В Яндексе пройдёт IAM Meetup: обсуждение безопасности и управления доступом в облаке

13 мая 2025 года в московском офисе Яндекса состоится офлайн-встреча IAM Meetup, посвящённая вопросам безопасности, авторизации и управления доступом в инфраструктуре Yandex Cloud. Организаторы приглашают специалистов в области backend-разработки, DevOps и SRE, а также инженеров по безопасности на вечер экспертного обмена опытом, актуальных кейсов и технических решений.

Тематика встречи: от защиты токенов до архитектуры OS Login

Программа мероприятия сосредоточена на практических аспектах управления доступом и безопасности в мультиоблачной среде. Участников ждут выступления команды Identity Access Management Yandex Cloud, которые поделятся решениями, применяемыми в одной из крупнейших облачных платформ России.

В фокусе обсуждения окажутся:

механизм DPoP (Demonstration of Proof-of-Possession) и его использование в защите refresh-токенов;

мультирегиональность и её влияние на архитектуру IAM;

внутренняя структура и ключевые особенности сервиса OS Login.

Программа по времени:

18:00 — Сбор гостей, welcome-напитки и закуски

19:00 — Приветственное слово от Аркадия Вязникова (IAM & Resource Management)

19:05 — Доклад: «Защита refresh-токенов в Yandex Cloud: DPoP и аппаратная PIV-аттестация ключей», спикер: Максим Попов

19:45 — Доклад: «Yandex Cloud в мультирегионе — решения и компромиссы для IAM», спикер: Антон Дедов

20:25 — Доклад: «За кулисами OS Login: архитектура и ключевые особенности», спикеры: Илья Мартынов и Александр Мокин

21:05 — Сессия вопросов и ответов, неформальное общение, фуршет

Кому будет полезно участие

IAM Meetup ориентирован на техническую аудиторию с интересом к безопасности, авторизации и построению облачных решений. Он подойдёт:

бэкенд-разработчикам, которые внедряют или используют системы авторизации;

DevOps- и SRE-инженерам, работающим с распределёнными системами и облачными инфраструктурами;

специалистам по информационной безопасности, желающим ознакомиться с передовыми практиками IAM в облачной среде;

а также тем, кто планирует перейти в облачные технологии и ищет возможности погрузиться в реальные задачи.

Формат и участие

Мероприятие пройдет в офлайн-формате в офисе Яндекса на улице Льва Толстого, 16 (бизнес-центр «Морозов», зал «Экстрополис»). Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация — количество мест ограничено, и доступ возможен только после подтверждения.

Особенности формата:

встреча вживую с разработчиками и архитекторами Yandex Cloud;

насыщенная техническая программа без маркетинга и поверхностных тем;

возможность задать вопросы и обсудить рабочие кейсы;

участие не предполагает сертификации или прохождения заданий — это скорее профессиональный обмен опытом и знакомство с внутренней кухней IAM-систем.

Спикеры мероприятия

В числе выступающих — ключевые сотрудники Yandex Cloud, отвечающие за разработку и поддержку сервисов IAM:

Аркадий Вязников — руководитель подразделения IAM & Resource Management

Максим Попов — старший разработчик Authorization and Organization Services

Антон Дедов — архитектор функций безопасности IAM

Илья Мартынов — руководитель подразделения IAM Infrastructure

Александр Мокин — ведущий разработчик Identity Provider

Как получить доступ

Для участия необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия и дождаться подтверждения. Организаторы напоминают, что количество мест ограничено, а формат предполагает участие в тесном кругу специалистов.

IAM Meetup — это редкая возможность заглянуть внутрь архитектурных решений крупного облачного провайдера и обсудить вопросы авторизации и безопасности напрямую с теми, кто эти решения разрабатывает.

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