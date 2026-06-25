«Т‑Образование» открыло прием заявок в «Т‑Академию» для студентов IT-специальностей из России и Беларуси. Об этом сообщает habr.com.

Заявки принимают до 31 июля, а старт обучения запланирован на 1 сентября 2026 года. Хотя программа рассчитана на студентов, взрослым кандидатам здесь полезен сам формат: отбор по базе, практические задачи, наставники и портфолио вместо абстрактного обещания «карьеры в IT».

Что известно сейчас

«Т‑Академия» — бесплатная углубленная онлайн-программа для студентов IT-специальностей. Доступны четыре направления: разработка, продуктовая аналитика, системный анализ и QA. Обучение длится от полугода до полутора лет.

В программе есть факультативы по базам данных, компьютерным сетям, алгоритмам и применению ИИ в разработке. Отбор включает анкету и тест на технические навыки и мотивацию.

По данным источника, за пять лет обучение прошли более 2,4 тыс. студентов. В 2025 году проект получил 25 тыс. заявок, а в «Т‑Академию» зачислили 1,4 тыс. человек.

Участвовать могут студенты бакалавриата и специалитета разных направлений, если у них есть база по высшей математике, алгоритмам и структурам данных. Курсы «Т‑Академии» уже включены в учебные планы ряда вузов, а выпускники программы работают в крупных технологических компаниях.

Почему это важно взрослым

Для взрослого специалиста эта новость важна не как прямой маршрут поступления, а как пример сильной связки обучения с практикой. Участники решают прикладные задачи бизнеса, получают обратную связь от наставников и собирают портфолио.

Такой подход стоит использовать как чек-лист при выборе платного курса: есть ли реальные проекты, кто дает обратную связь, какие навыки проверяют на входе и как результат обучения можно показать работодателю.

Еще один важный момент — высокий конкурс. Если программа получает десятки тысяч заявок, значит даже бесплатное обучение требует понятной мотивации и начальной подготовки. Для взрослого кандидата это повод заранее подтянуть базу и не ждать, что курс начнет все с нуля.

Какие навыки проверить

Первый слой — базовая цифровая грамотность: таблицы, документы, презентации, работа с данными и онлайн-сервисами. Второй — прикладные инструменты профессии: аналитика, CRM, управление проектами, маркетинг, финансы, автоматизация или клиентский сервис. Третий — умение показать результат работодателю через кейс, портфолио или понятное резюме.

Если цель — перейти в более цифровую роль, полезно сравнить направления, где прошлый опыт не обнуляется: бизнес-аналитику, Data Science, Python и нейросети. Здесь выигрывают не те, кто просто получает сертификат, а те, кто может объяснить, какую задачу теперь решает быстрее или лучше.

Как оценить обучение

Перед покупкой курса стоит открыть свежие вакансии по своему региону и выписать повторяющиеся требования. Если в них постоянно встречаются конкретные инструменты, стажировка, портфолио или опыт с данными, программа обучения должна закрывать именно эти пункты.

Хороший маршрут для взрослого специалиста должен давать не только теорию, но и практический результат: проект, автоматизированный отчет, прототип, бизнес-план, аналитическую записку, улучшенный процесс или другой артефакт, который можно показать работодателю.

Взрослому специалисту лучше выбирать обучение через проверку вакансий, требований и будущего портфолио: так меньше риск получить сертификат, который ничего не меняет на рынке труда.