System Analyst Meetup: бесплатный онлайн-митап для системных аналитиков

3 июля в 18:00 пройдет бесплатное онлайн-мероприятие System Analyst Meetup, организованное группой компаний «Юзтех» при поддержке компании «Синимекс». Встреча станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов системного анализа, архитектуры решений и сопровождения сложных ИТ-продуктов.

В рамках митапа прозвучат три тематических доклада от признанных экспертов отрасли. Темы выбраны не случайно — они охватывают те вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются системные аналитики, архитекторы и разработчики в корпоративных и продуктовых командах.

Ключевые вопросы мероприятия:

как грамотно переходить от монолита к микрофронтам;

зачем системным аналитикам понимать природу синхронности и асинхронности;

как отсутствие документации превращается в стартовую точку технического долга.

Митап рассчитан не только на прослушивание докладов: участники смогут задать спикерам вопросы, обсудить кейсы из практики и даже выиграть брендированные подарки от организаторов.

Темы и спикеры

Митап объединит три выступления, каждое из которых затрагивает ключевой аспект системного анализа:

Синхронность и асинхронность: что скрывается за привычными терминами Спикер: Андрей Бураков, независимый эксперт, NextWay

Содержание: глубокий разбор понятий, которые зачастую трактуются слишком упрощенно. Доклад поможет по-новому взглянуть на интеграционные сценарии и точность коммуникации внутри команды. Переход от монолита к микрофронтам: причины, подводные камни, советы Спикер: Елизавета Акманова, ведущий аналитик ГК «Юзтех»

Содержание: практическая история внедрения архитектуры микрофронтов. Слушатели узнают, с какими сложностями сталкиваются команды, почему монолит стал тормозом, и как избежать типичных ошибок. Документация как страховка: как фиксировать знания и не плодить техдолг Спикер: Денис Позднев, эксперт-аналитик, «Синимекс»

Содержание: критический взгляд на игнорирование документации. Доклад посвящен методам быстрой фиксации знаний — от README-first до runbooks — и их влиянию на устойчивость проекта.

Кому будет полезно участие

Митап будет интересен:

начинающим аналитикам, которые хотят углубиться в специфику профессии;

опытным специалистам, стремящимся обновить инструментарий и переосмыслить подходы;

архитекторам, инженерам и разработчикам, вовлечённым в проектирование систем;

тем, кто работает в продуктовых или заказных ИТ-командах и сталкивается с архитектурными и организационными вызовами.

Формат участия и условия

System Analyst Meetup пройдет онлайн, доступ к трансляции будет предоставлен зарегистрированным участникам за час до начала мероприятия. Участие полностью бесплатное.

Особенности формата:

продолжительность: около 2 часов (с 18:00 до 20:00 по времени Астаны);

формат: доклады + Q&A-сессии;

интерактив: участники могут задать вопросы, обсудить темы в чате и участвовать в розыгрыше подарков;

организаторы: ГК «Юзтех», компания «Синимекс», при поддержке телеграм-каналов ITMeeting и «Митапочная»;

регистрация обязательна (ссылка доступна на странице мероприятия).

Что получат участники

После мероприятия участники смогут:

лучше разбираться в архитектурных подходах и понимать, когда оправдан переход на микрофронты;

структурировать свои знания о синхронных и асинхронных процессах;

внедрить в свои процессы простые и эффективные практики ведения документации;

перенять опыт специалистов, работающих с крупными проектами и сложной инфраструктурой.

Темы, которые обсудят на митапе:

природа синхронности и асинхронности в системном анализе;

преимущества и сложности архитектуры микрофронтов;

методики быстрой и эффективной фиксации проектных решений;

риски и последствия отсутствия документации;

как не стать заложником технического долга.

Итог

System Analyst Meetup — это возможность заглянуть в инженерную кухню опытных аналитиков, обсудить реальные кейсы и найти идеи для улучшения своих проектов. Даже если вы работаете в другой роли, но сталкиваетесь с архитектурными решениями, формат митапа окажется полезным и практичным.

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