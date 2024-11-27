HR-специалисты в 2024 году сталкиваются с новыми вызовами: адаптация сотрудников и снижение текучести становятся приоритетными задачами.
Яндекс 360 проведет первую бизнес-конференцию Connect в декабре
11 декабря 2024 года состоится первая конференция Яндекс 360 для бизнеса — Connect. Мероприятие будет посвящено IT-решениям для совместной работы и управления проектами. Участники смогут присоединиться как очно в Центре событий РБК в Москве, так и онлайн. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Что ждет участников конференции
На Connect выступят представители Яндекса, Lamoda и «Лемана Про». В программе:
- Презентация новых решений Яндекс 360 для корпоративного сектора
- Кейсы по внедрению облачных технологий от лидеров рынка
- Обзор трендов развития облачных сервисов
- Особенности обеспечения безопасности корпоративных данных
- Выступление специального гостя о мотивации и развитии сотрудников
Мнения экспертов о значимости Connect
«Конференция позволит узнать о новейших решениях в области совместной работы и управления проектами, что поможет повысить эффективность наших бизнес-процессов», — комментирует Алексей Иванов, директор по информационным технологиям «Лемана Про».
Мария Смирнова, руководитель отдела инноваций Lamoda, подчеркивает ценность нетворкинга: «Обмен опытом с коллегами из разных отраслей станет ценным вкладом в развитие нашей компании и внедрение передовых технологий».
Для кого будет полезна конференция
Connect будет интересна:
- IT-директорам и руководителям проектов
- Специалистам по цифровой трансформации
- Профессионалам, планирующим развитие в сфере IT-решений для бизнеса
- Всем, кто интересуется современными инструментами совместной работы
Чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Яндекс 360 для бизнеса.
Для тех, кто хочет углубить свои знания в управлении командами и проектами после конференции, доступны образовательные программы от ведущих экспертов рынка. Они помогут систематизировать полученные на Connect знания и развить практические навыки управления.
Готовьтесь к большим изменениям этой осенью! Apple заключает партнерство с Google Gemini и готовится к запуску Apple Intelligence. Больше возможностей и функционала ИИ на ваших устройствах!
Коротко расскажем о последних изменениях на нашем Агрегаторе: что сделали, что будем делать в ближайшее время.
SuperJob провел исследование рынка труда и выяснил, как различаются зарплаты UI/UX-дизайнеров в разных городах России. От опыта работы до набора навыков — все факторы, влияющие на доход специалистов, раскрыты.
Большинство работающих россиян рассчитывают на рост доходов в следующем году. Узнайте, какие ожидания у сотрудников, какие тренды будут влиять на рынок труда и как работодателям учесть новые запросы.
Не пропустите новейшее обновление от Figma! Совершенный дизайн интерфейса, революционные ИИ-инструменты и новаторский инструмент для презентаций Figma Slides.
Свежие исследования показывают: более половины россиян планируют искать дополнительный заработок в удаленном формате.
Похвала от руководства стала ключевым фактором для мотивации 40% россиян, как показал опрос Superjob. Недостаток признания может снизить производительность и повысить текучесть кадров.
Midjourney запустила веб-редактор с функциями inpainting и outpainting, позволяя редактировать изображения в одном интерфейсе. Новинка упрощает процесс создания контента и синхронизируется с Discord.