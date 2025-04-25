Тех-Френдли Викенд: фестиваль технологий и креативных индустрий пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород превратится в эпицентр инноваций с 5 по 8 июня 2025 года. Фестиваль «Тех-Френдли Викенд» пройдет в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) на ключевых городских площадках — «Нижегородской ярмарке» и молодежном центре «Высота». Посетителей ждет уникальное сочетание деловой и развлекательной программы, демонстрирующее влияние технологий и искусственного интеллекта на креативные индустрии.

Как стать участником фестиваля бесплатно

Участие в мероприятии не требует оплаты, но необходима регистрация на официальном сайте techfriendly.cipr.ru. После регистрации вы получите:

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Уведомления о предстоящих событиях фестиваля

Восемь треков о будущем: как ИИ меняет нашу жизнь

Центральной темой фестиваля станет применение искусственного интеллекта в творческих сферах. Деловая программа структурирована по восьми ключевым направлениям, где технологии активно трансформируют привычные сферы:

Финансы Маркетинг и медиа Искусство Авторство Мода Экология Человеческий капитал Образование Участники смогут погрузиться в актуальные дискуссии о том, как технологии и особенно ИИ меняют эти сферы уже сегодня.

Звездный состав: кто научит понимать технологии

На фестивале выступят эксперты, способные объяснить сложные технологические концепции доступным языком:

Техноблогер и создатель YouTube-шоу Wylsacom

Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов «Яндекс»

Александра Жаркова — основатель агентства SETTERS и SETTERS MEDIA

Андрей Коняев — популяризатор науки и издатель научно-популярного издания N+1

Георгий Лобушкин — медиаменеджер, блогер, партнер агентства «К2»

Денис Паршин — исполнительный директор лаборатории нейронаук «Сбер»

Анастасия Полетаева — редактор и автор Telegram-канала и YouTube-шоу «Безфильтров»

Даниил Трабун — журналист и AI-евангелист

Дмитрий Бескромный — автор Telegram-канала «Бескромный» и СЕО digital-агентства bQ Group

«Технологии — не для избранных»: мнения организаторов

Ирина Ефимова, генеральный директор компании «ОМГ», организатора конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд», отмечает: «Мы живем в мире, где искусственный интеллект перестал быть чем-то далеким — он уже рядом с нами: в телефоне, в бизнесе, в творчестве. Понимание этих процессов должно начинаться не с технических справочников, а с живого разговора. «Тех-Френдли Викенд» дает молодежи и широкой аудитории этот шанс — не бояться технологий, а использовать их как инструмент будущего».

Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд», добавляет: «Фестивали нового формата помогают заложить технологическое мышление у подростков и студентов — тех, кто в ближайшие годы будет определять облик цифровой экономики. Мы хотим, чтобы «Тех-Френдли Викенд» стал для них пространством вдохновения, безопасным входом в сложный, но невероятный мир ИИ и цифровых профессий».

Перезагрузка карьеры: шанс для тех, кто ищет новое направление

Если вы в возрасте 18-40 лет и рассматриваете смену профессии, фестиваль — ваша возможность:

Познакомиться с передовыми технологическими трендами

Увидеть практическое применение ИИ в креативных индустриях

Получить не только теоретические знания, но и практические навыки

Найти вдохновение для нового карьерного пути

Для тех, кто вдохновится темами фестиваля и захочет углубить свои знания в области искусственного интеллекта, будет полезно ознакомиться с подборкой лучших курсов по искусственному интеллекту. Эти образовательные программы помогут систематизировать знания, полученные на фестивале, и сделать первые шаги в освоении перспективных технологий, которые меняют креативные индустрии.