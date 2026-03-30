Представьте: два учителя истории работают в одной школе. Один ведёт сильный профильный класс, другой — коррекционный. Оба вкладываются полностью. Но первый получит премию, второй — нет. Именно такой сценарий может стать реальностью, если инициатива Общественной палаты РФ получит развитие.

27 марта 2026 года заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил привязать премии учителей-предметников к результатам ЕГЭ их учеников: чем выше баллы — тем больше поощрение. Это пока не закон и не федеральная норма. Но дискуссия вышла далеко за рамки одного комментария в ТАСС — и уже раскалывает педагогическое сообщество.

Как должна работать новая система

Суть проста: учитель получает стимулирующую выплату, размер которой зависит от того, сколько учеников сдали ЕГЭ и какие баллы они набрали. Часть премий, по замыслу Гриба, получала бы и школьная администрация — она несёт ответственность за организацию учебного процесса и кадровую политику.

Дополнительно предлагается ввести отдельные выплаты за победы на олимпиадах. Финансирование должно идти из федерального бюджета — с учётом разницы в возможностях регионов. Без этой оговорки система просто превратит уже существующее неравенство между богатыми и бедными субъектами в ещё более острый разрыв.

Почему сторонники считают идею справедливой

Логика авторов инициативы прозрачна: деньги должны следовать за измеримым результатом.

ЕГЭ — самый масштабный стандартизированный инструмент оценки выпускников в стране. По итогам кампании 2025 года 6 820 участников получили 100-балльный результат хотя бы по одному предмету. 331 человек набрал максимум по двум предметам. Это живые данные, которые можно встроить в формулу без дополнительной бюрократии.

Ещё один аргумент: новая система может частично переключить мотивацию педагога с «просто провести урок» на реальную подготовку учеников к экзамену — и тем самым снизить запрос на репетиторов. Деньги за результат останутся внутри школы, а не уйдут на рынок частного преподавания.

Почему учителя и эксперты видят в этом ловушку

Результат ученика — это никогда только заслуга школы.

Народный учитель России Ефим Рачевский: «Успех — это не только «пятёрки» и 100 баллов. Когда ребёнок, который раньше полностью проваливался, начинает стабильно справляться с базовыми заданиями — это тоже результат. Но в формуле «высокий балл = премия» такая работа просто не видна.»

Высокий балл на ЕГЭ складывается из десятков факторов: стартового уровня ребёнка, семейных ресурсов, занятий с репетитором, состава класса, психологического состояния в день экзамена. Привязать всё это к одному учителю — значит упростить сложное до неузнаваемости.

Член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий: «Фонд стимулирующих выплат уже встроен в систему финансирования школ. Если не менять общий объём денег — новая схема просто перераспределит то, что уже есть. Кто-то получит больше, кто-то меньше. А не «все учителя станут зарабатывать лучше».»

Кто рискует проиграть

Система, завязанная только на итоговые баллы, создаёт структурный перекос: она выгодна учителям в сильных школах крупных городов — и невыгодна педагогам, которые работают с трудными классами, детьми с особенностями развития, в сельских или слабо оснащённых школах.

Средняя начисленная зарплата в сфере образования в 2025 году, по данным Росстата, превысила 70 000 рублей. Но это средняя температура по больнице: реальный разрыв между регионами огромен. Новая система, без жёсткого федерального выравнивания, рискует этот разрыв усилить.

Что это значит лично для вас

Если вы — учитель, репетитор или думаете о работе в образовании, эта дискуссия уже касается вас напрямую. Рынок образования движется в сторону измеримых результатов: школы, государство и работодатели всё чаще хотят видеть не «я хорошо объясняю», а «мои ученики вот так выросли».

Это значит, что специалисты, которые умеют не просто преподавать, но и выстраивать систему подготовки, работать с мотивацией, анализировать динамику — становятся ценнее.

Что будет дальше

Инициатива Общественной палаты — это пока предложение, а не закон. Но обсуждение уже идёт на уровне профессиональных медиа, профсоюзов и экспертного сообщества. Вероятнее всего, тема получит продолжение в рамках более широкой реформы системы оплаты труда педагогов.

Главный вопрос, который остаётся без ответа: как измерить педагогический труд честно — не упрощая его до одной цифры, но и не оставляя совсем без ориентиров?