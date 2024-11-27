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Яндекс 360 проведет первую бизнес-конференцию Connect в декабре

11 декабря 2024 года состоится первая конференция Яндекс 360 для бизнеса — Connect. Мероприятие будет посвящено IT-решениям для совместной работы и управления проектами. Участники смогут присоединиться как очно в Центре событий РБК в Москве, так и онлайн. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

конференция

Что ждет участников конференции

На Connect выступят представители Яндекса, Lamoda и «Лемана Про». В программе:

  • Презентация новых решений Яндекс 360 для корпоративного сектора
  • Кейсы по внедрению облачных технологий от лидеров рынка
  • Обзор трендов развития облачных сервисов
  • Особенности обеспечения безопасности корпоративных данных
  • Выступление специального гостя о мотивации и развитии сотрудников

Мнения экспертов о значимости Connect

«Конференция позволит узнать о новейших решениях в области совместной работы и управления проектами, что поможет повысить эффективность наших бизнес-процессов», — комментирует Алексей Иванов, директор по информационным технологиям «Лемана Про».

Мария Смирнова, руководитель отдела инноваций Lamoda, подчеркивает ценность нетворкинга: «Обмен опытом с коллегами из разных отраслей станет ценным вкладом в развитие нашей компании и внедрение передовых технологий».

Для кого будет полезна конференция

Connect будет интересна:

  • IT-директорам и руководителям проектов
  • Специалистам по цифровой трансформации
  • Профессионалам, планирующим развитие в сфере IT-решений для бизнеса
  • Всем, кто интересуется современными инструментами совместной работы

Чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Яндекс 360 для бизнеса.

Для тех, кто хочет углубить свои знания в управлении командами и проектами после конференции, доступны образовательные программы от ведущих экспертов рынка. Они помогут систематизировать полученные на Connect знания и развить практические навыки управления.

Дата: 27 ноября 2024
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