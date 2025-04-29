Яндекс и НИЯУ МИФИ открывают набор в онлайн-магистратуру «Кибербезопасность»
На образовательном рынке стартовал новый набор в онлайн-магистратуру «Кибербезопасность», разработанную совместно Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и компанией Яндекс. Программа рассчитана на два года и завершится выдачей государственного диплома магистра. Уникальная особенность проекта — сочетание фундаментальной университетской подготовки и практических навыков, необходимых в современных ИТ-командах.
Тематика и содержание обучения
Программа охватывает ключевые направления кибербезопасности, соответствующие актуальным требованиям индустрии. Студенты смогут выбрать одну из трёх специализаций:
- AppSec-инженер: изучение защиты приложений от уязвимостей, безопасная разработка мобильных и веб-продуктов.
- DevSecOps-инженер: построение безопасных процессов разработки, внедрение защиты на этапах CI/CD и автоматизация мониторинга.
- Инженер сетевой безопасности: защита корпоративных сетей и инфраструктур, настройка систем обнаружения угроз и реагирования на инциденты.
Каждая специализация включает развитие более чем 20 прикладных навыков — от анализа трафика и работы с SIEM-системами до защиты контейнеров и работы с нормативными требованиями GDPR.
Основные темы обучения:
- Безопасное программирование и устранение уязвимостей
Управление киберрисками
- Защита сетевого периметра и инфраструктур
- Информационная безопасность приложений и облачных сред
- Проведение тестов на проникновение и реагирование на инциденты
В программу заложены практические задания каждый семестр и более 10 полноценных проектов в портфолио, что позволяет студентам сразу применять знания в реальных задачах.
Для кого подходит программа
Обучение ориентировано на:
- Новичков в области ИТ, стремящихся начать карьеру в кибербезопасности.
- Технических специалистов, желающих получить профильную магистратуру без отрыва от работы.
- Тех, кто планирует сменить профессию, освоив востребованную специализацию в цифровой сфере.
Вступительные испытания предполагают сдачу онлайн-экзамена по информационной безопасности и написание мотивационного письма. Для помощи в подготовке доступен бесплатный гайд с примерами заданий и критериями оценки.
Формат и особенности обучения
Программа организована в онлайн-формате с элементами очного обучения:
- Лекции проходят по вечерам, что позволяет совмещать учёбу с работой.
- Доступ к материалам — в любое удобное время через образовательную платформу.
- Наставничество от действующих специалистов Яндекса и преподавателей МИФИ.
- Сертификаты: диплом государственного образца 10.04.01 «Информационная безопасность» от МИФИ и диплом о профессиональной переподготовке от Яндекса.
- Отсрочка от армии и студенческие льготы аналогично очной форме обучения.
Преимущества формата:
- Отсутствие необходимости переезда
- Возможность совмещения с работой
- Применение знаний в реальных проектах
- Доступ к научным и практическим ресурсам вузов
- Поддержка кураторов и карьерных консультантов
Условия поступления и стоимость
Подача документов открыта до 22 августа, вступительные испытания необходимо пройти до 25 августа 2025 года. Приём документов организован полностью онлайн, кураторы помогают на всех этапах.
Стоимость обучения:
- 200 000 рублей за семестр
- 400 000 рублей в год
Для студентов предусмотрены льготные образовательные кредиты от 300 рублей в месяц без справок о доходах. В течение первых лет учёбы основную часть долга покрывает государство.
Перспективы карьерного роста
Выпускники смогут претендовать на востребованные позиции в области информационной безопасности:
- AppSec-инженер
- Инженер сетевой безопасности
- DevSecOps-инженер
Средние зарплаты в отрасли по данным Хабр Карьеры:
- Junior AppSec-инженер — 132 500 ₽
- Инженер сетевой безопасности — 136 500 ₽
- DevSecOps-инженер — 138 700 ₽
Программа также предполагает помощь в трудоустройстве: составление резюме, консультации HR-специалистов, доступ к вакансиям и профессиональным сообществам.
Как подать заявку
Чтобы попасть в набор 2025 года, достаточно оставить заявку через сайт. С будущими студентами связываются в течение трёх рабочих дней, рассказывают о дальнейших шагах и помогают оформить документы. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 8 800 700-93-29 или в телеграм-канале проекта.
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