WriteConf 2025 — конференция о тексте в IT: от гайдов до искусственного интеллекта
25 августа в Москве пройдёт WriteConf — профессиональная конференция, посвящённая созданию и развитию IT-контента. Мероприятие соберёт в одном пространстве технических писателей, UX-редакторов, SMM-специалистов, продуктовых менеджеров и всех, кто работает со словом в цифровой среде. Площадкой для встречи станет отель Radisson Blu Belorusskaya, а программа обещает быть насыщенной и актуальной.
Тематика и структура конференции
WriteConf продлится один день и будет разделена на три параллельных потока: внутренние тексты, внешние тексты и междисциплинарные подходы. Каждый доклад рассчитан на 45 минут, а завершится мероприятие неформальной вечерней встречей — AfterParty.
Внутри каждого направления запланированы выступления по наиболее насущным вопросам профессии — от документации и tone of voice до генеративного ИИ и построения личного бренда через тексты.
Программа направления “Внутренние тексты” включает:
- создание и оформление регламентов и гайдов,
- формирование и редизайн tone of voice,
- принципы UX-копирайтинга и взаимодействие с интерфейсами,
- роль редактора в технической команде,
- использование AI в производстве документации,
- управление знаниями и организация внутренних баз.
В рамках направления “Внешние тексты” будут обсуждаться:
- концепция Docs as Code,
- B2B-сторителлинг и тексты для бизнеса,
- внедрение AI в маркетинговые процессы,
- доверие к бренду и развитие личного образа через контент,
- локализация интерфейсов,
- успешные кейсы SMM-стратегий.
Спикеры и темы выступлений
Среди спикеров заявлены представители крупных российских IT-компаний, агентств и стартапов. Они поделятся реальными кейсами и решениями, с которыми сталкиваются ежедневно:
- Евгения Береснева (X5 Tech) — о спорах в редактуре, которые только мешают работе;
- Полина Тодорова (ВТБ) — о том, как редизайн tone of voice может изменить командные процессы;
- Екатерина Павлова (Gramax) — проведёт мастер-класс по промпт-инженерии для редакторов;
- Яков Иванов (Advertalyze) — расскажет о гиперсегментации в digital-рекламе;
- Елизавета Смоленкова (Adgasm.io) — поделится опытом построения живой базы знаний;
- Екатерина Каляева (Cloud.ru) — представит доклад о документации для ИИ-сервисов;
- Галина Юсупова (Flowwow) — объяснит, как выстроить совместную работу дизайнера и копирайтера;
- Анна Гончар (Т-Банк) — раскроет нюансы написания англоязычных текстов для интерфейсов.
Полный список спикеров ещё формируется, а приём заявок на участие в программе остаётся открытым.
Формат и условия участия
WriteConf предусмотрел несколько форматов участия: онлайн, офлайн и гибридный. Участники могут выбрать подходящий вариант в зависимости от целей, географии и графика.
Форматы билетов:
- Онлайн-доступ: трансляция всех лекций и записи — 11 000 ₽;
- Офлайн-билет: очное присутствие, доступ к трансляции, записи, нетворкинг и AfterParty — 16 000 ₽;
- Апгрейд с онлайн до офлайн — 5 000 ₽.
Конференция подойдёт:
- новичкам в профессии, желающим систематизировать знания;
- опытным авторам, которые хотят быть в курсе технологических изменений;
- редакторам, работающим с технической или UX-документацией;
- маркетологам и контент-менеджерам, вовлечённым в цифровые проекты.
Где и как проходит
WriteConf состоится в Radisson Blu Belorusskaya Hotel по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 26А. Для участников предусмотрены комфортные залы, зона регистрации, кофе-брейки и пространство для общения.
Организаторы обещают качественный звук, удобную навигацию между потоками и техническую поддержку онлайн-участникам. Все материалы останутся в доступе и после мероприятия.
Если вы хотите глубже разобраться в контент-маркетинге, научиться работать с tone of voice, разрабатывать контент-стратегии или писать тексты под разные каналы, обратите внимание на подборку онлайн-курсов по контент-маркетингу. Здесь собраны актуальные образовательные программы от ведущих платформ, которые помогут системно освоить профессию или прокачать конкретные навыки.
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