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VK запускает бесплатный курс для подкастеров: от идеи до монетизации

Компания VK анонсировала запуск образовательной программы «В следующем выпуске» — бесплатного курса для блогеров, желающих освоить создание и монетизацию подкастов. Старт курса назначен на 20 марта.

подкаст

Погружение в мир подкастинга: что ждет участников

Курс охватывает пять ключевых тематических блоков:

  • Специфика и преимущества подкастов
  • Форматы и жанры
  • Концепция и сценарий выпуска и сезона
  • Продюсирование и технические аспекты
  • Продвижение и монетизация

Программа подходит как новичкам, только начинающим свой путь в подкастинге, так и опытным авторам, стремящимся улучшить существующие навыки.

От идеи до прибыли: практические навыки

Участники научатся:

  • Разрабатывать уникальные концепции и сценарии подкастов
  • Записывать и редактировать аудиоматериалы
  • Применять эффективные стратегии привлечения аудитории
  • Зарабатывать на своих проектах через рекламу и спонсорство

Эксперты о значимости подкастинга в современных медиа

Вероника Демина, главный редактор подкастов и аудиокниг «VK Музыки», отмечает:

«Рынок подкастинга постоянно растёт. Мы стремимся к тому, чтобы авторы „ВКонтакте» могли присоединиться к трендовому формату и эффективно использовать этот инструмент для продвижения своих сообществ».

По мнению Лизы Лазерсон, журналиста и автора одноимённого подкаста, «подкасты позволяют глубже взаимодействовать с аудиторией, создавая более личный и доверительный формат общения».

Новые карьерные возможности для авторов контента

Освоение подкастинга может стать не только дополнительным источником дохода, но и открыть новые профессиональные горизонты в области аудиопроизводства, маркетинга и создания контента.

Освоение подкастинга может стать не только дополнительным источником дохода, но и открыть новые профессиональные горизонты в области аудиопроизводства, маркетинга и создания контента. Если вы хотите расширить свои навыки в блогинге и контент-маркетинге, обратите внимание на подборку лучших курсов для блогеров, которая поможет освоить смежные направления и создать комплексную стратегию развития вашего медиа-присутствия.

Дата: 4 марта 2025
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