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VK запустит “Карьерный Хаб“ совместно с Superjob
VK представит собственную платформу для поиска работы Карьерный Хаб. Проект реализуется совместно с Superjob, чьи вакансии будут доступны на новом сервисе. При этом объявления, размещенные напрямую в Карьерном Хабе, получат приоритет в поисковой выдаче.
Интеграция с экосистемой VK
Сервис интегрируется с другими продуктами VK: ВКонтакте и VK Messenger. Это открывает пользователям доступ к новым возможностям. Мгновенный обмен сообщениями с работодателями через VK Messenger. Автоматические уведомления о новых вакансиях и откликах прямо в привычных приложениях. Персонализированные рекомендации вакансий на основе данных профиля, активности и интересов в VK.
Такой подход делает поиск работы быстрее и удобнее, что особенно важно для активной аудитории платформы, насчитывающей более 70 миллионов пользователей в месяц.
Что предлагает новая платформа
Функционал Карьерного Хаба включает создание и редактирование резюме с подсказками по его оптимизации. Персонализированные рекомендации вакансий на основе данных профиля и интересов. Инструменты для работодателей по поиску и отбору кандидатов, включая фильтры и аналитику.
Главное преимущество платформы заключается в её связи с экосистемой VK. Это упрощает взаимодействие как для соискателей, так и для работодателей, объединяя поиск работы и повседневные коммуникации в одном пространстве.
Как изменится рынок онлайн-рекрутинга
Появление нового игрока усиливает конкуренцию на российском рынке, где сейчас лидирует HeadHunter с долей около 70 процентов по данным Data Insight за 2023 год. Оставшиеся 30 процентов делят между собой Superjob, Зарплата.ру и локальные платформы.
Партнёрство Superjob с VK даёт новому проекту весомое преимущество. Широкая аудитория, молодёжный сегмент и интеграция с популярными сервисами обеспечивают ему успешный старт.
Прогнозы экспертов
Леонид Делицын, аналитик компании Финам, отмечает, что интеграция с экосистемой VK может привлечь значительное количество пользователей, особенно среди молодёжи, активно использующей соцсети. Однако для завоевания рынка новому игроку потребуется время и ресурсы, поскольку позиции HeadHunter остаются очень сильными.
Почему это важно для вас
Карьерный Хаб особенно актуален для специалистов 18–40 лет, которые рассматривают смену профессии или ищут карьерные возможности. Удобство интеграции с экосистемой VK и персонализированный подход делают платформу незаменимым инструментом для профессионального роста.
Дополнительные возможности включают автоматические подсказки для улучшения резюме. Тесты на проверку навыков с добавлением результатов в профиль. Доступ к образовательным программам для повышения квалификации.
Появление нового сервиса — отличный повод задуматься о карьере в HR и рекрутинге. Если вас интересует эта сфера, изучите подборку курсов по специальности «менеджер по подбору персонала». Здесь вы найдете программы разного уровня: от базовых курсов для новичков до продвинутых материалов для практикующих рекрутеров, желающих освоить новые инструменты поиска персонала.
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