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Яндекс и ВШЭ запускают международную олимпиаду по ИИ с призом 600 000 рублей

Яндекс и НИУ ВШЭ запускают международную олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO). С сентября по декабрь 2024 года студенты-технари из России и зарубежья смогут проверить свои силы в решении реальных задач из науки и бизнеса. Главный приз – 600 000 рублей.

олимпиада по ИИ

Кто может участвовать и как зарегистрироваться

Олимпиада открыта для студентов бакалавриата и магистратуры, владеющих:

  • математической статистикой;
  • теорией вероятностей;
  • программированием на Python;
  • основами машинного обучения.

Чтобы принять участие:

  • Соберите команду из 2-3 человек;
  • Зарегистрируйтесь до 5 октября 2024 года на платформе Яндекса;
  • Выполните задание на Yandex Contest

От прогноза спутников до такси: что ждет участников

Олимпиада проходит в два этапа:

  1. Онлайн-соревнование (30 сентября – 11 октября):
  • Решение задач на реальных данных от Яндекса и ВШЭ
  • Примеры: прогнозирование положения спутников, оптимизация времени ожидания такси, анализ физиологических данных с помощью ИИ
  1. Финал в Москве (30 ноября – 2 декабря)^
  • Участвуют лучшие команды
  • Оценка от экспертов Яндекса и НИУ ВШЭ, включая Евгения Соколова и Александра Мамаева

Призовой фонд:

  • 1 место – 600 000 рублей;
  • 2 место – 450 000 рублей;
  • 3 место – 300 000 рублей.

Мнение экспертов: почему стоит участвовать

Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных НИУ ВШЭ: «Этот конкурс помогает не только выявить таланты среди студентов, но и развивать их навыки решения реальных задач, которые востребованы на рынке ИИ».

Александр Мамаев, Яндекс Такси:

«Работа с реальными продуктами и бизнес-задачами дает участникам важный опыт, который ценится в ведущих IT-компаниях».

Ваш путь в мир ИИ: от олимпиады к карьере

Участие в AIDAO – это не просто шанс выиграть приз, но и возможность:

  • Получить практический опыт работы с реальными данными
  • Завести полезные контакты в индустрии
  • Открыть двери к карьерным возможностям в сфере ИИ и анализа данных

Хотите подготовиться к олимпиаде или углубить свои знания в ИИ? На нашем агрегаторе курсов вы найдете программы по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных, которые помогут вам стать настоящим профессионалом в этой области.

Участие в AIDAO требует серьезной подготовки и глубоких знаний в области искусственного интеллекта. Если вы хотите повысить свои шансы на победу или просто углубить свои навыки в этой перспективной сфере, стоит задуматься о дополнительном обучении. На нашем сайте вы найдете подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Здесь представлены программы разного уровня сложности – от базовых введений в ИИ до продвинутых курсов по машинному обучению и нейронным сетям. Независимо от вашего текущего уровня знаний, вы сможете найти курс, который поможет вам подготовиться к олимпиаде и сделать уверенный шаг в мир искусственного интеллекта.

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Дата: 7 октября 2024
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