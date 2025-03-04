VK запускает бесплатный курс для подкастеров: от идеи до монетизации
Компания VK анонсировала запуск образовательной программы «В следующем выпуске» — бесплатного курса для блогеров, желающих освоить создание и монетизацию подкастов. Старт курса назначен на 20 марта.
Погружение в мир подкастинга: что ждет участников
Курс охватывает пять ключевых тематических блоков:
- Специфика и преимущества подкастов
- Форматы и жанры
- Концепция и сценарий выпуска и сезона
- Продюсирование и технические аспекты
- Продвижение и монетизация
Программа подходит как новичкам, только начинающим свой путь в подкастинге, так и опытным авторам, стремящимся улучшить существующие навыки.
От идеи до прибыли: практические навыки
Участники научатся:
- Разрабатывать уникальные концепции и сценарии подкастов
- Записывать и редактировать аудиоматериалы
- Применять эффективные стратегии привлечения аудитории
- Зарабатывать на своих проектах через рекламу и спонсорство
Эксперты о значимости подкастинга в современных медиа
Вероника Демина, главный редактор подкастов и аудиокниг «VK Музыки», отмечает:
«Рынок подкастинга постоянно растёт. Мы стремимся к тому, чтобы авторы „ВКонтакте» могли присоединиться к трендовому формату и эффективно использовать этот инструмент для продвижения своих сообществ».
По мнению Лизы Лазерсон, журналиста и автора одноимённого подкаста, «подкасты позволяют глубже взаимодействовать с аудиторией, создавая более личный и доверительный формат общения».
Новые карьерные возможности для авторов контента
Освоение подкастинга может стать не только дополнительным источником дохода, но и открыть новые профессиональные горизонты в области аудиопроизводства, маркетинга и создания контента.
Освоение подкастинга может стать не только дополнительным источником дохода, но и открыть новые профессиональные горизонты в области аудиопроизводства, маркетинга и создания контента. Если вы хотите расширить свои навыки в блогинге и контент-маркетинге, обратите внимание на подборку лучших курсов для блогеров, которая поможет освоить смежные направления и создать комплексную стратегию развития вашего медиа-присутствия.