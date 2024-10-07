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Яндекс и ВШЭ запускают международную олимпиаду по ИИ с призом 600 000 рублей
Яндекс и НИУ ВШЭ запускают международную олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных (AIDAO). С сентября по декабрь 2024 года студенты-технари из России и зарубежья смогут проверить свои силы в решении реальных задач из науки и бизнеса. Главный приз – 600 000 рублей.
Кто может участвовать и как зарегистрироваться
Олимпиада открыта для студентов бакалавриата и магистратуры, владеющих:
- математической статистикой;
- теорией вероятностей;
- программированием на Python;
- основами машинного обучения.
Чтобы принять участие:
- Соберите команду из 2-3 человек;
- Зарегистрируйтесь до 5 октября 2024 года на платформе Яндекса;
- Выполните задание на Yandex Contest
От прогноза спутников до такси: что ждет участников
Олимпиада проходит в два этапа:
- Онлайн-соревнование (30 сентября – 11 октября):
- Решение задач на реальных данных от Яндекса и ВШЭ
- Примеры: прогнозирование положения спутников, оптимизация времени ожидания такси, анализ физиологических данных с помощью ИИ
- Финал в Москве (30 ноября – 2 декабря)^
- Участвуют лучшие команды
- Оценка от экспертов Яндекса и НИУ ВШЭ, включая Евгения Соколова и Александра Мамаева
Призовой фонд:
- 1 место – 600 000 рублей;
- 2 место – 450 000 рублей;
- 3 место – 300 000 рублей.
Мнение экспертов: почему стоит участвовать
Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных НИУ ВШЭ: «Этот конкурс помогает не только выявить таланты среди студентов, но и развивать их навыки решения реальных задач, которые востребованы на рынке ИИ».
Александр Мамаев, Яндекс Такси:
«Работа с реальными продуктами и бизнес-задачами дает участникам важный опыт, который ценится в ведущих IT-компаниях».
Ваш путь в мир ИИ: от олимпиады к карьере
Участие в AIDAO – это не просто шанс выиграть приз, но и возможность:
- Получить практический опыт работы с реальными данными
- Завести полезные контакты в индустрии
- Открыть двери к карьерным возможностям в сфере ИИ и анализа данных
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