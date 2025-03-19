VR-очки вместо учебников: как МГИМО повысил успеваемость студентов на 40%
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно с командой VR Supersonic, резидентом «Сколково», внедрил в образовательный процесс технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности для изучения иностранных языков.
От эксперимента к впечатляющим результатам
Пилотный проект, запущенный в 2022 году, продлился 2,5 месяца и охватил 250 студентов четырех факультетов МГИМО-Одинцово. Результаты говорят сами за себя:
- Доля неуспевающих студентов снизилась более чем на 40% — с 21% до 12%
- Средний рейтинговый балл вырос с 65 до 75 баллов к 2024 году
- Значительно сократилось число пересдач
- Повысилась посещаемость занятий
Как работает виртуальное обучение языкам
В рамках проекта студенты используют VR-очки для погружения в языковую среду, где взаимодействуют с виртуальными носителями языка. Они проговаривают варианты ответов и отрабатывают лингвистические конструкции в реалистичных сценариях.
Ключевая особенность проекта — активное участие преподавателей в создании контента. Они самостоятельно разрабатывают сценарии на платформе VR Supersonic, адаптируя их под образовательные задачи и потребности конкретных групп студентов.
Перспективы развития технологии
МГИМО и VR Supersonic не останавливаются на достигнутом и планируют дальнейшее расширение проекта:
- Включение новых иностранных языков в программу
- Увеличение числа факультетов и направлений подготовки
- Внедрение VR-технологий в обучение навыкам ведения переговоров и другим профильным дисциплинам
«Преподаватели освоили передовые методы обучения, научились писать сценарии для VR-платформы, применять аналитику данных в образовательном процессе и использовать современные инструменты контроля знаний», — отмечает директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская.
По мнению экспертов, использование виртуальной реальности и искусственного интеллекта в обучении не только повышает мотивацию студентов, но и существенно улучшает качество образования благодаря интерактивности и персонализации учебного процесса.
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