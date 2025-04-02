Яндекс и МФТИ запускают онлайн-магистратуру для продакт-менеджеров
Новая программа готовит специалистов по продуктовому управлению с дипломом государственного образца.
Яндекс совместно с Московским физико-техническим институтом объявили о запуске онлайн-магистратуры «Управление IT-продуктами». Программа стартует в сентябре 2025 года и нацелена на подготовку продакт-менеджеров, способных эффективно руководить цифровыми продуктами на всех этапах разработки и внедрения.
Обучение без отрыва от работы
Магистратура рассчитана на два года и предусматривает дистанционный формат, позволяющий совмещать учебу с профессиональной деятельностью. Еженедельная нагрузка составит около 25 часов, включая вечерние занятия в будни и сессии по выходным.
Выпускники получат диплом государственного образца от МФТИ, что подтверждает официальный статус образования.
Комплексный подход к управлению продуктами
Программа обучения охватывает ключевые области продактового менеджмента:
- стратегическое управление продуктом
- анализ рынка и конкурентной среды
- разработка и внедрение продуктовых решений
- управление командой и процессами разработки
- маркетинг и продвижение IT-продуктов
Фокус на практические результаты
Магистратура имеет ряд преимуществ для будущих студентов:
- гибкий график занятий, позволяющий продолжать работать
- практико-ориентированный подход с фокусом на реальные кейсы и проекты
- преподавательский состав из опытных специалистов индустрии и академической среды
- доступ к профессиональному сообществу и потенциальным работодателям
Как поступить
Для поступления необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста и успешно пройти вступительные испытания. Согласно статистике 2024 года, более 90% абитуриентов, использовавших гайд по подготовке к экзаменам, успешно справились со вступительными испытаниями.
Запуск этой программы отражает стремление Яндекса и МФТИ восполнить растущий спрос на квалифицированных продакт-менеджеров в IT-сфере, предоставляя студентам возможность получить актуальные знания и навыки для успешной карьеры.
Для тех, кто хочет начать осваивать профессию продакт-менеджера, но пока не готов к двухлетней магистратуре, существуют и другие образовательные форматы. На KursHub собраны лучшие курсы по продакт-менеджменту различной длительности и сложности. Эти программы могут стать как первым шагом в профессию, так и дополнением к академическому образованию для более узкой специализации.