Яндекс проведёт бесплатный вебинар по внедрению AI-агентов в бизнес 29 июля

29 июля 2025 года Яндекс проведёт онлайн-вебинар, посвящённый тому, как эффективно использовать AI-агентов и языковые модели для решения реальных бизнес-задач. Участников ждут практические кейсы, опыт экспертов и разбор подхода Яндекса к созданию продуктов на базе LLM.

От теории к конкретным цифрам: зачем бизнесу AI-агенты

Автоматизация с помощью AI-агентов перестала быть экспериментом — это рабочий инструмент для роста продуктивности и снижения затрат. Но чтобы получить реальную отдачу, недостаточно просто подключить популярную языковую модель. Нужна настройка под специфику конкретного бизнеса.

На вебинаре Яндекса эксперты покажут:

как создаются LLM-продукты для профессионального использования;

какие внутренние и внешние процессы компаний можно автоматизировать через AI-агентов;

как работают флагманские решения Яндекса — Нейросаппорт и Нейроэксперт;

какие измеримые результаты дают внедрённые AI-продукты.

Дата и время: 29 июля 2025 года, 14:00 (мск)

Формат: онлайн

Участие: бесплатное по регистрации

Для кого этот вебинар станет особенно ценным

Мероприятие создано для специалистов, которые ищут реальные способы интеграции AI в рабочие процессы:

продуктовым менеджерам, ведущим цифровую трансформацию;

руководителям клиентского сервиса, которые хотят автоматизировать поддержку;

директорам по внутренним процессам и HR, создающим корпоративные базы знаний и цифровых помощников;

ИТ-специалистам и аналитикам, оценивающим возможности LLM-решений.

Приглашённые эксперты разберут весь путь интеграции — от постановки бизнес-целей до настройки работающих сценариев.

Программа: от концепции до внедрения

Вебинар охватит полный цикл работы с AI-решениями:

Ключевые темы

Методология Яндекса при разработке AI-продуктов для бизнеса.

Выбор между универсальной моделью и персонализированным агентом.

Инструменты автоматизации клиентского сервиса и внутрикорпоративных задач.

Живые кейсы «Нейросаппорта» и «Нейроэксперта» с конкретными метриками.

Как пройдёт вебинар

Онлайн-презентация с интерактивной сессией вопросов Выступления экспертов Яндекса: Антон Моисеев (Нейросаппорт), Игорь Еремеев (Нейроэксперт). Демонстрация продуктов в действии. Прямое общение с докладчиками.

Практические детали участия

Доступность: онлайн-формат для участников из любого региона.

Регистрация: обязательна для получения ссылки на трансляцию.

Стоимость: полностью бесплатно.

Бонусы: возможность задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации.

Этот вебинар — шанс заглянуть в кухню разработки AI-решений Яндекса и понять, как языковые модели превращаются из модного тренда в реальных помощников бизнеса. Регистрируйтесь и получите конкретные инструменты для внедрения. Если после вебинара вы захотите глубже изучить возможности искусственного интеллекта и получить системные знания для работы с AI-технологиями, стоит рассмотреть специализированное обучение. На странице лучших курсов по искусственному интеллекту собраны программы разного уровня — от основ машинного обучения до продвинутых техник работы с языковыми моделями.