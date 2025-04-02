Яндекс и МФТИ запускают онлайн-магистратуру для продакт-менеджеров

Новая программа готовит специалистов по продуктовому управлению с дипломом государственного образца.

Яндекс совместно с Московским физико-техническим институтом объявили о запуске онлайн-магистратуры «Управление IT-продуктами». Программа стартует в сентябре 2025 года и нацелена на подготовку продакт-менеджеров, способных эффективно руководить цифровыми продуктами на всех этапах разработки и внедрения.

Обучение без отрыва от работы

Магистратура рассчитана на два года и предусматривает дистанционный формат, позволяющий совмещать учебу с профессиональной деятельностью. Еженедельная нагрузка составит около 25 часов, включая вечерние занятия в будни и сессии по выходным.

Выпускники получат диплом государственного образца от МФТИ, что подтверждает официальный статус образования.

Комплексный подход к управлению продуктами

Программа обучения охватывает ключевые области продактового менеджмента:

стратегическое управление продуктом

анализ рынка и конкурентной среды

разработка и внедрение продуктовых решений

управление командой и процессами разработки

маркетинг и продвижение IT-продуктов

Фокус на практические результаты

Магистратура имеет ряд преимуществ для будущих студентов:

гибкий график занятий, позволяющий продолжать работать

практико-ориентированный подход с фокусом на реальные кейсы и проекты

преподавательский состав из опытных специалистов индустрии и академической среды

доступ к профессиональному сообществу и потенциальным работодателям

Как поступить

Для поступления необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста и успешно пройти вступительные испытания. Согласно статистике 2024 года, более 90% абитуриентов, использовавших гайд по подготовке к экзаменам, успешно справились со вступительными испытаниями.

Запуск этой программы отражает стремление Яндекса и МФТИ восполнить растущий спрос на квалифицированных продакт-менеджеров в IT-сфере, предоставляя студентам возможность получить актуальные знания и навыки для успешной карьеры.

Для тех, кто хочет начать осваивать профессию продакт-менеджера, но пока не готов к двухлетней магистратуре, существуют и другие образовательные форматы. На KursHub собраны лучшие курсы по продакт-менеджменту различной длительности и сложности. Эти программы могут стать как первым шагом в профессию, так и дополнением к академическому образованию для более узкой специализации.