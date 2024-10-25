VK запустила ИИ для создания рекламы

VK интегрировала генеративный искусственный интеллект в рекламный кабинет. С 24 октября 2024 года бизнес может автоматически создавать тексты объявлений и адаптировать изображения под разные форматы. Разберем, какие возможности открывает новый инструмент.

Что умеет ИИ в рекламном кабинете

Генерирует три варианта текста для каждого баннера на основе УТП

Адаптирует объявления под разные площадки и аудитории

Автоматически подстраивает изображения под нужные форматы

Увеличивает охват целевой аудитории до 50% (по данным CNews)

Пользователи могут выбирать готовые варианты или редактировать их под свои задачи. Это упрощает работу как новичкам, так и опытным рекламщикам.

Как начать использовать инструмент

Бета-версия доступна в рекламном кабинете VK для:

Создания рекламных кампаний

Продвижения сообществ

Чтобы подключить функцию, достаточно зайти в личный кабинет VK Рекламы.

Мнение экспертов и перспективы

«Инструмент поможет малому бизнесу эффективно адаптировать рекламные материалы под разные площадки и максимально охватить аудиторию», — комментирует Яков Стинский, директор по продукту VK Реклама.

Эксперты отмечают, что нововведение:

Делает продвижение доступнее для новых пользователей

Снижает зависимость от копирайтеров и маркетологов

Расширяет рекламные возможности платформы (Lenta.ru, AdIndex)

Что это значит для маркетологов

Интеграция ИИ в рекламные инструменты меняет подход к digital-маркетингу. Специалистам важно научиться эффективно использовать новые технологии в работе.

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