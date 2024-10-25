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VK запустила ИИ для создания рекламы
VK интегрировала генеративный искусственный интеллект в рекламный кабинет. С 24 октября 2024 года бизнес может автоматически создавать тексты объявлений и адаптировать изображения под разные форматы. Разберем, какие возможности открывает новый инструмент.
Что умеет ИИ в рекламном кабинете
- Генерирует три варианта текста для каждого баннера на основе УТП
- Адаптирует объявления под разные площадки и аудитории
- Автоматически подстраивает изображения под нужные форматы
- Увеличивает охват целевой аудитории до 50% (по данным CNews)
Пользователи могут выбирать готовые варианты или редактировать их под свои задачи. Это упрощает работу как новичкам, так и опытным рекламщикам.
Как начать использовать инструмент
Бета-версия доступна в рекламном кабинете VK для:
- Создания рекламных кампаний
- Продвижения сообществ
- Чтобы подключить функцию, достаточно зайти в личный кабинет VK Рекламы.
Мнение экспертов и перспективы
«Инструмент поможет малому бизнесу эффективно адаптировать рекламные материалы под разные площадки и максимально охватить аудиторию», — комментирует Яков Стинский, директор по продукту VK Реклама.
Эксперты отмечают, что нововведение:
- Делает продвижение доступнее для новых пользователей
- Снижает зависимость от копирайтеров и маркетологов
- Расширяет рекламные возможности платформы (Lenta.ru, AdIndex)
Что это значит для маркетологов
Интеграция ИИ в рекламные инструменты меняет подход к digital-маркетингу. Специалистам важно научиться эффективно использовать новые технологии в работе.
Если вы только начинаете осваивать таргетированную рекламу или хотите углубить свои знания, посмотрите подборку курсов по таргету. Там вы найдете программы разного уровня сложности, включая обучение работе с новыми ИИ-инструментами VK Рекламы.
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