Яндекс и НИЯУ МИФИ открывают набор в онлайн-магистратуру «Кибербезопасность»

На образовательном рынке стартовал новый набор в онлайн-магистратуру «Кибербезопасность», разработанную совместно Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и компанией Яндекс. Программа рассчитана на два года и завершится выдачей государственного диплома магистра. Уникальная особенность проекта — сочетание фундаментальной университетской подготовки и практических навыков, необходимых в современных ИТ-командах.

Тематика и содержание обучения

Программа охватывает ключевые направления кибербезопасности, соответствующие актуальным требованиям индустрии. Студенты смогут выбрать одну из трёх специализаций:

AppSec-инженер: изучение защиты приложений от уязвимостей, безопасная разработка мобильных и веб-продуктов.

DevSecOps-инженер: построение безопасных процессов разработки, внедрение защиты на этапах CI/CD и автоматизация мониторинга.

Инженер сетевой безопасности: защита корпоративных сетей и инфраструктур, настройка систем обнаружения угроз и реагирования на инциденты.

Каждая специализация включает развитие более чем 20 прикладных навыков — от анализа трафика и работы с SIEM-системами до защиты контейнеров и работы с нормативными требованиями GDPR.

Основные темы обучения:

Безопасное программирование и устранение уязвимостей

Управление киберрисками

Управление киберрисками Защита сетевого периметра и инфраструктур

Информационная безопасность приложений и облачных сред

Проведение тестов на проникновение и реагирование на инциденты

В программу заложены практические задания каждый семестр и более 10 полноценных проектов в портфолио, что позволяет студентам сразу применять знания в реальных задачах.

Для кого подходит программа

Обучение ориентировано на:

Новичков в области ИТ, стремящихся начать карьеру в кибербезопасности.

Технических специалистов, желающих получить профильную магистратуру без отрыва от работы.

Тех, кто планирует сменить профессию, освоив востребованную специализацию в цифровой сфере.

Вступительные испытания предполагают сдачу онлайн-экзамена по информационной безопасности и написание мотивационного письма. Для помощи в подготовке доступен бесплатный гайд с примерами заданий и критериями оценки.

Формат и особенности обучения

Программа организована в онлайн-формате с элементами очного обучения:

Лекции проходят по вечерам, что позволяет совмещать учёбу с работой.

Доступ к материалам — в любое удобное время через образовательную платформу.

Наставничество от действующих специалистов Яндекса и преподавателей МИФИ.

Сертификаты: диплом государственного образца 10.04.01 «Информационная безопасность» от МИФИ и диплом о профессиональной переподготовке от Яндекса.

Отсрочка от армии и студенческие льготы аналогично очной форме обучения.

Преимущества формата:

Отсутствие необходимости переезда

Возможность совмещения с работой

Применение знаний в реальных проектах

Доступ к научным и практическим ресурсам вузов

Поддержка кураторов и карьерных консультантов

Условия поступления и стоимость

Подача документов открыта до 22 августа, вступительные испытания необходимо пройти до 25 августа 2025 года. Приём документов организован полностью онлайн, кураторы помогают на всех этапах.

Стоимость обучения:

200 000 рублей за семестр

400 000 рублей в год

Для студентов предусмотрены льготные образовательные кредиты от 300 рублей в месяц без справок о доходах. В течение первых лет учёбы основную часть долга покрывает государство.

Перспективы карьерного роста

Выпускники смогут претендовать на востребованные позиции в области информационной безопасности:

AppSec-инженер

Инженер сетевой безопасности

DevSecOps-инженер

Средние зарплаты в отрасли по данным Хабр Карьеры:

Junior AppSec-инженер — 132 500 ₽

Инженер сетевой безопасности — 136 500 ₽

DevSecOps-инженер — 138 700 ₽

Программа также предполагает помощь в трудоустройстве: составление резюме, консультации HR-специалистов, доступ к вакансиям и профессиональным сообществам.

Как подать заявку

Чтобы попасть в набор 2025 года, достаточно оставить заявку через сайт. С будущими студентами связываются в течение трёх рабочих дней, рассказывают о дальнейших шагах и помогают оформить документы. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 8 800 700-93-29 или в телеграм-канале проекта.

Если вы хотите изучить больше образовательных возможностей в этой сфере, рекомендуем ознакомиться с подборкой курсов по кибербезопасности на платформе KursHub. На странице собраны программы разного уровня — от базовых до продвинутых, — которые помогут выбрать подходящее направление для старта или развития карьеры.