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VK запустила ИИ для создания рекламы

VK интегрировала генеративный искусственный интеллект в рекламный кабинет. С 24 октября 2024 года бизнес может автоматически создавать тексты объявлений и адаптировать изображения под разные форматы. Разберем, какие возможности открывает новый инструмент.

работа с компьютером

Что умеет ИИ в рекламном кабинете

  • Генерирует три варианта текста для каждого баннера на основе УТП
  • Адаптирует объявления под разные площадки и аудитории
  • Автоматически подстраивает изображения под нужные форматы
  • Увеличивает охват целевой аудитории до 50% (по данным CNews)

Пользователи могут выбирать готовые варианты или редактировать их под свои задачи. Это упрощает работу как новичкам, так и опытным рекламщикам.

Как начать использовать инструмент

Бета-версия доступна в рекламном кабинете VK для:

  • Создания рекламных кампаний
  • Продвижения сообществ
  • Чтобы подключить функцию, достаточно зайти в личный кабинет VK Рекламы.

Мнение экспертов и перспективы

«Инструмент поможет малому бизнесу эффективно адаптировать рекламные материалы под разные площадки и максимально охватить аудиторию», — комментирует Яков Стинский, директор по продукту VK Реклама.

Эксперты отмечают, что нововведение:

  • Делает продвижение доступнее для новых пользователей
  • Снижает зависимость от копирайтеров и маркетологов
  • Расширяет рекламные возможности платформы (Lenta.ru, AdIndex)

Что это значит для маркетологов

Интеграция ИИ в рекламные инструменты меняет подход к digital-маркетингу. Специалистам важно научиться эффективно использовать новые технологии в работе.
Если вы только начинаете осваивать таргетированную рекламу или хотите углубить свои знания, посмотрите подборку курсов по таргету. Там вы найдете программы разного уровня сложности, включая обучение работе с новыми ИИ-инструментами VK Рекламы.

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Дата: 25 октября 2024
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