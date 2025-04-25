Тех-Френдли Викенд: фестиваль технологий и креативных индустрий пройдет в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород превратится в эпицентр инноваций с 5 по 8 июня 2025 года. Фестиваль «Тех-Френдли Викенд» пройдет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) на ключевых городских площадках — «Нижегородской ярмарке» и молодежном центре «Высота». Посетителей ждет уникальное сочетание деловой и развлекательной программы, демонстрирующее влияние технологий и искусственного интеллекта на креативные индустрии.
Как стать участником фестиваля бесплатно
Участие в мероприятии не требует оплаты, но необходима регистрация на официальном сайте techfriendly.cipr.ru. После регистрации вы получите:
- Доступ к полному расписанию мероприятий
- Возможность выбрать интересующие сессии
- Уведомления о предстоящих событиях фестиваля
Восемь треков о будущем: как ИИ меняет нашу жизнь
Центральной темой фестиваля станет применение искусственного интеллекта в творческих сферах. Деловая программа структурирована по восьми ключевым направлениям, где технологии активно трансформируют привычные сферы:
- Финансы
- Маркетинг и медиа
- Искусство
- Авторство
- Мода
- Экология
- Человеческий капитал
- Образование
- Участники смогут погрузиться в актуальные дискуссии о том, как технологии и особенно ИИ меняют эти сферы уже сегодня.
Звездный состав: кто научит понимать технологии
На фестивале выступят эксперты, способные объяснить сложные технологические концепции доступным языком:
- Техноблогер и создатель YouTube-шоу Wylsacom
- Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов «Яндекс»
- Александра Жаркова — основатель агентства SETTERS и SETTERS MEDIA
- Андрей Коняев — популяризатор науки и издатель научно-популярного издания N+1
- Георгий Лобушкин — медиаменеджер, блогер, партнер агентства «К2»
- Денис Паршин — исполнительный директор лаборатории нейронаук «Сбер»
- Анастасия Полетаева — редактор и автор Telegram-канала и YouTube-шоу «Безфильтров»
- Даниил Трабун — журналист и AI-евангелист
- Дмитрий Бескромный — автор Telegram-канала «Бескромный» и СЕО digital-агентства bQ Group
«Технологии — не для избранных»: мнения организаторов
Ирина Ефимова, генеральный директор компании «ОМГ», организатора конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд», отмечает: «Мы живем в мире, где искусственный интеллект перестал быть чем-то далеким — он уже рядом с нами: в телефоне, в бизнесе, в творчестве. Понимание этих процессов должно начинаться не с технических справочников, а с живого разговора. «Тех-Френдли Викенд» дает молодежи и широкой аудитории этот шанс — не бояться технологий, а использовать их как инструмент будущего».
Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд», добавляет: «Фестивали нового формата помогают заложить технологическое мышление у подростков и студентов — тех, кто в ближайшие годы будет определять облик цифровой экономики. Мы хотим, чтобы «Тех-Френдли Викенд» стал для них пространством вдохновения, безопасным входом в сложный, но невероятный мир ИИ и цифровых профессий».
Перезагрузка карьеры: шанс для тех, кто ищет новое направление
Если вы в возрасте 18-40 лет и рассматриваете смену профессии, фестиваль — ваша возможность:
- Познакомиться с передовыми технологическими трендами
- Увидеть практическое применение ИИ в креативных индустриях
- Получить не только теоретические знания, но и практические навыки
- Найти вдохновение для нового карьерного пути
Для тех, кто вдохновится темами фестиваля и захочет углубить свои знания в области искусственного интеллекта, будет полезно ознакомиться с подборкой лучших курсов по искусственному интеллекту. Эти образовательные программы помогут систематизировать знания, полученные на фестивале, и сделать первые шаги в освоении перспективных технологий, которые меняют креативные индустрии.
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