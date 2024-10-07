Яндекс и ВШЭ запускают международную олимпиаду по ИИ с призом 600 000 рублей

Яндекс и НИУ ВШЭ запускают международную олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO). С сентября по декабрь 2024 года студенты-технари из России и зарубежья смогут проверить свои силы в решении реальных задач из науки и бизнеса. Главный приз – 600 000 рублей.

Кто может участвовать и как зарегистрироваться

Олимпиада открыта для студентов бакалавриата и магистратуры, владеющих:

математической статистикой;

теорией вероятностей;

программированием на Python;

основами машинного обучения.

Чтобы принять участие:

Соберите команду из 2-3 человек;

Зарегистрируйтесь до 5 октября 2024 года на платформе Яндекса;

Выполните задание на Yandex Contest

От прогноза спутников до такси: что ждет участников

Олимпиада проходит в два этапа:

Онлайн-соревнование (30 сентября – 11 октября):

Решение задач на реальных данных от Яндекса и ВШЭ

Примеры: прогнозирование положения спутников, оптимизация времени ожидания такси, анализ физиологических данных с помощью ИИ

Финал в Москве (30 ноября – 2 декабря)^

Участвуют лучшие команды

Оценка от экспертов Яндекса и НИУ ВШЭ, включая Евгения Соколова и Александра Мамаева

Призовой фонд:

1 место – 600 000 рублей;

2 место – 450 000 рублей;

3 место – 300 000 рублей.

Мнение экспертов: почему стоит участвовать

Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных НИУ ВШЭ: «Этот конкурс помогает не только выявить таланты среди студентов, но и развивать их навыки решения реальных задач, которые востребованы на рынке ИИ».

Александр Мамаев, Яндекс Такси:

«Работа с реальными продуктами и бизнес-задачами дает участникам важный опыт, который ценится в ведущих IT-компаниях».

Ваш путь в мир ИИ: от олимпиады к карьере

Участие в AIDAO – это не просто шанс выиграть приз, но и возможность:

Получить практический опыт работы с реальными данными

Завести полезные контакты в индустрии

Открыть двери к карьерным возможностям в сфере ИИ и анализа данных

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