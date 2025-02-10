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Яндекс отключает Турбо-страницы: что нужно сделать владельцам сайтов до апреля 2025
7 февраля 2025 года Яндекс объявил о закрытии технологии «Турбо», которая ускоряла загрузку страниц на мобильных устройствах. У владельцев сайтов есть два месяца на подготовку к изменениям.
Почему Яндекс закрывает технологию спустя 7 лет
Турбо-страницы появились в 2017 году, когда мобильный интернет был медленным, а адаптивная верстка — редкостью. Технология создавала облегченные версии сайтов для быстрой загрузки даже при слабом соединении.
Сейчас в этом больше нет необходимости:
- Скорость мобильного интернета выросла в десятки раз
- Адаптивный дизайн стал стандартом для всех сайтов
- Крупные площадки разработали собственные мобильные приложения
Чек-лист для владельцев сайтов: что успеть за 2 месяца
- Проверить адаптивность сайта:
- Протестировать отображение на разных устройствах
- Убедиться в корректной работе всех элементов
- Ускорить загрузку:
- Провести аудит производительности
- Исправить критические проблемы со скоростью
- Обновить рекламные форматы:
- Внедрить «Полноэкранную» рекламу
- Рассмотреть формат Floor Ad для повышения монетизации
По данным Яндекса, отключение Турбо-страниц не повлияет на распределение трафика.
Мнения экспертов: как изменения повлияют на рынок
«С учетом текущих возможностей мобильных сетей и распространения адаптивного дизайна, необходимость в таких технологиях, как «Турбо», действительно снизилась», — отмечает Сергей Петров, специалист по веб-разработке.
«Для владельцев сайтов это хороший повод пересмотреть свои ресурсы и убедиться, что они соответствуют современным стандартам, обеспечивая пользователям качественный опыт взаимодействия», — считает Мария Иванова, аналитик цифрового маркетинга.
На что обратить внимание начинающим разработчикам
Изменения подчеркивают важность навыков:
- Создания адаптивного дизайна
- Оптимизации производительности сайтов
- Работы с современными рекламными форматами
Отключение Турбо-страниц — еще один показатель того, как быстро развивается веб-разработка. Чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом, важно следить за актуальными технологиями и постоянно обновлять свои знания.
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