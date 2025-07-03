WriteConf 2025 — конференция о тексте в IT: от гайдов до искусственного интеллекта

25 августа в Москве пройдёт WriteConf — профессиональная конференция, посвящённая созданию и развитию IT-контента. Мероприятие соберёт в одном пространстве технических писателей, UX-редакторов, SMM-специалистов, продуктовых менеджеров и всех, кто работает со словом в цифровой среде. Площадкой для встречи станет отель Radisson Blu Belorusskaya, а программа обещает быть насыщенной и актуальной.

Тематика и структура конференции

WriteConf продлится один день и будет разделена на три параллельных потока: внутренние тексты, внешние тексты и междисциплинарные подходы. Каждый доклад рассчитан на 45 минут, а завершится мероприятие неформальной вечерней встречей — AfterParty.

Внутри каждого направления запланированы выступления по наиболее насущным вопросам профессии — от документации и tone of voice до генеративного ИИ и построения личного бренда через тексты.

Программа направления “Внутренние тексты” включает:

создание и оформление регламентов и гайдов,

формирование и редизайн tone of voice,

принципы UX-копирайтинга и взаимодействие с интерфейсами,

роль редактора в технической команде,

использование AI в производстве документации,

управление знаниями и организация внутренних баз.

В рамках направления “Внешние тексты” будут обсуждаться:

концепция Docs as Code,

B2B-сторителлинг и тексты для бизнеса,

внедрение AI в маркетинговые процессы,

доверие к бренду и развитие личного образа через контент,

локализация интерфейсов,

успешные кейсы SMM-стратегий.

Спикеры и темы выступлений

Среди спикеров заявлены представители крупных российских IT-компаний, агентств и стартапов. Они поделятся реальными кейсами и решениями, с которыми сталкиваются ежедневно:

Евгения Береснева (X5 Tech) — о спорах в редактуре, которые только мешают работе;

Полина Тодорова (ВТБ) — о том, как редизайн tone of voice может изменить командные процессы;

Екатерина Павлова (Gramax) — проведёт мастер-класс по промпт-инженерии для редакторов;

Яков Иванов (Advertalyze) — расскажет о гиперсегментации в digital-рекламе;

Елизавета Смоленкова (Adgasm.io) — поделится опытом построения живой базы знаний;

Екатерина Каляева (Cloud.ru) — представит доклад о документации для ИИ-сервисов;

Галина Юсупова (Flowwow) — объяснит, как выстроить совместную работу дизайнера и копирайтера;

Анна Гончар (Т-Банк) — раскроет нюансы написания англоязычных текстов для интерфейсов.

Полный список спикеров ещё формируется, а приём заявок на участие в программе остаётся открытым.

Формат и условия участия

WriteConf предусмотрел несколько форматов участия: онлайн, офлайн и гибридный. Участники могут выбрать подходящий вариант в зависимости от целей, географии и графика.

Форматы билетов:

Онлайн-доступ: трансляция всех лекций и записи — 11 000 ₽;

Офлайн-билет: очное присутствие, доступ к трансляции, записи, нетворкинг и AfterParty — 16 000 ₽;

Апгрейд с онлайн до офлайн — 5 000 ₽.

Конференция подойдёт:

новичкам в профессии, желающим систематизировать знания;

опытным авторам, которые хотят быть в курсе технологических изменений;

редакторам, работающим с технической или UX-документацией;

маркетологам и контент-менеджерам, вовлечённым в цифровые проекты.

Где и как проходит

WriteConf состоится в Radisson Blu Belorusskaya Hotel по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 26А. Для участников предусмотрены комфортные залы, зона регистрации, кофе-брейки и пространство для общения.

Организаторы обещают качественный звук, удобную навигацию между потоками и техническую поддержку онлайн-участникам. Все материалы останутся в доступе и после мероприятия.

Если вы хотите глубже разобраться в контент-маркетинге, научиться работать с tone of voice, разрабатывать контент-стратегии или писать тексты под разные каналы, обратите внимание на подборку онлайн-курсов по контент-маркетингу. Здесь собраны актуальные образовательные программы от ведущих платформ, которые помогут системно освоить профессию или прокачать конкретные навыки.