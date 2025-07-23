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Яндекс проведёт бесплатный вебинар по внедрению AI-агентов в бизнес 29 июля

#Новости

29 июля 2025 года Яндекс проведёт онлайн-вебинар, посвящённый тому, как эффективно использовать AI-агентов и языковые модели для решения реальных бизнес-задач. Участников ждут практические кейсы, опыт экспертов и разбор подхода Яндекса к созданию продуктов на базе LLM.

От теории к конкретным цифрам: зачем бизнесу AI-агенты

Автоматизация с помощью AI-агентов перестала быть экспериментом — это рабочий инструмент для роста продуктивности и снижения затрат. Но чтобы получить реальную отдачу, недостаточно просто подключить популярную языковую модель. Нужна настройка под специфику конкретного бизнеса.

На вебинаре Яндекса эксперты покажут:

  • как создаются LLM-продукты для профессионального использования;
  • какие внутренние и внешние процессы компаний можно автоматизировать через AI-агентов;
  • как работают флагманские решения Яндекса — Нейросаппорт и Нейроэксперт;
  • какие измеримые результаты дают внедрённые AI-продукты.

Дата и время: 29 июля 2025 года, 14:00 (мск)
Формат: онлайн
Участие: бесплатное по регистрации

Для кого этот вебинар станет особенно ценным

Мероприятие создано для специалистов, которые ищут реальные способы интеграции AI в рабочие процессы:

  • продуктовым менеджерам, ведущим цифровую трансформацию;
  • руководителям клиентского сервиса, которые хотят автоматизировать поддержку;
  • директорам по внутренним процессам и HR, создающим корпоративные базы знаний и цифровых помощников;
  • ИТ-специалистам и аналитикам, оценивающим возможности LLM-решений.

Приглашённые эксперты разберут весь путь интеграции — от постановки бизнес-целей до настройки работающих сценариев.

Программа: от концепции до внедрения

Вебинар охватит полный цикл работы с AI-решениями:

Ключевые темы

  • Методология Яндекса при разработке AI-продуктов для бизнеса.
  • Выбор между универсальной моделью и персонализированным агентом.
  • Инструменты автоматизации клиентского сервиса и внутрикорпоративных задач.
  • Живые кейсы «Нейросаппорта» и «Нейроэксперта» с конкретными метриками.

Как пройдёт вебинар

  1. Онлайн-презентация с интерактивной сессией вопросов
  2. Выступления экспертов Яндекса: Антон Моисеев (Нейросаппорт), Игорь Еремеев (Нейроэксперт).
  3. Демонстрация продуктов в действии.
  4. Прямое общение с докладчиками.

Практические детали участия

  • Доступность: онлайн-формат для участников из любого региона.
  • Регистрация: обязательна для получения ссылки на трансляцию.
  • Стоимость: полностью бесплатно.
  • Бонусы: возможность задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации.

Этот вебинар — шанс заглянуть в кухню разработки AI-решений Яндекса и понять, как языковые модели превращаются из модного тренда в реальных помощников бизнеса. Регистрируйтесь и получите конкретные инструменты для внедрения. Если после вебинара вы захотите глубже изучить возможности искусственного интеллекта и получить системные знания для работы с AI-технологиями, стоит рассмотреть специализированное обучение. На странице лучших курсов по искусственному интеллекту собраны программы разного уровня — от основ машинного обучения до продвинутых техник работы с языковыми моделями.

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