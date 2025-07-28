30+ практических кейсов CRM-маркетинга: от роста ROMI на 540% до 13 000 новых клиентов через бота

С 22 по 23 августа 2025 года Рязань превратится в эпицентр CRM-индустрии. Здесь соберутся профессионалы из агентств, крупных брендов, платформ рассылок и лояльности, digital-команд и CRM-аналитики на конференции WE ARE CRM 2025.

Никаких костюмов и формальностей — только живое общение, реальные кейсы и стратегии, которые приносят результат. Можете приехать лично или подключиться онлайн — формат гибридный.

В программе: свыше 30 докладов и воркшопов, экспо-зона, вечерние активности и множество возможностей для нетворкинга.

Что, где, когда и за сколько

Даты: 22–23 августа 2025 года.

Место: Рязань, гостиница «АМАКС Конгресс-отель».

Участников: более 300 человек.

Формат: очное и онлайн участие.

Стоимость билетов:

Онлайн — от 8 400 до 16 400 ₽.

Очное участие — от 10 400 до 18 400 ₽.

Премиум и VIP-программы — до 75 000 ₽.

Что получите: живые кейсы от бизнеса, разбор актуальных трендов, практические CRM-инструменты, after-party и выступления действующих специалистов.

Регистрация идёт на официальном сайте конференции.

Кейсы, которые заставят пересмотреть стратегию

Организаторы собрали истории, охватывающие весь спектр CRM — от базовых рассылок до внедрения CDP и retention-стратегий. Вот что обсудят:

Цифры, которые впечатляют:

Производитель бытовой техники увеличил ROMI на 540%, просто отменив бонусную систему.

Локальный ритейлер за 3 месяца запустил Telegram-бот и привлёк 13 000 новых пользователей.

Нестандартные решения:

Как аптечный маркетплейс использует геймификацию для роста среднего чека.

Как НКО собрал базу доноров через email-онбординг.

Как автокомпания анализирует заказы, чтобы увеличить повторные покупки.

Проверенные механики:

Переработка брошенной корзины от крупнейшего онлайн-ритейлера.

Автоматизация email-рассылок в сложном B2B-цикле.

Нестандартные механики удержания в игровой индустрии.

Каждое выступление — это честный рассказ о реальном опыте, включая ошибки и неожиданные решения.

Что говорят те, кто уже был

Участники прошлых мероприятий единодушны: главная ценность — сочетание полезной информации и непринуждённой атмосферы.

Организаторы обещают: никаких скучных теоретических презентаций. Только практика, реальные цифры и истории, которые нельзя придумать.

Для CRM-специалистов это шанс не просто получить знания, а найти партнёров, работодателей, заказчиков и единомышленников.

Зачем идти тем, кто меняет профессию

Присматриваетесь к CRM или digital-маркетингу? Конференция — идеальная точка входа в профессию:

Увидите реальность: какие задачи решают специалисты ежедневно, какие инструменты используют, с какими вызовами сталкиваются.

Поймёте требования рынка: от базового email-маркетинга до работы с CDP и сложной сегментацией — узнаете, какие навыки нужны прямо сейчас.

Получите ориентиры: после общения с практиками проще выбрать курсы и направление обучения.

Событие отлично дополняет образовательный путь и помогает быстрее пройти дорогу от новичка до уверенного CRM-профессионала.

Если после конференции захотите углубить знания или систематизировать полученную информацию, стоит рассмотреть специализированное обучение. На странице курсов по CRM-маркетингу собраны программы разного уровня — от базовых основ email-маркетинга до продвинутых техник работы с CDP и аналитикой. Выбирайте направление, которое больше всего заинтересовало на мероприятии.

Не упустите шанс войти в сообщество

WE ARE CRM 2025 — это больше конференции. Это сообщество, где делятся реальным опытом, находят партнёров и заряжаются профессиональной энергией.

CRM-мир меняется каждый день. Чтобы оставаться в курсе трендов и быть на шаг впереди, нужно быть частью этого движения. Если работаете в маркетинге или только планируете войти в сферу — это ваша возможность.