Yandex Cloud проводит вебинар о получении сертификации DataLens Certified Analyst

Компания Yandex Cloud организует специализированный вебинар для аналитиков данных и BI-специалистов, посвящённый программе сертификации DataLens Certified Analyst. Мероприятие состоится 5 августа в 14:00 по московскому времени в онлайн-формате.

Содержание и структура вебинара

Образовательная программа охватывает ключевые аспекты работы с платформой DataLens и процедуру сертификации специалистов. Участники получат комплексную информацию о возможностях инструмента визуализации и анализа данных, узнают о преимуществах получения официального статуса сертифицированного аналитика.

Эксперты Yandex Cloud подробно разберут структуру сертификационного экзамена, объяснят критерии оценки и поделятся практическими рекомендациями по эффективной подготовке. Программа включает интерактивную сессию вопросов и ответов, где участники смогут получить персональные консультации от специалистов компании.

Ключевые темы мероприятия

Вебинар структурирован по нескольким основным направлениям:

Функциональные возможности DataLens как платформы для визуализации данных.

Практические преимущества сертификации для карьерного развития.

Детальный обзор экзаменационного процесса и требований.

Стратегии подготовки и методические рекомендации.

Разбор типичных задач и ситуаций на экзамене.

Целевая аудитория

Мероприятие ориентировано на широкий круг специалистов, работающих с данными. В первую очередь это аналитики данных, которые используют инструменты визуализации в повседневной работе, и BI-специалисты, занимающиеся созданием отчётности и дашбордов.

Программа также подойдёт специалистам, которые уже работают с DataLens и хотят официально подтвердить свою квалификацию. Участие в вебинаре будет полезно тем, кто планирует расширить компетенции в области анализа данных или рассматривает переход в сферу business intelligence.

Формат обучения и практические возможности

Вебинар проходит в онлайн-формате, что обеспечивает доступность для участников из разных регионов. Продолжительность мероприятия составляет несколько часов с учётом основной программы и сессии вопросов-ответов.

Все зарегистрированные участники получают существенную скидку на сертификационный экзамен — 80% от стандартной стоимости. Это значительно снижает финансовый барьер для получения официальной сертификации и делает программу доступной для более широкой аудитории специалистов.

Экспертное сопровождение

Программу ведут опытные специалисты Yandex Cloud: Алексей Салынин, эксперт по DataLens, и Екатерина Коровашко, представитель команды Yandex Cloud. Спикеры обладают глубокими знаниями платформы и практическим опытом её применения в различных проектах.

Условия участия

Мероприятие бесплатное, однако требует предварительной регистрации с подтверждением участия. Такой подход позволяет организаторам обеспечить качественное взаимодействие с аудиторией и предоставить персонализированную поддержку участникам.

Регистрация доступна на официальном сайте Yandex Cloud в разделе мероприятий. После подтверждения участники получают ссылку для подключения к онлайн-трансляции и дополнительные материалы для подготовки.

Вебинар представляет ценную возможность для специалистов по работе с данными повысить квалификацию, получить официальное признание навыков и расширить карьерные перспективы в быстро развивающейся области аналитики данных.

Дополнительные возможности профессионального развития

Специалисты, заинтересованные в углублённом изучении аналитики данных, могут рассмотреть системное обучение по профильным программам. На платформе KursHub представлен обширный каталог курсов по SQL, аналитике и анализу данных. Здесь можно найти как базовые программы для начинающих аналитиков, так и продвинутые курсы для специалистов, желающих освоить новые инструменты и методологии работы с данными. Такая подготовка станет отличным дополнением к получению сертификации DataLens и поможет сформировать комплексные компетенции в области анализа данных.