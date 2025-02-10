Яндекс отключает Турбо-страницы: что нужно сделать владельцам сайтов до апреля 2025

7 февраля 2025 года Яндекс объявил о закрытии технологии «Турбо», которая ускоряла загрузку страниц на мобильных устройствах. У владельцев сайтов есть два месяца на подготовку к изменениям.

Почему Яндекс закрывает технологию спустя 7 лет

Турбо-страницы появились в 2017 году, когда мобильный интернет был медленным, а адаптивная верстка — редкостью. Технология создавала облегченные версии сайтов для быстрой загрузки даже при слабом соединении.

Сейчас в этом больше нет необходимости:

Скорость мобильного интернета выросла в десятки раз

Адаптивный дизайн стал стандартом для всех сайтов

Крупные площадки разработали собственные мобильные приложения

Чек-лист для владельцев сайтов: что успеть за 2 месяца

Проверить адаптивность сайта: Протестировать отображение на разных устройствах

Убедиться в корректной работе всех элементов Ускорить загрузку: Провести аудит производительности

Исправить критические проблемы со скоростью Обновить рекламные форматы: Внедрить «Полноэкранную» рекламу

Рассмотреть формат Floor Ad для повышения монетизации

По данным Яндекса, отключение Турбо-страниц не повлияет на распределение трафика.

Мнения экспертов: как изменения повлияют на рынок

«С учетом текущих возможностей мобильных сетей и распространения адаптивного дизайна, необходимость в таких технологиях, как «Турбо», действительно снизилась», — отмечает Сергей Петров, специалист по веб-разработке.

«Для владельцев сайтов это хороший повод пересмотреть свои ресурсы и убедиться, что они соответствуют современным стандартам, обеспечивая пользователям качественный опыт взаимодействия», — считает Мария Иванова, аналитик цифрового маркетинга.

На что обратить внимание начинающим разработчикам

Изменения подчеркивают важность навыков:

Создания адаптивного дизайна

Оптимизации производительности сайтов

Работы с современными рекламными форматами

Отключение Турбо-страниц — еще один показатель того, как быстро развивается веб-разработка. Чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом, важно следить за актуальными технологиями и постоянно обновлять свои знания.

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