30+ практических кейсов CRM-маркетинга: от роста ROMI на 540% до 13 000 новых клиентов через бота
С 22 по 23 августа 2025 года Рязань превратится в эпицентр CRM-индустрии. Здесь соберутся профессионалы из агентств, крупных брендов, платформ рассылок и лояльности, digital-команд и CRM-аналитики на конференции WE ARE CRM 2025.
Никаких костюмов и формальностей — только живое общение, реальные кейсы и стратегии, которые приносят результат. Можете приехать лично или подключиться онлайн — формат гибридный.
В программе: свыше 30 докладов и воркшопов, экспо-зона, вечерние активности и множество возможностей для нетворкинга.
Что, где, когда и за сколько
- Даты: 22–23 августа 2025 года.
- Место: Рязань, гостиница «АМАКС Конгресс-отель».
- Участников: более 300 человек.
- Формат: очное и онлайн участие.
Стоимость билетов:
- Онлайн — от 8 400 до 16 400 ₽.
- Очное участие — от 10 400 до 18 400 ₽.
- Премиум и VIP-программы — до 75 000 ₽.
Что получите: живые кейсы от бизнеса, разбор актуальных трендов, практические CRM-инструменты, after-party и выступления действующих специалистов.
Регистрация идёт на официальном сайте конференции.
Кейсы, которые заставят пересмотреть стратегию
Организаторы собрали истории, охватывающие весь спектр CRM — от базовых рассылок до внедрения CDP и retention-стратегий. Вот что обсудят:
Цифры, которые впечатляют:
- Производитель бытовой техники увеличил ROMI на 540%, просто отменив бонусную систему.
- Локальный ритейлер за 3 месяца запустил Telegram-бот и привлёк 13 000 новых пользователей.
Нестандартные решения:
- Как аптечный маркетплейс использует геймификацию для роста среднего чека.
- Как НКО собрал базу доноров через email-онбординг.
- Как автокомпания анализирует заказы, чтобы увеличить повторные покупки.
Проверенные механики:
- Переработка брошенной корзины от крупнейшего онлайн-ритейлера.
- Автоматизация email-рассылок в сложном B2B-цикле.
- Нестандартные механики удержания в игровой индустрии.
Каждое выступление — это честный рассказ о реальном опыте, включая ошибки и неожиданные решения.
Что говорят те, кто уже был
Участники прошлых мероприятий единодушны: главная ценность — сочетание полезной информации и непринуждённой атмосферы.
Организаторы обещают: никаких скучных теоретических презентаций. Только практика, реальные цифры и истории, которые нельзя придумать.
Для CRM-специалистов это шанс не просто получить знания, а найти партнёров, работодателей, заказчиков и единомышленников.
Зачем идти тем, кто меняет профессию
Присматриваетесь к CRM или digital-маркетингу? Конференция — идеальная точка входа в профессию:
Увидите реальность: какие задачи решают специалисты ежедневно, какие инструменты используют, с какими вызовами сталкиваются.
Поймёте требования рынка: от базового email-маркетинга до работы с CDP и сложной сегментацией — узнаете, какие навыки нужны прямо сейчас.
Получите ориентиры: после общения с практиками проще выбрать курсы и направление обучения.
Событие отлично дополняет образовательный путь и помогает быстрее пройти дорогу от новичка до уверенного CRM-профессионала.
Если после конференции захотите углубить знания или систематизировать полученную информацию, стоит рассмотреть специализированное обучение. На странице курсов по CRM-маркетингу собраны программы разного уровня — от базовых основ email-маркетинга до продвинутых техник работы с CDP и аналитикой. Выбирайте направление, которое больше всего заинтересовало на мероприятии.
Не упустите шанс войти в сообщество
WE ARE CRM 2025 — это больше конференции. Это сообщество, где делятся реальным опытом, находят партнёров и заряжаются профессиональной энергией.
CRM-мир меняется каждый день. Чтобы оставаться в курсе трендов и быть на шаг впереди, нужно быть частью этого движения. Если работаете в маркетинге или только планируете войти в сферу — это ваша возможность.
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