах и понимать, когда оправдан переход на микрофронты;
- структурировать свои знания о синхронных и асинхронных процессах;
- внедрить в свои процессы простые и эффективные практики ведения документации;
- перенять опыт специалистов, работающих с крупными проектами и сложной инфраструктурой.
Темы, которые обсудят на митапе:
- природа синхронности и асинхронности в системном анализе;
- преимущества и сложности архитектуры микрофронтов;
- методики быстрой и эффективной фиксации проектных решений;
- риски и последствия отсутствия документации;
- как не стать заложником технического долга.
Итог
System Analyst Meetup — это возможность заглянуть в инженерную кухню опытных аналитиков, обсудить реальные кейсы и найти идеи для улучшения своих проектов. Даже если вы работаете в другой роли, но сталкиваетесь с архитектурными решениями, формат митапа окажется полезным и практичным.
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