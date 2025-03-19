VR-очки вместо учебников: как МГИМО повысил успеваемость студентов на 40%

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно с командой VR Supersonic, резидентом «Сколково», внедрил в образовательный процесс технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности для изучения иностранных языков.

От эксперимента к впечатляющим результатам

Пилотный проект, запущенный в 2022 году, продлился 2,5 месяца и охватил 250 студентов четырех факультетов МГИМО-Одинцово. Результаты говорят сами за себя:

Доля неуспевающих студентов снизилась более чем на 40% — с 21% до 12%

Средний рейтинговый балл вырос с 65 до 75 баллов к 2024 году

Значительно сократилось число пересдач

Повысилась посещаемость занятий

Как работает виртуальное обучение языкам

В рамках проекта студенты используют VR-очки для погружения в языковую среду, где взаимодействуют с виртуальными носителями языка. Они проговаривают варианты ответов и отрабатывают лингвистические конструкции в реалистичных сценариях.

Ключевая особенность проекта — активное участие преподавателей в создании контента. Они самостоятельно разрабатывают сценарии на платформе VR Supersonic, адаптируя их под образовательные задачи и потребности конкретных групп студентов.

Перспективы развития технологии

МГИМО и VR Supersonic не останавливаются на достигнутом и планируют дальнейшее расширение проекта:

Включение новых иностранных языков в программу

Увеличение числа факультетов и направлений подготовки

Внедрение VR-технологий в обучение навыкам ведения переговоров и другим профильным дисциплинам

«Преподаватели освоили передовые методы обучения, научились писать сценарии для VR-платформы, применять аналитику данных в образовательном процессе и использовать современные инструменты контроля знаний», — отмечает директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская.

По мнению экспертов, использование виртуальной реальности и искусственного интеллекта в обучении не только повышает мотивацию студентов, но и существенно улучшает качество образования благодаря интерактивности и персонализации учебного процесса.

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